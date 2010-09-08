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Вуэльта Испании-2018. Альтиметрия маршрута

 Вуэльта Испании-2018. Альтиметрия маршрута

 

Вуэльта Испании-2018

  

   Вуэльта Испании-2018 (Vuelta a Espana) стартует 25 августа 2018 года в Малаге. Первая неделя испанского Гран-тура отдана югу Испании, преимущественно побережью Средиземного моря. Далее пелотон переместится через центр Испании до северного побережья Пиренейского полуострова, откуда начнет свое движение на восток по побережью Бискайского залива. Заключительный горный финиш Вуэльты Испании-2018 состоится в Андорре. 73-й выпуск Вуэльты Испании предлагает сверхгорный маршрут с 9 горными финишами этапов. Организаторы продолжают поиски новых подъемов для финишей этапов, и в нынешней версии в маршруте появятся такие подъемы, где градиенты приближаются к 30%. Вуэльта Испании-2018 завершится в Мадриде 16 сентября спринтерским этапом.

 

 

Этапы Вуэльты Испании-2018

 

 

 Вуэльта Испании-2018. Альтиметрия маршрута

 

25.08. Суббота. Этап 1: Малага - Малага (ITT), 8 км

Вуэльта Испании-2018. Альтиметрия маршрута

Вуэльта Испании-2018. Альтиметрия маршрута 

 

Малага (Malaga, административный центр провинции Малага, автономное сообщество Андалусия) принимает старт Вуэльты Испании-2018. В последний раз Малага принимала финиш этапа Вуэльты Испании в 2015 году, а старт этапа в 2010 году.

 

Впервые за 9 лет организаторы приготовили для велогонщиков индивидуальную гонку с раздельным стартом, а не командную разделку. Дистанция протяжённостью 8 км проложена по побережью Средиземного моря и улицам Малаги.

 

 Со старта велогонщики отправятся на юг и, развернувшись через километр  на 180 градусов,  поедут на северо-восток. Далее их ждут поворот на 90 градусов и еще 1 км на север с плавным поворотом на запад и юг. За 4 км до финиша начнется плавный тягун, переходящий в участок с градиентами до 6-7%, который завершится отрезком со скоростным спуском. На заключительных 1,5 км под спуск расположены три опасных поворота. 

 

Вуэльта Испании-2018. Альтиметрия маршрута

 

  Таким образом, организаторы предложили для гонщиков преимущественно равнинную разделку, проложенную против хода часовой стрелки по набережным и улицам Малаги. Ветер с моря может оказать влияние на развитие этапа. Велогонщики стартуют с интервалом в 1 минуту. Фаворитами можно назвать Роана Денниса, Михала Квятковски, Виктора Кампенартса

 

  Разрывы между лидерами могут достигать 20-30 секунд. Победитель этапа становится первым обладателем красной майки лидера генеральной классификации Вуэльты Испании-2018, а также обладателем зеленой майки лидера классификации по очкам.

 

 

26.08. Воскресенье. Этап 2: Марбелья - Королевская тропинка, 163,5 км

Вуэльта Испании-2018. Альтиметрия маршрута

Вуэльта Испании-2018. Альтиметрия маршрута

 

  Марбелья (Marbella, провинция Малага, автономное сообщество Андалусия) принимает старт 2 этапа Вуэльты Испании-2018. В последний раз Марбелья принимала старт этапа Вуэльты Испании в 2010 году. Это равнинный этап с финишем в подъем 3-й категории. Набор высоты составит 2400 м.

 

  От побережья со старта велогонщики начнут покорять подъем 2 категории Пуэрто де Охен (Puerto de Ojenотм. 555 м, перепад высот 340 м, протяженность 6,5 км, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 10%, который будет первым подъёмом 2-й категории на Вуэльте Испании-2018. Покорив вершину, велогонщики отправятся на спуск и далее на север в глубь территории Испании.

 

   На 91 км пелотон впервые пересечет линию финиша, расположенную на вершине подъема 3-й категории Альто де Гадалхорсе (Alto de Guadalhorce) отм. 385 м, перепад высот 205 м, протяженность 7,5 км, средний градиент 2,7%, максимальный градиент 8%. Это первый подъем 3 категории на Вуэльте Испании-2018. 

 

Далее пелотон поедет на север, а затем развернувшись на юг, подъедет к подножию подъема 3-й категории Альто де Ардалес (Alto de Ardales), отм. 540 м, перепад высот 200 м, протяженность 5,8 км, средний градиент 3,5%, максимальный градиент 8%. В последний раз подъем проходили 2017 году, первым на вершине был Давиде Виллелла.

 

После 20-км спуска и ещё одного разворота на север велогонщики поедут знакомым маршрутом до финиша этапа на вершине подъема 3-й категории Альто де Ардалес, который расположен неподалёку от одной из самых интересных достопримечательностей региона -  Королевской тропинки (El Caminito del Rey, провинция Малага, автономное сообщество Андалусия).

 

Вершина подъема расположена за 400 м до финиша этапа.

 

Победитель этапа получает 25 очков в зачет зеленой майки и 10 секунд бонификации. На финише этапа возможен спринт  из большого пелотона. Фаворитами можно назвать Петера Сагана, Алехандро Вальверде, Дэна Мартина, Михала Квятковски, Тиша Бенота, Саймона Йейтса, Адама Йейтса, Сепа Кусса, Мигеля Лопеса, Ричарда Карапаса и других.

 

Вуэльта Испании-2018. Альтиметрия маршрута

 

Королевская тропинка во второй раз будет принимать финиш этапа Вуэльты Испании. В первый раз в 2015 году, тогда этап был также вторым и победителем стал Эстебан Чавес. 

 

 

27.08. Понедельник. Этап 3: Михас - Алаурин-де-ла-Торре, 178,2 км

 

 Вуэльта Испании-2018. Альтиметрия маршрута

Вуэльта Испании-2018. Альтиметрия маршрута

 

 

 Михас (Mijas, провинция Малага, автономное сообщество Андалусия) в последний раз Михас принимал старт также 3-го этапа Вуэльты Испании в 2015 году. Набор высоты на этапе составит 2500 м.

 

  Со старта пелотон отправится на запад по побережью Средиземного моря и через 25 км окажется у подножия первого в этом выпуске Вуэльты Испании подъема 1-й категории Пуэрто дель Мадроно (Puerto del Madrono) отм. 1065 м, перепад высот 990 м, протяженность 20,1 км, средний градиент 4,9%, максимальный градиент 11%. 

 

  После пересечения линии категорийной вершины подъем продолжится. Через 25 км преимущественно под спуск начнётся подъем 3-й категории Пуэрто дель Вьенто (Puerto del Viento) отм. 1070 м, перепад высот 330 м, протяженность 10 км, средний градиент 3,3%, максимальный градиент 8%.

 

Далее 13 км под спуск на восток до подножия некатегорийного подъема Пуэрто де лас Абехас (Puerto de las Abejas) протяженностью 6,6 км со средним градиентом 4%, после прохождения вершины которого пойдёт 20-км скоростной спуск.

 

  Достигнув города Коин (Coin), пелотон поедет в 17-км тягун с набором высоты 275 м и отдельными стеночками до 10%. После розыгрыша промежуточного спринта пелотон отправится на скоростной спуск к побережью Средиземного моря, достигнув которого, повернёт на север и далее на запад до финиша этапа в Алаурин-де-ла-Торре (Alhaurin de la Torre, провинция Малага, автономное сообщество Андалусия). 

 

Алаурин-де-ла-Торре впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании. Заключительные 4 км  - длинная прямая, проложенная с востока на запад, на последних 2 км расположено 4 круговых развязки. Заключительный километр в небольшой тягун. Фаворитами можно назвать Элиа Вивиани, Петера Сагана и других спринтеров.

 

 

Вуэльта Испании-2018. Альтиметрия маршрута 

 

 

 

1 - 3 этапы   4 - 6 этапы   7 - 9 этапы   10 - 12 этапы   13 - 15 этапы   16 - 18 этапы   19 - 21 этапы  

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Теги к статье: Вуэльта Испании-2018 Гран-тур Испания Андорра альтиметрия маршрут маршрут Вульты Испании Vuelta a Espana превью

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  1. Имя: Юрий

    Starch27

    Сегодня, 11:33 | Регистрация: 8.09.2010

    Очень много гор. Я так понимаю, что организаторы гранд-туров совсем отошли от практики 2 больших разделок, а жаль. На таком горном маршруте условному Димуле было бы крайне тяжело урвать подиум.

    1. Имя: Алексей

      litxaa

      Сегодня, 11:36 | Регистрация: 27.05.2018

      На хватит ему и двух подиумов за год)))

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Комментарии

  • litxaa
    Вуэльта Испании-2018. Альтимет ... (2)
    litxaa-Фото
    На хватит ему и двух подиумов за год)))
  • Starch27
    Вуэльта Испании-2018. Альтимет ... (2)
    Starch27-Фото

    Очень много гор. Я так понимаю, что организаторы гранд-туров совсем отошли от практики 2 больших разделок, а жаль. На таком горном маршруте условному Димуле было бы крайне тяжело урвать подиум.

  • Starch27
    Матей Мохорич – победитель Bin ... (2)
    Starch27-Фото

    Ну Мохорич и в Лямпре себя проявлял, но больше как специалист в погоне за этапами.

  • close2you
    Матей Мохорич – победитель Bin ... (2)
    close2you-Фото
    Помню тут писали, мохорика не понятно зачем подписывают)) мальчик чемпион мира дважды а результата нет, просто для престижа ... а вот и престиж, через 2-3года работы в профиках начал проявляться в этом году не плохо:)

    Это не к вашему сведению, не тур норвегии, тут люди серьезнее едут!
  • close2you
    Tour de l’Avenir-2018. Этап 3 (2)
    close2you-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Молодец чемпион, квикстеп или Скай должен выбрать.
    Кого? Туза? У него уже контракт с кофидисом))
  • ktilp-12
    EuroEyes Cyclassics Hamburg-20 ... (4)
    ktilp-12-Фото

     Да, квики поражают количеством побед, уже 55. у Ская - 36, Астаны- 26, Боры -25, Мовистар-24, Бахрейна -22 ,БВС-18, Трек-15, УАЕ-10, Катюша-4 и т.д.  Это для сравнения  Квиков с другими командами, но есть проблема с титульным спонсором.

  • ktilp-12
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (8)
    ktilp-12-Фото

     Поздравляю Астану и Сергея с победой. Ал?а!!!!!!!!!!!!!!!

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Tour de l’Avenir-2018. Этап 3 (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Молодец чемпион, квикстеп или Скай должен выбрать.
  • moro
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (8)
    moro-Фото

    Еще одна победа в "копилку" Астаны!!! Браво,Сергей!!!

  • старт-шоссе 82
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (8)
    старт-шоссе 82-Фото

    Сергей молодец, мои поздравления. Надеюсь увидить его на вуэльте.

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