Paris - Bourges-2022. Результаты

Вчера, 18:00 Gien - Bourges, 198 км 1 Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck 04:19:28 2 Arnaud Demare (Fra) Groupama - Fdj +00 3 Bryan Coquard (Fra) Cofidis 4 Alexander Kristoff (Nor) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 5 Jordi Meeus (Bel) Bora - Hansgrohe 6 Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels - Ktm 7 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 8 Arnaud De Lie (Bel) Lotto Soudal 9 Axel Zingle (Fra) Cofidis 10 Marc Sarreau (Fra) Ag2R Citroen Team 11 Florian Dauphin (Fra) B&B Hotels - Ktm 12 Lewis Askey (Gbr) Groupama - Fdj 13 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 14 Romain Cardis (Fra) St Michel - Auber 93 15 Tom Devriendt (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 16 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 17 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - Fdj 18 Edvald Boasson-Hagen (Nor) Totalenergies 19 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Bingoal Pauwels Sauces Wb 20 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel - Premier Tech 21 Tord Gudmestad (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 22 Vito Braet (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 23 Kasper Andersen (Den) Uae Team Emirates 24 Kim Alexander Heiduk (Ger) Ineos Grenadiers 25 Marijn Van Den Berg (Ned) Ef Education - Easypost 26 Matis Louvel (Fra) Team Arkea - Samsic 27 Sep Vanmarcke (Bel) Israel - Premier Tech 28 Jenthe Biermans (Bel) Israel - Premier Tech 29 Jack Bauer (Nzl) Team Bikeexchange - Jayco 30 Oliver Naesen (Bel) Ag2R Citroen Team 31 Maxime Jarnet (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole 32 Donavan Grondin (Fra) Team Arkea - Samsic 33 Emmanuel Morin (Fra) Team U Nantes Atlantique 34 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels - Ktm 35 Jonathan Couanon (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 36 Sam Bennett (Irl) Bora - Hansgrohe 37 Anders Foldager (Den) Team Bikeexchange - Jayco 38 Rune Herregodts (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 39 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea - Samsic 40 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 41 Anthony Maldonado (Fra) St Michel - Auber 93 42 Ceriel Desal (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 43 Brandon Smith Rivera Vargas (Col) Ineos Grenadiers 44 Geoffrey Soupe (Fra) Totalenergies 45 Jérémy Leveau (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole 46 Tony Gallopin (Fra) Trek - Segafredo 47 Scott Thwaites (Gbr) Alpecin-Deceuninck 48 Stefan Küng (Sui) Groupama - Fdj 49 Julien Vermote (Bel) Alpecin-Deceuninck 50 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 51 Morné Van Niekerk (Rsa) St Michel - Auber 93 52 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Deceuninck 53 Mikkel Bjerg (Den) Uae Team Emirates 54 Eddy Fine (Fra) Cofidis 55 Flavien Maurelet (Fra) St Michel - Auber 93 56 Antoine Berlin (Mon) Nice Metropole Cote D'Azur 57 Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels - Ktm +13 58 Eliot Lietaer (Bel) B&B Hotels - Ktm 59 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal +15 60 Maciej Bodnar (Pol) Totalenergies +17 61 Dorian Godon (Fra) Ag2R Citroen Team +20 62 Laurent Pichon (Fra) Team Arkea - Samsic 63 Luke Durbridge (Aus) Team Bikeexchange - Jayco 64 Alex Colman (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 65 Derek Gee (Can) Israel Cycling Academy 66 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 67 Nicolas Debeaumarche (Fra) St Michel - Auber 93 68 Thibault Ferasse (Fra) B&B Hotels - Ktm 69 Michael Schär (Sui) Ag2R Citroen Team 70 Laurenz Rex (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 71 Hugo Page (Fra) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 72 Jonas Rutsch (Ger) Ef Education - Easypost 73 Thomas Gachignard (Fra) St Michel - Auber 93 74 Anthony Perez (Fra) Cofidis 75 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal +24 76 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - Fdj 77 Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +26 78 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal +27 79 Jake Stewart (Gbr) Groupama - Fdj +29 80 Ben Healy (Irl) Ef Education - Easypost 81 Mathias Le Turnier (Fra) Team U Nantes Atlantique 82 Valentin Ferron (Fra) Totalenergies +32 83 Lorrenzo Manzin (Fra) Totalenergies 84 Tom Scully (Nzl) Ef Education - Easypost +37 85 Ide Schelling (Ned) Bora - Hansgrohe 86 Jonas Koch (Ger) Bora - Hansgrohe 87 William Levy (Den) Uno-X Pro Cycling Team +51 88 Daan Hoole (Ned) Trek - Segafredo +53 89 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal +57 90 Martin Bugge Urianstad (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +01:03 91 Markus Hoelgaard (Nor) Trek - Segafredo 92 Guillaume Boivin (Can) Israel - Premier Tech +01:04 93 Owain Doull (Gbr) Ef Education - Easypost 94 Dimitri Claeys (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +01:07 95 Toms Skujins (Lat) Trek - Segafredo +01:11 96 Ludovic Robeet (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 97 Otto Vergaerde (Bel) Trek - Segafredo +01:24 98 Riley Pickrell (Can) Israel Cycling Academy +02:30 99 Miguel Heidemann (Ger) B&B Hotels - Ktm +05:12 100 Stefan Bissegger (Sui) Ef Education - Easypost 101 Oliver Knight (Gbr) Uae Team Emirates 102 Maximilien Juillard (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole 103 Arne Marit (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 104 Yael Joalland (Fra) Team U Nantes Atlantique 105 Alan Riou (Fra) Team Arkea - Samsic 106 Nicolas Edet (Fra) Team Arkea - Samsic 107 Antoine Raugel (Fra) Ag2R Citroen Team 108 Mael Guegan (Fra) Team U Nantes Atlantique 109 Alexander Konychev (Ita) Team Bikeexchange - Jayco 110 Clément Davy (Fra) Groupama - Fdj 111 Leo Danes (Fra) Team U Nantes Atlantique 112 Ben Turner (Gbr) Ineos Grenadiers 113 Jan Maas (Ned) Team Bikeexchange - Jayco 114 Elmar Reinders (Ned) Team Bikeexchange - Jayco 115 Baptiste Planckaert (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 116 Jean Goubert (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 117 Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers 118 Axel Narbonne Zuccarelli (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 119 Anthony Jullien (Fra) Ag2R Citroen Team 120 Niki Terpstra (Ned) Totalenergies 121 Kristian Kulset (Nor) Uno-X Pro Cycling Team +14:21 122 Gilles De Wilde (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 123 Erlend Blikra (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 124 Silvan Dillier (Sui) Alpecin-Deceuninck 125 Milan Fretin (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 126 Evaldas Šiškevičius (Ltu) Go Sport - Roubaix Lille Metropole 127 Paul Hennequin (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 128 Sebastian Langeveld (Ned) Ef Education - Easypost 129 Emiel Vermeulen (Bel) Go Sport - Roubaix Lille Metropole 130 Taco Van Der Hoorn (Ned) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 131 Tristan Delacroix (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur 132 Tom Mainguenaud (Fra) Go Sport - Roubaix Lille Metropole 133 Attilio Viviani (Ita) Bingoal Pauwels Sauces Wb 134 Oliviero Troia (Ita) Uae Team Emirates 135 Maurice Ballerstedt (Ger) Alpecin-Deceuninck 136 Timothy Dupont (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 137 Louis Richard (Fra) Team U Nantes Atlantique 138 Jelle Wallays (Bel) Cofidis 139 Shane Archbold (Nzl) Bora - Hansgrohe +14:26 140 Andréa Mifsud (Fra) Nice Metropole Cote D'Azur +14:30 DNF Martin Laas (Est) Bora - Hansgrohe DNF Pierre Gautherat (Fra) Ag2R Citroen Team DNF Pascal Ackermann (Ger) Uae Team Emirates DNF Fernando Gaviria Rendon (Col) Uae Team Emirates DNF Felix Groß (Ger) Uae Team Emirates DNF Daniel Mclay (Gbr) Team Arkea - Samsic DNF Sandy Dujardin (Fra) Totalenergies DNF Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Alpecin-Deceuninck DNF Karl Patrick Lauk (Est) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Joris Delbove (Fra) St Michel - Auber 93 DNF Tom Paquet (Lux) Team U Nantes Atlantique DNF Morten Hulgaard (Den) Uno-X Pro Cycling Team DNF Syver Wærsted (Nor) Uno-X Pro Cycling Team DNF Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers DNF Itamar Einhorn (Isr) Israel - Premier Tech Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Paris - Bourges классика однодневная велогонка велогонка категории 1.1 гонка Европейского тура Europe Tour Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



