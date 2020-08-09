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Czech Tour-2020. Этап 3

 

Olomouc - Frýdek-Místek, 206.1 км

1. Jordi Meeus (Bel) SEG Racing Academy
2. Max Kanter (Ger) Sunweb
3. Martin Laas (Est)  BORA - hansgrohe

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Теги к статье: Тур Чехии Czech Tour многодневная велогонка велогонка категории 2.1 Europe Tour Тур Европы велогонка Европейского тура

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Earl57
    Милан - Сан-Ремо-2020. Результ ... (14)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Сегодня день кетоновой диеты. Помню пару лет назад, может меньше поднимался вопрос ее использования Джамбо-Юмбо. Такой шум здесь стоял, минуса сыпались как из ведра, очень народу не нравилось неоправданное типа вмешательство в организм, эксперименты всякие непонятные и проч. Тот факт, что эти вещи элементарно проверяются статистически и чуть ли не вручную мало кого волновал. Но время прошло, дым рассеялся, реальность торжествует. Победу одерживают Ван Арт и Роглич, а не ничуть не менее талантливые Ван дер Пул и Берналь. Да вся голландская команда выглядит на голову выше остальных.

    Спринтерский рывок у Роглича всегда отличный был. Поэтому совсем неудивительно, что он переспринтовал Берналя и Кинтану. Молему вот жалко, проблема с педалью, перед финишным спринтом. А ведь он в первой пятерке был.

    Что касается Ван дер Пула и Ван Арта... Весной Канчеллару спросили, может ли Ван дер Пул победить на Рубэ. Канчеллара ответил

    - Может, но не в этом году. Ментально не готов. Рубэ не Амстел.

    - А Ван Арт?

    - Ван Арт может в этом году. Если будет правильно восстанавливаться после травмы, не торопиться слишком.

     

    Так что по мнению Канчеллары разница в результатах двух Ванов совсем не в кетонах. А в психологии. Ваут уже созрел, а Матье еще нет.

     

  • Sezar
    Тур де л'Эн-2020. Этап 2 (8)
    Sezar-Фото

    Развоз в гору, самую обычную был невероятно мощным, спасибо Юмбо за зрелище. Вся команда очень сильна. Не буду повторяться про кетоны:). Уже год зреет мысль, что Берналь особо-то и не прогрессирует последние года 2. Изначально очень мощный горный ход не дополняется особо ничем, кроме как изменением своей роли и поддержки команды. В разделке даже хуже стал. Картина "Роглич и Берналь в горах разыгрывают очередную недельку" я вижу с 2018 года. Только если раньше Берналь беспрерывно атаковал а Роглич сидел на колесе, то сейчас даже об атаках речи не идет. Да, потрясающая физика даст ему возможность впрыгнуть вовремя в форму, да и практически наверняка Роглич покажет признаки слабости на 3 неделе. Но хватит ли этого для победы?  И главное, неужели Эган собирается так, спустя рукава побеждать и дальше? О каких 5 выигранных в будущем турах ведет речь?

  • paindoc
    Дилан Груневеген не будет выст ... (20)
    paindoc-Фото

    Если это сойдет с рук Дилану, то это создаст прецедент, что можно все и безнаказанно. Ему лучше уйти самому.



    Из интервью Калеба Юэна в журнале Cycling Weekly: Ewan says every sprinter knows what’s safe and what’s not: “I think you know when you’re doing something really dangerous. And that’s when you back out or stop doing what you’re doing and you’re pretty aware of what you’re doing.”

     

    Каждый спринтер знает, что безопасно и что нет: "Я думаю, что ты  знаешь, когда ты делаешь что-то опасное и в этот момент ты отступаешь или останавливаешься в своих действиях, и ты прекрасно отдаешь отчет в том, что ты делаешь."

     

    Вот это «случайно вышло, очень жаль» - это пустые слова. Дилан прекрасно знал, что делает.

  • Адриен
    Тур Польши-2020. Этап 4 (14)
    Адриен-Фото
    Давно заметил - "старикам" в спорте нужна РАСКАЧКА. Молодые да ранние берут с места в карьер СРАЗУ, им на руку вот такие перепитии, как в 2020 году. Класс познается в СТАБИЛЬНОСТИ. Кто-то выстреливает с молоду, но и рано "сдувается"... Вспомните, не знаю, того же Кройцегера. Как он выдавал в резделке, как пер в горах... И что ? Надо ждать НОРМАЛЬНЫХ сезонов. Они покажут - кто есть кто на самом деле, и как там с эпохой супер андеров...
  • Sezar
    Милан - Сан-Ремо-2020. Результ ... (14)
    Sezar-Фото

    Сегодня день кетоновой диеты. Помню пару лет назад, может меньше поднимался вопрос ее использования Джамбо-Юмбо. Такой шум здесь стоял, минуса сыпались как из ведра, очень народу не нравилось неоправданное типа вмешательство в организм, эксперименты всякие непонятные и проч. Тот факт, что эти вещи элементарно проверяются статистически и чуть ли не вручную мало кого волновал. Но время прошло, дым рассеялся, реальность торжествует. Победу одерживают Ван Арт и Роглич, а не ничуть не менее талантливые Ван дер Пул и Берналь. Да вся голландская команда выглядит на голову выше остальных.

  • Адриен
    Милан - Сан-Ремо-2020. Результ ... (14)
    Адриен-Фото
    Ну а так же - прыжками и полетами с трамплина и лыжными гонками. Это его жизнь на Евроспорте.
  • старт-шоссе 82
    Милан - Сан-Ремо-2020. Результ ... (14)
    старт-шоссе 82-Фото

    Все таки 250 в марте и 300 в августе две большие разницы, а с учотом коронавируса и изменившегося календаря и во все две разные гонки... Впервые подловил себя на мысле что болею против кого-то ... Ван Арта с победой, молодец... 

  • Student
    Милан - Сан-Ремо-2020. Результ ... (14)
    Student-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Проклятие шампуня. К чему Альпесин не прикасается. то летит прахом. Ван дер Пул не следил за Киттелем видимо. Пусть переходит на хэд анд шолдерс..иначе конец карьере
    Не в шампуне дело, чудеса просто имеют привычку заканчиватся.
  • Earl57
    Тур Польши-2020. Этап 4 (14)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    А то, что если видишь, что после падения не войдешь даже в тройку, то рвать жилы смысла нет. Падение в отличие от прокола влияет на физику гонщика.

    Милан все-таки посмотрите...

  • Student
    Тур Польши-2020. Этап 4 (14)
    Student-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: Sezar
    Ну вы даете. Карапас падал вообще-то.

    И что? Алафилип после прокола отставал от пелотона и ему пришлось изо всех сил догонять группу.
    Перед Чипрессо, заметьте.
    И что? Не люблю я Карапаса, отстаньте от меня, и аватарку менять не придётся)

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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