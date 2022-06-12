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ZLM Tour-2022. Этап 5

ZLM Tour-2022. Этап 5

ZLM Tour-2022. Этап 5

 

 

Made – Rijsbergen, 162 км

 

1. Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma
2. Alexander Salby (Den) Riwal Cycling Team
3. Sam Welsford (Aus) Team Dsm
4. Timothy Dupont (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb
5. Jakub Mareczko (Ita) Alpecin-Fenix


Итоговая генеральная классификация:
1. Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma

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Теги к статье: ZLM Tour многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

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Maximilian Walscheid (Cofidis)

Diego Rubio (Burgos - BH)

James Shaw (EF Education-EasyPost)

Leonardo Marchiori (Drone Hopper - Androni Giocattoli)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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