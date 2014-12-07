Тур Норвегии-2021. Этап 2

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 18:40
Sirdal (Tjørhomfjellet) - Sirdal (Fidjeland), 185,3 км
1. Ethan Hayter (GBr) INEOS Grenadiers
2. Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal
3. Mike Teunissen (Ned) Jumbo-Visma
4. Ide Schelling (Ned) Bora-Hansgrohe
5. Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates
Генеральная классификация после 2 этапа:
1. Ethan Hayter (GBr) INEOS Grenadiers
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