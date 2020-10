Гент-Вевельгем-2020. Результаты Категория:

Сегодня, 16:36 Ieper - Wevelgem, 232.5 км 1 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 5:19:20 2 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-Quickstep 3 Matteo Trentin (Ita) CCC Team 4 Alberto Bettiol (Ita) EF Pro Cycling 0:00:01 5 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 0:00:03 6 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 0:00:04 7 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-Quickstep 8 Wout van Aert (Bel) Team Jumbo-Visma 0:00:07 9 Mathieu Van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix 0:00:08 10 Dylan Teuns (Bel) Bahrain McLaren 0:01:40 11 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-Quickstep 0:01:56 12 Luke Rowe (Gbr) Ineos Grenadiers 13 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 14 Oliver Naesen (Bel) AG2R la Mondiale 0:02:04 15 Jean-Pierre Drucker (Lux) Bora-Hansgrohe 16 Johan Jacobs (Swi) Movistar Team 0:02:06 17 Sep Vanmarcke (Bel) EF Pro Cycling 18 Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo-Visma 0:02:13 19 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:03:02 20 Andrea Pasqualon (Ita) Circus - Wanty Gobert 21 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 22 Silvan Dillier (Swi) AG2R la Mondiale 23 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 24 Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-Up Nation 25 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis 26 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 27 Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix 28 Reinardt Janse van Rensburg (Rsa) NTT Pro Cycling 29 Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie 30 Gianni Vermeersch (Bel) Alpecin-Fenix 31 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 32 Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 33 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 34 Lawrence Naesen (Bel) AG2R la Mondiale 35 Jake Stewart (Gbr) Groupama - Fdj 36 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 37 Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels-Vital Concept 38 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 39 Fred Wright (Gbr) Bahrain McLaren 40 Damien Touze (Fra) Cofidis 41 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-Quickstep 42 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 0:03:06 43 Rasmus Tiller (Nor) NTT Pro Cycling 0:03:07 44 Tom Scully (Nzl) EF Pro Cycling 0:03:09 45 Edvald Boasson Hagen (Nor) NTT Pro Cycling 46 Alexis Gougeard (Fra) AG2R la Mondiale 0:03:15 47 Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates 48 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-Up Nation 0:06:11 49 Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Fenix 50 Julien Duval (Fra) AG2R la Mondiale 51 Ivan Garcia Cortina (Spa) Bahrain McLaren 52 Nils Politt (Ger) Israel Start-Up Nation 53 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 54 Taco Van der Hoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 55 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 56 Otto Vergaerde (Bel) Alpecin-Fenix 57 Maximilian Walscheid (Ger) NTT Pro Cycling 58 Julien Vermote (Bel) Cofidis 59 Timo Roosen (Ned) Team Jumbo-Visma 60 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 61 Samuele Battistella (Ita) NTT Pro Cycling 62 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 63 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 64 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 65 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 66 Georg Zimmermann (Ger) CCC Team 67 Juri Hollmann (Ger) Movistar Team 68 Michael Schär (Swi) CCC Team 69 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Fenix 70 Eduard Prades Reverter (Spa) Movistar Team 71 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-Quickstep 72 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck-Quickstep 73 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 74 Mark Cavendish (Gbr) Bahrain McLaren 75 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 76 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 77 Aksel Nõmmela (Est) Bingoal WB 78 Xandro Meurisse (Bel) Circus-Wanty Gobert 79 Leonardo Basso (Ita) Ineos Grenadiers 80 Alexander Konychev (Ita) Mitchelton-Scott 81 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) CCC Team 82 Kenny Molly (Bel) Bingoal WB 83 Christopher Lawless (Gbr) Ineos Grenadiers 84 Bert De Backer (Bel) B&B Hotels-Vital Concept 85 Dries Van Gestel (Bel) Total Direct Energie 86 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 87 Julien Morice (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 88 Mathieu Burgaudeau (Fra) Total Direct Energie 89 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 90 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jumbo-Visma 91 Jens Keukeleire (Bel) EF Pro Cycling 92 Michael Gogl (Aut) NTT Pro Cycling 93 Michael Valgren (Den) NTT Pro Cycling 94 Julius Van den Berg (Ned) EF Pro Cycling 95 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates DNF Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R la Mondiale DNF Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team DNF Jonas Castrique (Bel) Bingoal Wb DNF Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team DNF Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team DNF Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team DNF Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team DNF Sean De Bie (Bel) Bingoal WB DNF Owain Doull (Gbr) Ineos Grenadiers DNF Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain McLaren DNF Lionel Taminiaux (Bel) Bingoal WB DNF Marco Haller (Aut) Bahrain McLaren DNF Jonas Van Genechten (Bel) B&B Hotels-Vital Concept DNF Davide Martinelli (Ita) Astana Pro Team DNF Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal DNF Tom Bohli (Swi) UAE Team Emirates DNF Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise DNF Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates DNF Ethan Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers DNF Sam Bennett (Irl) Deceuninck-Quickstep DNF Gilles De Wilde (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Cedric Beullens (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise DNF Ludovic Robeet (Bel) Bingoal WB DNF Danny Van Poppel (Ned) Circus-Wanty Gobert DNF Dorian Godon (Fra) AG2R la Mondiale DNF Christian Knees (Ger) Ineos Grenadiers DNF Boy Van Poppel (Ned) Circus-Wanty Gobert DNF Timothy Dupont (Bel) Circus-Wanty Gobert DNF Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal DNF Ludwig De Winter (Bel) Circus-Wanty Gobert DNF Tom Wirtgen (Lux) Bingoal WB DNF Marcel Sieberg (Ger) Bahrain McLaren DNF Sebastian Mora Vedri (Spa) Movistar Team DNF Pieter Vanspeybrouck (Bel) Circus-Wanty Gobert DNF Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo DNF Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels-Vital Concept DNF Fabian Lienhard (Swi) Groupama-FDJ DNF Kiel Reijnen (Usa) Trek-Segafredo DNF Mickael Delage (Fra) Groupama-FDJ DNF Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo DNF Travis McCabe (Usa) Israel Start-Up Nation DNF Guillaume Boivin (Can) Israel Start-Up Nation DNF Alexander Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott DNF André Greipel (Ger) Israel Start-Up Nation DNF Jonas Rutsch (Ger) EF Pro Cycling DNF Mark Donovan (Gbr) Team Sunweb DNF Max Kanter (Ger) Team Sunweb DNF Nils Eekhoff (Ned) Team Sunweb DNF Alberto Dainese (Ita) Team Sunweb DNF Sasha Weemaes (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise DNF Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb DNF Jack Bauer (Nzl) Mitchelton-Scott DNF Itamar Einhorn (Isr) Israel Start-Up Nation DNF Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers DNF Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe DNF Senne Leysen (Bel) Alpecin-Fenix DNF Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe DNF Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo-Visma DNF Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe DNF Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe DNF Frederik Backaert (Bel) B&B Hotels-Vital Concept DNF Jonas Koch (Ger) CCC Team DNF Luke Durbridge (Aus) Mitchelton-Scott DNF Barnabás Peák (Hun) Mitchelton-Scott DNF Luca Mozzato (Ita) B&B Hotels-Vital Concept DNF Kaden Groves (Aus) Mitchelton-Scott DNF Dimitri Claeys (Bel) Cofidis DNF Christophe Laporte (Fra) Cofidis DNF Geoffrey Soupe (Fra) Total Direct Energie DNF Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie DNF Niccolò Bonifazio (Ita) Total Direct Energie DNF Sebastian Langeveld (Ned) EF Pro Cycling DNF Iñigo Elosegui Momeñe (Spa) Movistar Team DNS Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ DNS Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 