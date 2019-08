Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 3 этап, Иби - Аликанте

Цитата: kwwk

АСТАНА в последний раз брала TTT ещё на Джиро 2012.

Но тут прошла инфа, что Квики очень огорченны тем, что Джамо-Висма украла у них победу (Jumbo-Visma took the victory away from us). А все дело в автомобиле ЮМБОвцев, который оставновился возле/на поворота (или после поворота), где упали 4 велогонщика, и Квиковская бригада, которая мчалась к победе вынужденна была неожиданно дать по тормозам (как сказал Фил Жил), вследствие тех пару секунд и нехватило в итоге команде DQ-QS, чтобы обойти Астану и завладеть красной майкой после 1 этапа Вуэльты

