 Тур Дании-2022. Этап 1

Цитата: s75

Для корректного сравнения надо брать первый контракт старшего, он тоже был трехлетним. Двухлетний новый контракт может говорить о том, что стороны не на 100% довольны друг другом.

Сумму контракта нельзя уменьшить, но контракт всегда можно пересмотреть в сторону увеличения. Главное чтобы для этого были веские основания. Победы на престижных гонках, призовые майки различных чемпионатов мира и Европы... И как следствие постоянное внимание различных медиа-ресурсов. А если гонщик команды постоянно на виду и у него огромная популярность у публики, то это всегда привлекает спонсоров. Таким образом эти гонщики приносят команде денежки, и чем больше популярности, тем больше денег. Это то, над чем Хейтеру-старшему надо конкретно поработать.