Czech Tour-2020. Этап 3

Цитата: Sezar
Сегодня день кетоновой диеты. Помню пару лет назад, может меньше поднимался вопрос ее использования Джамбо-Юмбо. Такой шум здесь стоял, минуса сыпались как из ведра, очень народу не нравилось неоправданное типа вмешательство в организм, эксперименты всякие непонятные и проч. Тот факт, что эти вещи элементарно проверяются статистически и чуть ли не вручную мало кого волновал. Но время прошло, дым рассеялся, реальность торжествует. Победу одерживают Ван Арт и Роглич, а не ничуть не менее талантливые Ван дер Пул и Берналь. Да вся голландская команда выглядит на голову выше остальных.
Спринтерский рывок у Роглича всегда отличный был. Поэтому совсем неудивительно, что он переспринтовал Берналя и Кинтану. Молему вот жалко, проблема с педалью, перед финишным спринтом. А ведь он в первой пятерке был.
Что касается Ван дер Пула и Ван Арта... Весной Канчеллару спросили, может ли Ван дер Пул победить на Рубэ. Канчеллара ответил
- Может, но не в этом году. Ментально не готов. Рубэ не Амстел.
- А Ван Арт?
- Ван Арт может в этом году. Если будет правильно восстанавливаться после травмы, не торопиться слишком.
Так что по мнению Канчеллары разница в результатах двух Ванов совсем не в кетонах. А в психологии. Ваут уже созрел, а Матье еще нет.