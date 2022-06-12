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ZLM Tour-2022. Этап 4

ZLM Tour-2022. Этап 4

ZLM Tour-2022. Этап 4

ZLM Tour-2022. Этап 4

 

ZLM Tour-2022. Этап 4

 

 

 

Rucphen – Mierlo, 199 км

 

1. Timothy Dupont (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb
2. Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma
3. Elia Viviani (Ita) Ineos Grenadiers
4. Arvid De Kleijn (Ned) Human Powered Health

5. Alexander Salby (Den) Riwal Cycling Team

 

Генеральная классификация после 4 этапа:
1. Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma

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Теги к статье: ZLM Tour многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

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Ближайшие старты

5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

8 - 12 июня 2022

ZLM Tour

12 - 19 июня 2022

Tour de Suisse

14 июня 2022

Mont Ventoux Denivele Challenge

15 - 20 июня 2022

Baloise Belgium Tour

15 - 19 июня 2022

Tour of Slovenia

16 - 19 июня 2022

La Route d'Occitanie

1 - 24 июля 2022

Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто выиграет Критериум Дофине-2022?

Комментарии

  • velodoctor
    Тур Швейцарии-2022. Маршрут (7)
    velodoctor-Фото
    Мне кстати по составу тур Швейцарии больше нравится, чем критериум, тут интрига есть. По именам может и послабее где-то, зато Ремко)) Мне почему-то гонки с его участием нравятся, позитивный он. Ну и разделка будет любопытной, Биссегер, Кюнг, Деннис, Евенпул.
  • Николай Н.
    Критериум Дофине-2022. Этап 7 (4)
    Николай Н.-Фото

    Этим кроссменам Ван Арк и Ван дер Пул такие горы не по зубам. Они классики, а многодневки это не для них. Роглич в своём стиле взял майку лидера.

  • Freejazz
    Dwars door het Hageland-2022 (1)
    Freejazz-Фото

    Альпесин в стиле Квикстепа. Сколько их там было - 4 в группе и одни в отрыве? Весело!

  • velodoctor
    Крис Фрум сошёл с Критериума Д ... (1)
    velodoctor-Фото

    Ну собственно и комментировать нечего. Если так будет на туре, то лучше не надо.  Я думаю, что красивым завершением карьеры в данный ситуации могла бы стать работа на совесть на команду на каком-то этапе, возможно на предпоследней горе повести пелотон. 

  • Earl57
    Критериум Дофине-2022. Этап 7 (4)
    Earl57-Фото

    Курдюков слегка опешил, увидев нового обладателя белой майки. Нежданчик))

  • Sezar
    Критериум Дофине-2022. Этап 7 (4)
    Sezar-Фото

    Как экологично Роглич пришел вторым:). Уроки с Медером учтены.

    А Йоханнесон с Хартом неплохо заехали...

    Отсюда вывод : Лантерн Руж не зря восхищался горной атакой Ремко в Норвегии.

    Стартующая Щвейцария обещает стать более интересной, чем сонное полузащитное Дофинэ.

  • sixpack
    Тур Швейцарии-2022. Маршрут (7)
    sixpack-Фото

    претенденты тут во многом определяются близостью ТдФ. Кто-то будет выкладываться, кто-то уже побережется. 

     

     

    Инеос не стесняется ТШ ехать на максимум перед ТдФ, тагшто один претендент оттуда - любой. Ну и Ремко, он ТдФ не едет

  • Kay82
    Критериум Дофине-2022. Этап 7 (4)
    Kay82-Фото

    Роглич . Роглич. Роглич!!!!!! Какой же ты великий могучий чемпион!!!

  • Salamandra
    Крис Фрум: "Впервые за три го ... (6)
    Salamandra-Фото

    И всё равно буду болеть за Фрума

  • reforg34
    Тур Швейцарии-2022. Маршрут (7)
    reforg34-Фото

    Внимательно будем следить за Томасом в предверии ТДФ. Ему уже потихоньку надо набирать форму чтобы на ТДФ составить конкуренцию Фруму и Кинтане. Интересно что Кинтана не заявился на эту гонку. Никакой информации о ходе его подготовки нет. Будем надеяться что он сейчас на секретных сборах в высокогорье, чтобы ввязаться в потную борьбу за генеральную классификацию.  А так, на этой гонке кроме Томаса не видим никого в победителях.

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Julian Alaphilippe (Quick Step Alpha Vinyl Team)

Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Euskaltel - Euskadi)

Sergio Garcia (Eolo - Kometa Cycling Team)

12 июня

Alex Kirsch (Trek-Segafredo)

Attila Valter (Groupama - FDJ)

Mathias Vacek (Gazprom - RusVelo)

Unai Iribar Jauregi (Euskaltel - Euskadi)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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