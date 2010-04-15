Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 3 этап, Иби - Аликанте

Третий этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2019 стартует в маленьком городке Иби (Ibi), который расположен в провинции Аликанте в северо-западной части долины Фойя де Касталья (Foia de Castalla) и примыкает к северо-восточной части долины реки Моннегре (Monnegre), известной также как Рио Верде (Río Verde) или Рио де Касталья, непосредственно у подножья горных вершин де Биской (de Biscoy) и Менехадор (Menejador), последняя из которых является самой высокой точкой территории муниципалитета. Вершина Менехадор входит в пространство, объявленное природным заповедником Фонт Роха (Font Roja), находящимся на землях муниципалитетов Иби и Алькоя (Alcoy).

История Иби уходит в далёкое прошлое. Не так давно учеными были найдены остатки поселения романской эпохи, датированные I веком до н.э. – I веком н.э. Сильнее всего в Иби сказался период арабского владычества. Согласно документам, после завоевания этих земель арагонским королем Хайме I (Jaime I) был подписан пакт между ним и его союзником, мусульманским главой Саидом Абу Саидом (Zayd Abu Zayd) о переходе земель Иби во владение последнего. Чуть позднее Хайме отписал их в собственность своему зятю Эйшимену Пересу д’Ареносу (Eiximén Pérez d’Arenós), а затем, в результате обмена, территория отошла под контроль короля Испании.

Но на этом переходы от одного хозяина к другому не закончились. На протяжении 14-го века землм Иби передавалась из рук в руки между феодалами Косентайны (Cocentaina), Планеса (Planes) и других городов, а также вновь возвращалась под власть испанских монархов. Последним собственником этой земли был Мосен Франсиско Пертусса (Mosén Francisco Pertussa), который продал ее соседнему городку Хихона (Jijona).

В ходе Войны за Испанское наследство Иби, как и остальные города долины Фойя де Касталья, поддержал сторону будущего короля Филиппа (Felipe V). В знак благодарности победивший монарх присвоил городу титулы «Благородный, верный и надежный» (Noble, Fiel y Leal). В дополнение к этому король разрешил добавить в городской герб символ, свидетельствующий о доверии. Так на геральдическом щите появилось изображение собаки.

До 19-го века основным источником доходов города было земледелие, связанное с ним кустарное ремесло плетения из нитей, а также торговля, только не удивляйтесь, запасаемым снегом. На базе последнего вида деятельности развилась индустрия производства замороженных продуктов, быстро прогрессировавшая в национальном и международном масштабе, начиная с конца 19-говека. Традиция изготовления мороженого с более чем двухвековой историей берет свое начало со времен снегохранилищ (los pozos de nieve), и в наши дни поддерживается силами более пятидесяти семей из Иби, продолжающих посвящать себя занятию, благодаря которому этот небольшой городок известен любителям мороженого со всей Испании.

Однажды ремесленники из Иби смешали лёд с различными пищевыми ингредиентами. Результат их приятно удивил и пришёлся по вкусу. Так появилось мороженое и фруктовый лёд. Самый традиционный вариант Иби – лёд с добавлением лимона или ячменя. Местная легенда гласит, что один мороженщик из Иби познакомился с коллегой из Италии и тот научил его изготовлению мороженого на основе молока.

Постепенно процесс производства и рецептура эволюционировали и, конечно, современный продукт мало чем напоминает изначальный. Однако, в последнее время наметилась тенденция возврата к корням, и многие семьи ремесленником из Иби всё больше внедряют в своей работе традиционные методы для придания продукту большего колорита.

Интересен тот факт, что в Иби даже есть праздник посвященный мороженому, самый сладкий праздник в году – Праздник Мороженого (La Festa dels Geladors). Изначальная идея праздника – своеобразное «прощание» города со своими мороженщиками, так как март – начало сезона, и для них наступает время работать без устали на до конца лета.

В наши дни празднование проходит на центральной площади города (plaza de la Palla) с музыкой, играми и конкурсами, розыгрышем призов и бесплатной раздачей мороженого всем желающим.

Кроме производства мороженого сегодня город специализируется на изготовлении игрушек (начиная с 70-х годов 20-го века), которые востребованы не только в стране, но и за рубежом. В Иби имеется Музей Игрушек, который на сегодняшний день, к сожалению, закрыт для посещения публики и предлагает лишь виртуальный визит. В Музее дети смогут узнать, как «рождаются» их любимые игрушки и познакомятся с игрушками разных эпох.

Совсем недавно в городе Иби был открыт Отель Игрушек (Hotel del Juguete), конечно же, этот отель ориентирован в первую очередь на семьи с детьми. Отелю присвоены четыре звезды, комнаты постояльцев оформлены по темам любимых детских книг, мультфильмов, персонажей, волшебных королей-магов (это испанское название рождественских волхвов) и даже конструктора «лего»! Есть комнаты, оформление которых ориентировано на мальчиков или на девочек. В отеле работает ресторан, где подают блюда региональной кухни, приготовленные из традиционных местных продуктов.

Иби - город нетуристический, зато с прекрасными гастрономическими традициями. В городе запустили производство самых больших в Испании сыров на продажу. Изначально сыр из овечьего молока весит 50 кг, но в процессе созревания остается 43 кг. Таким образом, побит рекорд испанского острова Иерро, где изготавливают сыр весом 16-18 кг.

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 3 этап, Иби - Аликанте

В конце декабря в Иби проходит традиционные зимний праздник под названием «Els enfarinats», что в переводе с каталанского означает «обсыпанные мукой» и как нельзя более точно определяет суть необычного торжества с 200-летней историей.

Главной целью организаторов весёлого состязания является обстрел «незаконопослушных» граждан (которыми официально объявляются все местные жители) такими малоприятными боеприпасами как мука, петарды и протухшие яйца. В качестве орудий в ходе народных гуляний тратится несколько тысяч петард, до пяти тысяч килограммов муки и около 20 тысяч яиц с душком. Некоторые участники отбиваются даже с помощью помидоров, зелени и косметического талька.

Что удивительно, таким необычным способом местное население ежегодно собирает активы на те или иные благотворительные нужды города. Сценарий сбора податей прост: выбранное накануне альтернативное правительство в составе мэра, судьи, полицейского, налогового советника, секретаря и казначея патрулирует городские улицы и при обнаружении «нарушителей закона» предоставляют им на выбор: пожертвовать какую-либо сумму в «общий котёл» или быть атакованным при помощи тяжелой «артиллерии». Интересно, что участники праздника намеренно и с удовольствием становятся «нарушителями закона». Также благотворительным организациям перечисляются все средства, вырученные в ходе продажи муки и яиц в этот день. В прошлом году, к примеру, участниками праздника стали боле трёх тысяч человек.

Альтиметрия 3-го этапа Вуэльта Испании-2019

Иби впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Спринтерский этап с преодолением 2 подъёмов 3 категории:

- Пуэрто де Бьяр (Puerto de Biar, отм. 810 м, перепад высот 130 м, протяжённость 2,7 км, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 8%);

- Пуэрто де Тиби (Puerto de Tibi, отм. 725 м, перепад высот 280 м, протяжённость 6,7 км, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 10%), вершина подъёма расположена за 38 км до финиша и все они под спуск до финиша этапа в Аликанте (Alicante), который в последний раз принимал финиш этапа в 1994 году, и победителем стал тогда Симоне Бьящи (Simone Biasci).

Фаворитами 3-го этапа можно назвать Сэма Беннета, а также Луку Мезгеца, Фернандо Гавирию, Джона Дегенкольба, Фабио Якобсена, Никиаса Арндта...

Город-курорт Аликанте, один из главных курортов на побережье Коста-Бланка, ведет свою родословную от укрепленного поселения карфагенян. Первые упоминания о городе, расположенном на солнечном побережье Коста-Бланка, появились еще в 3-м веке до нашей эры. Тогда на месте рыбацкой гавани появилось небольшое укреплённое поселение, в которую периодически заходили корабли древних греков, основано карфагенским полководцем Гамилькаром Барка, отцом Ганнибала, в 230 г. до н. э. Греки называли это место - «Акра Левка» - «белый пик» (Akra Leuké), а римляне позже – «Луцентум» - «город светлого сияния» (Lucentum). Этот лакомый кусочек земли, расположенный на стратегическом возвышении, со всех сторон окруженный холмами и имеющий выход к морю, затем приглянулся маврам. После завоевания он стал оживленным торговым городом, позднее — крупным морским портом, а также мавры стали именовать его «аль-Лакант» (al-Laqant), от чего позже и произошло современное название.

В 11-м веке за право стать безраздельными владельцами этих земель боролись уже сами испанцы – Кастильское и Арагонское королевства. Попав в итоге во владения кастильской короны, с 14-го по 15-й век Аликанте начал свое стремительное развитие в качестве крупного центра морской торговли.

К слову, Аликанте в числе немногих других испанских городов выстоял во время попытки завоевания наполеоновскими войсками. Начало 19-го века становится весьма успешной вехой в истории города. Через Испанию прокладывают железнодорожные пути, ставшие связующим звеном между центром и югом страны и окончательно укрепившие позиции этого порта. В период всей Гражданской войны 1936—1939 годов город находился в республиканской зоне и страдал от бомбардировок.

Туристический бум 1970-х годов превратил Аликанте в популярный курорт с красивыми набережными и современной инфраструктурой. Его символ и главная историческая достопримечательность — средневековый замок Санта-Барбара (Castillo de Santa Bárbara) на горе Бенатанкиль (Benacantil), которую за причудливые очертания называют «лицом мавра». Одна из крупнейших средневековых крепостей Испании была построена во времена арабского владычества, а затем достраивалась и модернизировалась в разное время французами и самими испанцами. Она сочетает в себе сразу несколько архитектурных стилей. Также стоит отметить ее удачное местоположение – на вершине горы Бенакантиль (166 метров над уровнем моря). Перед посетителями крепости открываются лучшие панорамы города.

Еще один мавританский след — квартал Санта-Круз (Santacruz) с узкими улочками, яркими пятнами цветов и готической церковью Санта-Мария (Basílica de Santa María), построенной на месте арабской мечети.

Исторический центр Аликанте лежит к западу от горы Бенатанкиль. Ухоженные улицы, старинные храмы, музеи, живописный морской порт, бутики, дорогие отели, модные рестораны, бары и кафе — здесь есть чем заняться днем и где весело провести ночь. Эпицентр курортной жизни — Эспланада, роскошная набережная с пальмовой аллеей и мозаичной мостовой, сложенной из 6 миллионов разноцветных мраморных плиток. По обе стороны от нее высажены пальмы и цветники, а на газонах можно увидеть причудливые скульптуры.

Также стоит посетить местный музей современного искусства – MACA (Museo de Arte Contemporáneo de Alicante). В его залах собрана внушительная коллекция картин и скульптур, среди которых – работы Сальвадора Дали и Пабло Пикассо.

Кстати, в этих местах даже те, кто считает себя экспертом в области испанского языка, могут открыть для себя новые лингвистические грани. В регионе распространен валенсийский – один из диалектов каталанского языка. К слову, по этой же причине, помимо кастильско-испанского Alicante, у города есть второе официальное название – валенсийское Alacant.

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 3 этап, Иби - Аликанте

Пляжи Аликанте десятилетиями привлекают туристов со всей Европы. У подножья горы Бенакантиль расположен пляж Постигет с красивой набережной и чистым мелким песком. Обычно здесь довольно людно из-за обилия туристов, снимающих жилье в центре Аликанте. К северо-востоку от центра находится уютный пляж Альбуферета, а еще восточнее — популярный пляж Сан-Хуан с золотистым песком — самый протяженный (2900 м) и самый широкий (60 м) в городе. Кроме загорающих, здесь бывает много любителей водных видов спорта. Пляж Саладар в тихом жилом районе Урбанова рядом с аэропортом, как и три предыдущих, отмечен Голубым флагом — гарантией чистоты, качества и безопасности. Семьям с детьми подойдет пляж Альмадраба с пологим заходом в море, где почти не бывает высоких волн, и можно любоваться стоящими в бухте маленькими лодочками.

Небольшие каменистые бухточки мыса Кабо-де-Уэртас — прекрасный полигон для любителей изучать подводный мир с трубкой и маской. Если, конечно, их не смутит соседство с нудистами, тоже облюбовавшими здешние камни.

В погожий денек можно отправиться на остров Новая Табарка. Небольшой средиземноморский островок находится примерно в 22 км от Аликанте, потому путь сюда занимает не больше часа. От городского причала на остров ежедневно отправляется множество катамаранов.

Бесспорный фаворит местной кухни — паэлья, традиционное блюдо на основе риса. Она представлена в Аликанте во всех своих ипостасях — с говядиной, кроликом, курицей, улитками, креветками, мидиями и много еще с чем. С паэльей успешно конкурирует ее ближайшая «родственница» — «фидеуа», в которой рис заменен на мелкую вермишель, сваренную в рыбном бульоне. Все остальное — на усмотрение повара, поэтому и рецептов ее приготовления великое множество.

Кроме паэльи и «фидеуа», в любом заведении присутствует категория блюд «кальдера». Их готовят из тушеных морепродуктов, рыбы, мяса с овощами или картофелем и подают с хлебом, обжаренным в оливковом масле. Ну а если из-за жары пропал аппетит, закажите холодный густой суп гаспачо из протертых помидоров.

Самое знаменитое из местных вин «Фондильон де Аликанте» — сладкое, маслянистое и пахнущее коньяком, называют «королевским». Наверное потому, что его подавали к столу Людовика XIV.

Тапас — общее название легких закусок к пиву или вину, которые подаются на кусочках хлеба или на маленьких тарелочках. Их разнообразие ограничено только фантазией повара. Тапас делают из морепродуктов, фаршированных помидоров, сыра, мяса, хамона, словом, из всего, что окажется под рукой.

Тем и хорош Аликанте, что, приехав сюда, обязательно станешь участником какого-нибудь шумного и веселого праздника или фестиваля, которые случаются в городе постоянно.

Вуэльта Испании-2019, превью этапов: 3 этап, Иби - Аликанте

В феврале жители города, также как и добрая половина Европы и Южной Америки, надев самые немыслимые костюмы, устраивают карнавал с ежедневными шествиями, музыкой и весельем. В последний день перед Великим Постом, все в черном они выходят на грандиозные «похороны сардины» — рыбешки, олицетворяющей все их грехи и пороки.

Во второй четверг после Святой недели можно по примеру 300 000 паломников стать участником красочного шествия, которое движется от собора Святого Николая (Concatedral de San Nicolás de Bari) к монастырю Санта-Фас (Monasterio de la Santa Faz), чтобы почтить хранящуюся там священную реликвию.

Веселый костюмированный праздник «Мавры и христиане» (Moros y Cristianos) с 9 по 12 июня погружает город во времена средневековья и напоминает о сражениях Реконкисты.

В конце июня проходит главный праздник города — фестиваль «Костры святого Иоанна» (Fogueres de Sant Joan): массовые шествия в национальных костюмах, выступления артистов, средневековые рынки, бои быков, выборы первой красавицы и ночные фейерверки, которые заканчиваются сжиганием огромных фигур, символизирующих все плохое, с чем может столкнуться человек. В данном виде фестиваль зародился в 1928 году в качестве конкурента валенсийского Фальяса, проводимого ежегодно в марте.

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