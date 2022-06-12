ZLM Tour-2022. Этап 5

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 17:42
Made – Rijsbergen, 162 км
1. Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma
2. Alexander Salby (Den) Riwal Cycling Team
3. Sam Welsford (Aus) Team Dsm
4. Timothy Dupont (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb
5. Jakub Mareczko (Ita) Alpecin-Fenix
Итоговая генеральная классификация:
1. Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma
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