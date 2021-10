Paris - Bourges-2021. Результаты Категория:

Сегодня, 18:09 Gien - Bourges, 198 км 1 Jordi Meeus (Bel) Bora - Hansgrohe 04:20:58 2 Arnaud Demare (Fra) Groupama - Fdj +00 3 Niccolò Bonifazio (Ita) Totalenergies 4 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 5 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels P/B Ktm 6 Daniel Mclay (Gbr) Team Arkea - Samsic 7 Danny Van Poppel (Ned) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 8 Jason Tesson (Fra) St Michel - Auber 93 9 Milan Menten (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 10 August Jensen (Nor) Delko 11 Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Fenix 12 Arne Marit (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 13 Clément Russo (Fra) Team Arkea - Samsic 14 Samuel Leroux (Fra) Xelliss - Roubaix Lille Metropole 15 Angel Fuentes Paniego (Esp) Burgos-Bh 16 Francisco Galvan Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 17 Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix 18 Pierre Luc Perichon (Fra) Cofidis 19 Bernat Font Mas (Esp) Evopro Racing 20 Edvald Boasson-Hagen (Nor) Totalenergies 21 Fernando Barcelo Aragon (Esp) Cofidis 22 Kévin Vauquelin (Fra) Team Arkea - Samsic 23 Julien Trarieux (Fra) Delko 24 Pier Andre Cote (Can) Rally Cycling 25 Anders Skaarseth (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 26 Stijn Siemons (Bel) Evopro Racing 27 Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 28 Anthony Maldonado (Fra) St Michel - Auber 93 29 Mathias De Witte (Bel) Xelliss - Roubaix Lille Metropole 30 Cyrus Monk (Aus) Evopro Racing 31 Alexander Molenaar (Ned) Burgos-Bh 32 Conn Mc Dunphy (Irl) Evopro Racing 33 Alex Jaime Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 34 Kinfe Hailemichael (Eth) Delko 35 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 36 Ruben Apers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 37 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 38 Linus Stari (Aut) Team Vorarlberg 39 Mathijs Paasschens (Ned) Bingoal Pauwels Sauces Wb 40 Roger Adria Oliveras (Esp) Equipo Kern Pharma 41 Jasper Stuyven (Bel) Trek - Segafredo 42 Romain Cardis (Fra) St Michel - Auber 93 43 Julian Mertens (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 44 Antoine Aebi (Sui) Team Vorarlberg 45 Szymon Sajnok (Pol) Cofidis 46 Jérémy Leveau (Fra) Xelliss - Roubaix Lille Metropole 47 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - Fdj 48 Isaac Canton Serrano (Esp) Burgos-Bh 49 Luc Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauces Wb 50 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Fenix 51 Alexis Guerin (Fra) Team Vorarlberg 52 Bob Jungels (Lux) Ag2R Citroen Team 53 Valentin Retailleau (Fra) Ag2R Citroen Team 54 Paul Lapeira (Fra) Ag2R Citroen Team 55 Daniel Ganahl (Aut) Team Vorarlberg 56 Danny Van Der Tuuk (Ned) Equipo Kern Pharma 57 André Rodrigues De Carvalho (Por) Cofidis 58 Urko Berrade Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma 59 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels P/B Ktm 60 Rune Herregodts (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 61 Adam De Vos (Can) Rally Cycling 62 Alan Riou (Fra) Team Arkea - Samsic 63 Daan Hoole (Ned) Trek - Segafredo 64 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 65 Paul Ourselin (Fra) Totalenergies 66 Scott Thwaites (Gbr) Alpecin-Fenix 67 Flavien Maurelet (Fra) St Michel - Auber 93 68 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea - Samsic +14 69 Clément Carisey (Fra) Delko 70 Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (Esp) Burgos-Bh +15 71 Tom Wirtgen (Lux) Bingoal Pauwels Sauces Wb +16 72 Jacques Lebreton (Fra) Cofidis 73 Laurent Pichon (Fra) Team Arkea - Samsic 74 Tony Gallopin (Fra) Ag2R Citroen Team +18 75 Patrick Gamper (Aut) Bora - Hansgrohe 76 Geoffrey Soupe (Fra) Totalenergies 77 Stephen Bassett (Usa) Rally Cycling 78 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - Fdj 79 Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels P/B Ktm +22 80 Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels P/B Ktm 81 Maciej Bodnar (Pol) Bora - Hansgrohe 82 Tony Hurel (Fra) St Michel - Auber 93 83 Tom Devriendt (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +35 84 Valentin Ferron (Fra) Totalenergies +42 85 Jonathan Hivert (Fra) B&B Hotels P/B Ktm 86 Thibault Ferasse (Fra) B&B Hotels P/B Ktm +57 87 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo +01:04 88 Valentin Madouas (Fra) Groupama - Fdj +01:06 89 Loïc Vliegen (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +01:09 90 Antoine Duchesne (Can) Groupama - Fdj 91 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - Fdj +01:12 92 Baptiste Planckaert (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 93 Morné Van Niekerk (Rsa) St Michel - Auber 93 94 Alexander Kamp (Den) Trek - Segafredo +01:14 95 Kyle Murphy (Usa) Rally Cycling +01:16 96 Ryan Mullen (Irl) Trek - Segafredo +01:26 97 Robin Carpenter (Usa) Rally Cycling 98 Niki Terpstra (Ned) Totalenergies +02:16 99 Alan Boileau (Fra) B&B Hotels P/B Ktm +05:17 100 Kiel Reijnen (Usa) Trek - Segafredo +06:24 101 Joseph Rosskopf (Usa) Rally Cycling 102 Gilles De Wilde (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 103 Alexandre Balmer (Sui) Groupama - Fdj 104 Ceriel Desal (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb 105 Michaël Van Staeyen (Bel) Evopro Racing 106 Julien Duval (Fra) Ag2R Citroen Team 107 Emiel Vermeulen (Bel) Xelliss - Roubaix Lille Metropole 108 Valentin Tabellion (Fra) Xelliss - Roubaix Lille Metropole 109 Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix 110 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 111 Martin Bugge Urianstad (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 112 Manuel Peñalver Aniorte (Esp) Burgos-Bh 113 Rüdiger Selig (Ger) Bora - Hansgrohe +06:30 114 Nicolas Debeaumarche (Fra) St Michel - Auber 93 115 Julius Johansen (Den) Uno - X Pro Cycling Team +06:52 DNF Erik Baska (Svk) Bora - Hansgrohe DNF Martin Laas (Est) Bora - Hansgrohe DNF Pieter Vanspeybrouck (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux DNS Jonas Koch (Ger) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux DNF Emmanuel Morin (Fra) Cofidis DNF Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Fenix DNF Simon Dehairs (Bel) Alpecin-Fenix Development Team DNF Dorian De Maeght (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Adrien Petit (Fra) Totalenergies DNS Markus Pajur (Est) Team Arkea - Samsic DNF Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko DNF Dusan Rajovic (Srb) Delko DNF Rasmus Tiller (Nor) Uno - X Pro Cycling Team DNF Kristoffer Halvorsen (Nor) Uno - X Pro Cycling Team DNS Jonas Abrahamsen (Nor) Uno - X Pro Cycling Team DNF Ander Okamika Bengoetxea (Esp) Burgos-Bh DNF Mario Aparicio Muñoz (Esp) Burgos-Bh DNF Ibon Ruiz Sedano (Esp) Equipo Kern Pharma DNF Pau Miquel Delgado (Esp) Equipo Kern Pharma DNF Matteo Dal-Cin (Can) Rally Cycling DNF Maximilien Picoux (Bel) Xelliss - Roubaix Lille Metropole DNF Roland Thalmann (Sui) Team Vorarlberg DNF Colin Chris Stüssi (Sui) Team Vorarlberg DNF Antoine Debons (Sui) Team Vorarlberg DNF Jeroen Eyskens (Bel) Evopro Racing DNF Dylan Guinet (Fra) Evopro Racing Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Paris - Bourges классика однодневная велогонка велогонка категории 1.1 гонка Европейского тура Europe Tour



