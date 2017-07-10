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Тур ОАЭ-2020. Этап 6

 

Тур ОАЭ-2020. Этап 6

Al Ruwais - Al Mirfa, 158 км

ОТМЕНА

 

 

Тур Объединённых Арабских Эмиратов-2020. Превью

Результаты 1 этапа Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2020

Результаты 2 этапа Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2020

Результаты 3 этапа Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2020

Результаты 4 этапа Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2020

Результаты 5 этапа Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2020

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Теги к статье: Тур Объединённых Арабских Эмиратов Тур ОАЭ Тур ОАЭ-2020 UAE Tour многодневная велогонка гонка Мирового тура

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  1. Имя: Iuri

    tiuteamd

    Сегодня, 11:58 | Регистрация: 10.07.2017

    что случилось то ?

     

     а все этапы отменили из-за коронивируса ))

     

    The Higher Organising Committee has cancelled the remaining stages of the 2020 UAE Tour after two Italian staff members of one of the teams participating in the UAE Tour had tested positive for the novel coronavirus, known as COVID-19.

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Lemonchic
    6-й и 7-й этапы Тура ОАЭ-2020 ... (11)
    Lemonchic-Фото
    Китай ведь сильно замедлил такими мерами распространение вируса
  • Адриен
    6-й и 7-й этапы Тура ОАЭ-2020 ... (11)
    Адриен-Фото

    Это называется - ИСТЕРИЯ. Так действительно всё везде можно отменить - праздники, концерты, фестивали, кинопросмотры, спортивные мероприятия, занятия в учебных заведениях, производственные процессы... Только похороны разрешить... При этом по Земле-матушке "спокойно" гуляют такие заразы с такой смертностью - никакие коронавирусы не сравняться - и ничего, как-то не паниковали... Я сейчас в Берлине на ЧМ по треку. Здесь тоже начинается брожение...

  • Konstantin41
    6-й и 7-й этапы Тура ОАЭ-2020 ... (11)
    Konstantin41-Фото
    Если так дальше пойдет, то отменят не только Страде и Милан-Сан-Ремо, но и Джиро. Ведь предпосылок для улучшения ситуации нет. Короче, всё плохо
  • EL-Fenomeno
    Тур ОАЭ-2020. Этап 5 (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    "на все Божья воля", ведь мы только человеки.

    Сегодня услышал по радио, что уже нашли первых заражённых КВ в Литве, Беларуси и Нидерландах... help

    Цитата: YuraHist
    У Луценко хорошая форма перед классиками !!!

    если вообще хоть какие то классики состоятся в Европе этой весной.

  • EL-Fenomeno
    Грег Ван Авермат – один из гер ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    В этом году орги Кюрн-Брюссель-Кюрн забодажили весьма оригинальное ЛОГО

    Однако красивый постер получился

  • motte
    6-й и 7-й этапы Тура ОАЭ-2020 ... (11)
    motte-Фото

    Новости из Италии

    Страде, мср, тиррено... всё под вопросом

  • tiuteamd
    Тур ОАЭ-2020. Этап 6 (1)
    tiuteamd-Фото

    что случилось то ?

     

     а все этапы отменили из-за коронивируса ))

     

    The Higher Organising Committee has cancelled the remaining stages of the 2020 UAE Tour after two Italian staff members of one of the teams participating in the UAE Tour had tested positive for the novel coronavirus, known as COVID-19.

  • kuezbash
    6-й и 7-й этапы Тура ОАЭ-2020 ... (11)
    kuezbash-Фото

    мы все однажды умрем - НО есть надежда

  • Di7
    6-й и 7-й этапы Тура ОАЭ-2020 ... (11)
    Di7-Фото
    Не совсем понятно, а генералка Адама Йетса осталась в силе ?
  • Kitsune-taichou
    6-й и 7-й этапы Тура ОАЭ-2020 ... (11)
    Kitsune-taichou-Фото

    а джиро чо? 

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3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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