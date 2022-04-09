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Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire-2022.Этап 4

Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire-2022.Этап 4

 

Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire-2022.Этап 4

 

 

La Chapelle-Saint-Aubin - La Chapelle-Saint-Aubin, 173,6 км 

1. Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma

2. Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix

 

 

Итоговая генеральная классификация:

1. Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma

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Теги к статье: Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire многодневная велогонка велогонка категории 2.1 гонка Европейского тура Europe Tour

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