Вуэльта Испании-2017 – следующая цель Криса Фрума

Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум следующей целью сезона ставит Вуэльту Испании-2017

Завоевав четвёртый титул победителя Тур де Франс, Крис Фрум (Chris Froome) ставит перед собой новую цель – борьбу за победу на Вуэльте Испании, Гран-туре, который пока не покорился 32-летнему британскому гонщику команды Sky.

Фрум пять раз принимал участие в испанской трёхнедельной гонке, трижды финишировал на 2-й ступени подиума, в том числе и в прошлом году, где проиграл колумбийскому гонщику Наиро Кинтане (Movistar).

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Крис Фрум о четвёртой победе на Тур де Франс и участии в Вуэльте Испании-2017

«Конечно, борьба за победу на Тур де Франс не становится легче, но я считаю, что новые знания, которые я приобретал с каждым Туром, определённо, немного облегчают гонку с каждым годом. Новизна ощущений не исчезает, даже когда выигрываешь три года подряд. Это просто невероятные ощущения. Утром, когда просыпаешься, хочется себя ущипнуть.

В этом году маршрут не давал мне преимущества, возможно, этот Тур де Франс получился самым тяжёлым в моей карьере. Команда в этой гонке была жизненно важна. У меня было несколько отличных дней и несколько кризисных, но команда всё время работала стабильно и мощно, благодаря чему я в любой из трудных моментов мог опереться на ребят.

Сейчас мне 32 года. Тур де Франс выигрывали и гонщики, которым было под 40. Я поздно пришёл в велоспорт, поэтому чувствую себя довольно молодым. Велоспорт – один из тех видов, где очень важен опыт. Мне бы хотелось думать, что я всё ещё учусь и совершенствуюсь как велогонщик. Конечно, в ближайшем будущем, в следующие три – пять лет мне бы хотелось возвращаться на Тур де Франс.

Вуэльта Испании – гонка, которую я люблю, она довольно жёсткая, но я наслаждаюсь этими тремя неделями. Я трижды финишировал вторым, и мне бы хотелось победить. Выиграть Тур де Франс и Вуэльту Испании в один год было бы невероятно. Сейчас у меня есть возможность, я буду бороться».

Тим Керрисон, тренер Криса Фрума, о четвёртой победе Криса Фрума на Тур де Франс

«Самое интригующее в Тур де Франс, что он никогда повторяется. Это для нас главный вызов. Мы адаптировали сильные стороны Криса, чтобы он мог принимать вызов гонки. Крис не только сильнейший универсал, он также за годы выступлений на французском Гран-туре смог приспособиться к его изменениям. Он финишировал вторым на Тур де Франс в 2012, где было более 100 км разделки, он смог победить на Туре, когда дистанция разделок составила менее 40 км, как в этот раз, прошёл маршруты, где были этапы с брусчаткой, боковыми ветрами и финишами в крутые подъёмы. Каждый год нам приходится адаптировать его форму и тренировки, чтобы иметь возможность соответствовать гонке».

Дэйв Брейлсфорд, генеральный менеджер команды Sky, о Крисе Фруме



«Крис Фрум – великий чемпион, он четырёхкратный победитель Тур де Франс, и я уверен, он захочет быть пятикратным и будет бороться за ещё большее количество побед. Думаю, физически он способен продолжать. Это вопрос психологии, жажды побед и желания работать. Конечно, этот вид спорта сложен в смысле поддержания веса, за которым приходится постоянно следить. Нет причин, почему бы он не мог выиграть Вуэльту Испании».