Czech Tour-2020. Этап 3

Если это сойдет с рук Дилану, то это создаст прецедент, что можно все и безнаказанно. Ему лучше уйти самому.

Из интервью Калеба Юэна в журнале Cycling Weekly: Ewan says every sprinter knows what’s safe and what’s not: “I think you know when you’re doing something really dangerous. And that’s when you back out or stop doing what you’re doing and you’re pretty aware of what you’re doing.”

Каждый спринтер знает, что безопасно и что нет: "Я думаю, что ты знаешь, когда ты делаешь что-то опасное и в этот момент ты отступаешь или останавливаешься в своих действиях, и ты прекрасно отдаешь отчет в том, что ты делаешь."

Вот это «случайно вышло, очень жаль» - это пустые слова. Дилан прекрасно знал, что делает.