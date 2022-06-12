ZLM Tour-2022. Этап 4

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 17:35
Rucphen – Mierlo, 199 км
1. Timothy Dupont (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb
2. Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma
3. Elia Viviani (Ita) Ineos Grenadiers
4. Arvid De Kleijn (Ned) Human Powered Health
5. Alexander Salby (Den) Riwal Cycling Team
Генеральная классификация после 4 этапа:
1. Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma
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