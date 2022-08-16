Тур Дании-2022. Этап 3

Цитата: Freejazz

Цитата: EL-Fenomeno

Почему Отар М. называл датчанина Бьерга Бьяо !? Или может же это только мне так поСлышалось

Это особенность произношения (впервые форсилось на Группетто). Если слушать датский - то там черт ногу сломит и близко к Бьяо. Если слушать английский (GSN), то там они произносят Бьерг, но с учетом произношения получается как Бье. Если брать практику транскрибирования русского языка - то Бьерг. Так что можно выбирать по вкусу.