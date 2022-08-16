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Тур Дании-2022. Этап 3

Тур Дании-2022. Этап 3

Тур Дании-2022. Этап 3

 

Otterup - Herning, 239,3 км 

1. Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma 

2. Christophe Laporte (Fra) Jumbo-Visma
3. Magnus Cort Nielsen (Den) Ef Education - Easypost 

 

Генеральная классификация после 3 этапа: 

1. Magnus Sheffield (Usa) Ineos Grenadiers 

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Теги к статье: Тур Дании Tour of Denmark PostNord Danmark Rundt многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

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Комментарии

  • Gorn9k
    Наиро Кинтана отказался от уча ... (1)
    Gorn9k-Фото

    Допинг не вывел до конца, вот и решил не учавствовать)

  • старт-шоссе 82
    Стартовый протокол разделки на ... (9)
    старт-шоссе 82-Фото
    Спасибо Ольга за информацию, но я еще раз повторюсь, все относительно.
    Командная гонка и индивидуальная гонка, это разные вещи. Есть много вещей которые разделяют эти две гонки и есть много моментов которые ни одна даже самая умная система не учтет.
  • Freejazz
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (9)
    Freejazz-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Тогда выходит что и действующий победитель Тура Йонас Vingegaard звучит, т.е. произносится (как ?) Вингегор/Вингегард/Винегор/Вингегаард/Винега(а)р 

     

    Vingegaard - Вингегор. Это уже по традиции транскрибирования (как Kierkegaard (философ) - Кьеркегор). Вообще, на датское произношение лучше не равняться - там много удивительных звуков, ничего общего не имеющих с написанием.

  • Earl57
    Стартовый протокол разделки на ... (9)
    Earl57-Фото
    Они же написали, что рейтинг основывается на очках гонщиков, входящих в команды.
    У PSC есть своя система начисления очков гонщикам. Количество очков зависит от категории, типа гонки, занятого места. Например, Биссегер на разделке ЧЕ получил 20 очков в рейтинг разделки, Кюнг 14 очков, Ганна 8, Бьерг 7. А Шеффилд на разделке Тура Дании получил 30 очков тоже в рейтинг разделки. Далее 18,12,7,4,3,2,1 вплоть до 8-го места этапа. Количество гонщиков, получивших очки и их размер зависят от гонки - на ГТ больше чем на гонке 1-й категории.
    Очки распределяются по нескольким рейтингам: однодневные гонки, ГК, спринт, разделка и горы. Суммируются на протяжении всей карьеры гонщика. На PCS эта информация располагается рядом с портретом гонщика и базовыми сведениями о дате и месте рождения, его росте и весе. Система весьма адекватная и основывается на том, что тот или иной гонщик уже сделал, а не предположениях о том, что он гипотетически может сделать.
  • shekn
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (3)
    shekn-Фото
    По идее , неплохая возможность для Джамбы и Байка сделать задел для лидеров . Чтоб все доехали без приключений !!! Тьфу-тьфу-тьфу
  • motte
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (3)
    motte-Фото

    Главное, не завалиться джамбе

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Две минуты разрыва, это будет приговором для претендентов за генерал, в случае слабого заезда . команды или всякого форс мажора на этапе.
  • EL-Fenomeno
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Freejazz
    Цитата: EL-Fenomeno
    Почему Отар М. называл датчанина Бьерга Бьяо !? Или может же это только мне так поСлышалось   

    Это особенность произношения (впервые форсилось на Группетто). Если слушать датский - то там черт ногу сломит и близко к Бьяо. Если слушать английский (GSN), то там они произносят Бьерг, но с учетом произношения получается как Бье. Если брать практику транскрибирования русского языка - то Бьерг. Так что можно выбирать по вкусу.

    Тогда выходит что и действующий победитель Тура Йонас Vingegaard звучит, т.е. произносится (как ?) Вингегор/Вингегард/Винегор/Вингегаард/Винега(а)р dash

    Цитата: VeloVelo
    Кюнг снова без победы.

    Ну каг бэ перед этим 2 года подряд чемпион Европы в ІТТ, но то что невезуч в плане проигрышей долей секунды это факт доказанный на ОИ в Японии и подтверждено на ЧЕ-2022 

  • старт-шоссе 82
    Стартовый протокол разделки на ... (9)
    старт-шоссе 82-Фото
    Хорошо бы знать как начисляются очки в подобных рейтингах. Командные разделки на высоком уровне давно не проводились, делать расчеты на основе индивидуальных гонок или на основе трекового опыта гонщиков (TTT по городу) или на основе командных выступлений прошлых лет? все относительно.
  • SVS
    Результат Наиро Кинтаны на Тур ... (6)
    SVS-Фото

    Ну, в целом, да. Однако, обезболивающее снижает негативный эффект от спазмов и других болей. И, таким образом улучшает результат (локально).

    И я согласен с возмущением избирательностью применения строгости закона (не в данном конкретном случае, а всегда, вообще).

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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