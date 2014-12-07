Тур Норвегии-2021. Этап 2

Цитата: Astanaforever

Че Ланда, вона Власов буксует все ниже и ниже. Теперь Грошатнер и Хейг не упустят места в генерале. А Власов будет довольствоваться десятым.

Гросшатнер и Хэйг могут заплатить в воскресенье за отрыв сегодня. Власов к третьей неделе главное минимизировать свои потери. Единственное не понятно зачем так сразу всю команду положили.