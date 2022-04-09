Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire-2022.Этап 4

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 15:59
La Chapelle-Saint-Aubin - La Chapelle-Saint-Aubin, 173,6 км
1. Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma
2. Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix
Итоговая генеральная классификация:
1. Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (135)