 Тур Дании-2022. Этап 1

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 18:18
Allerød - Køge, 226, 6 км
1. Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma
2. Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck
3. Timothy Dupont (Bel) Bingoal Pauwels Sauces WB
4. Magnus Cort (Den) EF Education-EasyPost
5. Jasper Stuyven (Bel) Trek - Segafredo
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