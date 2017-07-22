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Вуэльта Испании-2017 – следующая цель Криса Фрума

Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум следующей целью сезона ставит Вуэльту Испании-2017

 

 

  Завоевав четвёртый титул победителя Тур де Франс,  Крис Фрум (Chris Froome) ставит перед собой новую цель – борьбу за победу на Вуэльте Испании, Гран-туре, который пока не покорился 32-летнему британскому гонщику команды Sky.

 

Фрум пять раз принимал участие в испанской трёхнедельной гонке, трижды финишировал на 2-й ступени подиума, в том числе и в прошлом году, где проиграл колумбийскому гонщику Наиро Кинтане (Movistar).

 

 

 Photo © Team Sky

Крис Фрум о четвёртой победе на Тур де Франс и участии в Вуэльте Испании-2017

 

  «Конечно, борьба за победу на Тур де Франс не становится легче, но я считаю, что новые знания, которые я приобретал с каждым Туром, определённо, немного облегчают гонку с каждым годом. Новизна ощущений не исчезает, даже когда выигрываешь три года подряд. Это просто невероятные ощущения. Утром, когда просыпаешься, хочется себя ущипнуть.

 

  В этом году маршрут не давал мне преимущества, возможно, этот Тур де Франс получился самым тяжёлым в моей карьере. Команда в этой гонке была жизненно важна. У меня было несколько отличных дней и несколько кризисных, но команда всё время работала стабильно и мощно, благодаря чему я в любой из трудных моментов мог опереться на ребят.

 

  Сейчас мне 32 года. Тур де Франс выигрывали и гонщики, которым было под 40. Я поздно пришёл в велоспорт, поэтому чувствую себя довольно молодым. Велоспорт – один из тех видов, где очень важен опыт. Мне бы хотелось думать, что я всё ещё учусь и совершенствуюсь как велогонщик. Конечно, в ближайшем будущем, в следующие три – пять лет мне бы хотелось возвращаться на Тур де Франс.

 

  Вуэльта Испании – гонка, которую я люблю, она довольно жёсткая, но я наслаждаюсь этими тремя неделями. Я трижды финишировал вторым, и мне бы хотелось победить. Выиграть Тур де Франс и Вуэльту Испании в один год было бы невероятно. Сейчас у меня есть возможность, я буду бороться».

  

Тим Керрисон, тренер Криса Фрума, о четвёртой победе Криса Фрума на Тур де Франс

 

  «Самое интригующее в Тур де Франс, что он никогда повторяется. Это для нас главный вызов. Мы адаптировали сильные стороны Криса, чтобы он мог принимать вызов гонки. Крис не только сильнейший универсал, он также за годы выступлений на французском Гран-туре смог приспособиться к его изменениям. Он финишировал вторым на Тур де Франс в 2012, где было более 100 км разделки, он смог победить на Туре, когда дистанция разделок составила менее 40 км, как в этот раз, прошёл маршруты, где были этапы с брусчаткой, боковыми ветрами и финишами в крутые подъёмы. Каждый год нам приходится адаптировать его форму и тренировки, чтобы иметь возможность соответствовать гонке». 

 

  Дэйв Брейлсфорд, генеральный менеджер команды Sky, о Крисе Фруме

 

  «Крис Фрум – великий чемпион, он четырёхкратный победитель Тур де Франс, и я уверен, он захочет быть пятикратным и будет бороться за ещё большее количество побед. Думаю, физически он способен продолжать. Это вопрос психологии, жажды побед и желания работать. Конечно, этот вид спорта сложен в смысле поддержания веса, за которым приходится постоянно следить. Нет причин, почему бы он не мог выиграть Вуэльту Испании».

 

 

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Sky Вуэльта Испании Vuelta a Espana

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Комментарии

  • SSS
    VeloLIVE на "Велодроме Оранж ... (13)
    SSS-Фото
    Спасибо за репортаж! Какие же все-таки редискаливые разделочные велики!

    Цитата: SSS
    Спасибо за репортаж!Какие же все-таки редискаливые разделочные велики!
    Что за тупая автозамена? Я написал слово urodlivie
  • Shalam s Urala
    Репортаж Николая Парилина и Вл ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    спасибо авторам!

  • motte
    VeloLIVE на "Велодроме Оранж ... (13)
    motte-Фото

    Уважаемая администрация!

    Спасибо за Альберто, прямо как в Ницце!

  • Olivia Nibali
    VeloLIVE на "Велодроме Оранж ... (13)
    Olivia Nibali-Фото
    Спасибо большое за репортаж!!! Читается легко, на одном дыхании!!!
  • veloliveuser
    Призовые команд на Тур де Фран ... (37)
    veloliveuser-Фото
    если я не менеджер и не спонсор, это не значит, что у меня не может или не должно быть своего мнения.
    я тут спортивные раскладки расписываю, а Вы - психологические.
    а по спорту-то есть что сказать?
  • mered
    Prueba Villafranca-Ordiziako K ... (1)
    mered-Фото
    Мои поздравления.!
  • adela
    Призовые команд на Тур де Фран ... (37)
    adela-Фото
    Еще добавлю.
    Natourcriterium Aalst
    24/07/2017
    1. Oliver NAESEN AG2R La Mondiale 2u23'50"
    2. Chris FROOME Team Sky
    3. Thomas DE GENDT Lotto Soudal
  • Camel
    Призовые команд на Тур де Фран ... (37)
    Camel-Фото

    Цитата: veloliveuser
    ...я не люблю их не за их силу, а за их тактику. гонка - это кто быстрее. а они поступают наоборот - ну некрасиво и неинтересно это!

     

    Любите не за силу, а за тактику? )))

    Это зависть. Это вполне нормально. Каждый из нас кому-то обязательно завидует. И, уверяю вас, не существует, в принципе, понятия "белая" и "черная" зависть. Зависть всегда черная. Потому что это - зависть. Она имеет только одно определение. И другому оправданию ей, типа она бывает "белой" просто нет.

    Так что Скай борется так, что ей равных пока нет. Хоть тресни. И капитан у этой команды Крис Фрум.

     

    Цитата: veloliveuser
    скай сильная - да, признаю. сильная своим количеством сильных гонцов. у других тоже есть не менее сильные, но их не так много. причина - в бюджете команд. 

     

    Тут все просто - создайте свою, альтернативную команду, которая будет способна противостоять Скай. Олег Тиньков пытался. Результат вы знаете.

  • adela
    Призовые команд на Тур де Фран ... (37)
    adela-Фото
    До этого не обращала внимания. А сейчас просто апогей словоблудия.
  • Boris
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (63)
    Boris-Фото

    Цитата: Александра
    А что же так минусуем-то, господа?))

    Не стоило трогать всуе "девочек на подиуме" )))

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