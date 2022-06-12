ZLM Tour-2022. Этап 4

Внимательно будем следить за Томасом в предверии ТДФ. Ему уже потихоньку надо набирать форму чтобы на ТДФ составить конкуренцию Фруму и Кинтане. Интересно что Кинтана не заявился на эту гонку. Никакой информации о ходе его подготовки нет. Будем надеяться что он сейчас на секретных сборах в высокогорье, чтобы ввязаться в потную борьбу за генеральную классификацию. А так, на этой гонке кроме Томаса не видим никого в победителях.