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Тур Норвегии-2021. Этап 2

Тур Норвегии-2021. Этап 2

Тур Норвегии-2021. Этап 2

 

Тур Норвегии-2021. Этап 2

 

Тур Норвегии-2021. Этап 2

 

Sirdal (Tjørhomfjellet) - Sirdal (Fidjeland), 185,3 км

 

1. Ethan Hayter (GBr) INEOS Grenadiers
2. Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal
3. Mike Teunissen (Ned) Jumbo-Visma
4. Ide Schelling (Ned) Bora-Hansgrohe
5. Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates


Генеральная классификация после 2 этапа:
1. Ethan Hayter (GBr) INEOS Grenadiers

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Теги к статье: Тур Норвегии Tour of Norway многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

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  1. close2you

    Сегодня, 20:09 | Регистрация: 22.07.2017

    Что за Хейтер с трека ворвался в пелотон)) Ещё наблюдаю, появился гонщик из Монако, с фамилией Берлин. Второй год в велоспорте, 32 года, бывший бегун... неплохо так едет для нео про ...

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 20:21 | Регистрация: 7.12.2014

      Хейтер вообще-то еще в прошлом году "ворвался". И в этом году побеждал на шоссе несколько раз.

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2021?

Комментарии

  • Kaz_Almaty
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (12)
    Kaz_Almaty-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Че Ланда, вона Власов буксует все ниже и ниже. Теперь Грошатнер и Хейг не упустят места в генерале. А Власов будет довольствоваться десятым.
    Гросшатнер и Хэйг могут заплатить в воскресенье за отрыв сегодня. Власов к третьей неделе главное минимизировать свои потери. Единственное не понятно зачем так сразу всю команду положили.
  • nightbuster33
    Алехандро Вальверде сошёл с Ву ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Он на что-то наехал.За мгноение до падения у него подскочило одно из колес и его повело налево.Ну а дальше, вы видели сами.Очень и очень жаль,что так случилось.Надеюсь к ЧМ будет здоров.Выздоровления и успехов.

  • Earl57
    Тур Норвегии-2021. Этап 2 (2)
    Earl57-Фото
    Хейтер вообще-то еще в прошлом году "ворвался". И в этом году побеждал на шоссе несколько раз.
  • close2you
    Tour de l'Avenir-2021. Этап 7 (2)
    close2you-Фото
    Цитата: AzaKonta
    Винокуров младший был на подиуме сегодня. Только не знаю чем отличился. Подскажите, буду благодарен.
    Был в отрыве вчера, как самый агрессивный гонщик
  • close2you
    Тур Норвегии-2021. Этап 2 (2)
    close2you-Фото
    Что за Хейтер с трека ворвался в пелотон)) Ещё наблюдаю, появился гонщик из Монако, с фамилией Берлин. Второй год в велоспорте, 32 года, бывший бегун... неплохо так едет для нео про ...
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (12)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Gerasim
    А у Вас одна песня, как бы обсудить Сашу, после того как уходит з команды, как надоело Ваше нитье. Я уже вам писал что Вы ведёте себя как девочка, но думаю что ещё хуже. Хватит уже Власова поранить, лучше поболейте за будущего победителя какого то Гран тура.
    Че вижу, то пишу. И вы не модератор здесь , чтобы модерировать чужие тексты. Это мое мнение и вас оно не касается. И не надо муму... Я написал правду к тому, что опять Астана останется без этапа, ради его места в десятке в генерале.
  • Gerasim
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (12)
    Gerasim-Фото
    А у Вас одна песня, как бы обсудить Сашу, после того как уходит з команды, как надоело Ваше нитье. Я уже вам писал что Вы ведёте себя как девочка, но думаю что ещё хуже. Хватит уже Власова поранить, лучше поболейте за будущего победителя какого то Гран тура.
  • explosiveua
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (12)
    explosiveua-Фото

    Падунище аж 26+ минут проиграл.. падал или все по плану, вот в чем вопрос

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2021, превью э ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Этап отдыха перед воскресением.

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2021. Результа ... (12)
    Николай Н.-Фото

    Сивакова немного не хватило, крутяки ему не очень подходят, а жаль. Власов тоже хромает на крутых местах.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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