Тур Словакии-2020. Этап 3

Сегодня, 17:00 Banská Bystrica - Žiar nad Hronom, 181, 3 км 1. Martin Laas (Est) Bora - Hansgrohe 2. Sean De Bie (Bel) Bingoal Wb

3. David Van Der Poel (Ned) Alpecin - Fenix

4. Emmanuel Morin (Fra) Cofidis

5. Jannik Steimle (Ger) Deceuninck - Quick - Step

Генеральная классификация после 3 этапа:

1. Jannik Steimle (Ger) Deceuninck - Quick - Step Banská Bystrica - Žiar nad Hronom, 181,3 км 1 Martin Laas (Est) Bora - Hansgrohe 4:12:24 2 Sean De Bie (Bel) Bingoal Wb 0:00:00 3 David Van Der Poel (Ned) Alpecin - Fenix 4 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis 5 Jannik Steimle (Ger) Deceuninck - Quick - Step 6 Marcel Meisen (Ger) Alpecin - Fenix 7 Guillaume Boivin (Can) Israel Start - Up Nation 8 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Gazprom - Rusvelo 9 Riccardo Stacchiotti (Ita) Vini Zabu Ktm 10 Jean-Pierre Drucker (Lux) Bora - Hansgrohe 11 Eliot Lietaer (Bel) Bingoal Wb 12 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 13 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start - Up Nation 14 Jasha Sütterlin (Ger) Team Sunweb 15 Nico Denz (Ger) Team Sunweb 16 Ben Tulett (Gbr) Alpecin - Fenix 17 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Deceuninck - Quick - Step 18 Dominik Neuman (Cze) Elkov - Kasper 19 Lukáš Kubiš (Svk) Dukla Banska Bystrica 20 Rudy Barbier (Fra) Israel Start - Up Nation 21 Jay Mc Carthy (Aus) Bora - Hansgrohe 22 Joel Suter (Sui) Bingoal Wb 23 Patrick Gamper (Aut) Bora - Hansgrohe 24 Davide Bais (Ita) Cycling Team Friuli Asd 25 Jakub Otruba (Cze) Elkov - Kasper 26 Jose Herrada (Esp) Cofidis 27 Petr Rikunov (Rus) Gazprom - Rusvelo 28 Fernando Barcelo Aragon (Esp) Cofidis 29 Andreas Leknessund (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 30 Andreas Schillinger (Ger) Bora - Hansgrohe 31 Lubomír Petruš (Cze) Alpecin - Fenix 32 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - Rusvelo 33 Gašper Katrašnik (Slo) Adria Mobil 34 Morten Hulgaard (Den) Uno - X Pro Cycling Team 35 Péter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk 36 Ludovic Robeet (Bel) Bingoal Wb 37 Brian Kamstra (Ned) Team Novo Nordisk 38 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis 39 Dmitrii Strakhov (Rus) Gazprom - Rusvelo 40 Alexis Renard (Fra) Israel Start - Up Nation 41 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 42 Rob Power (Aus) Team Sunweb 43 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck - Quick - Step 44 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 45 Shane Archbold (Nzl) Deceuninck - Quick - Step 46 Michael Kukrle (Cze) Elkov - Kasper 47 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis 48 Gabriele Petrelli (Ita) Cycling Team Friuli Asd 49 Adam Ťoupalík (Cze) Elkov - Kasper 50 Jesper Hansen (Den) Cofidis 51 Itamar Einhorn (Isr) Israel Start - Up Nation 52 Roberto González (Pan) Vini Zabu Ktm 53 Kenny Molly (Bel) Bingoal Wb 54 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 55 Michal Schlegel (Cze) Elkov - Kasper 0:00:11 56 Sacha Modolo (Ita) Alpecin - Fenix 0:00:13 57 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 0:00:16 58 Lubos Malovec (Svk) Slovakia 0:00:32 59 Gorazd Per (Slo) Adria Mobil 60 Mihkel Räim (Est) Israel Start - Up Nation 0:00:55 61 Janez Brajkovic (Slo) Adria Mobil 0:01:06 62 Kristjan Hočevar (Slo) Adria Mobil 63 Stepan Kuriyanov (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:01:19 64 Michael Konczer (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 0:01:24 65 Andrea Di Renzo (Ita) Vini Zabu Ktm 0:01:53 66 Sam Brand (Gbr) Team Novo Nordisk 0:02:28 67 David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk 68 Ilan Van Wilder (Bel) Team Sunweb 69 Thymen Arensman (Ned) Team Sunweb 70 Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Wb 71 Mathijs Paasschens (Ned) Bingoal Wb 72 Yauheni Karaliok (Blr) Minsk Cycling Club 73 Ian Garrison (Usa) Deceuninck - Quick - Step 74 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck - Quick - Step 75 Simone Bevilacqua (Ita) Vini Zabu Ktm 0:02:32 76 Oscar Gatto (Ita) Bora - Hansgrohe 0:02:45 77 Juraj Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe 78 Pieter Serry (Bel) Deceuninck - Quick - Step 0:03:33 79 Idar Andersen (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 0:03:35 80 Andrea Pietrobon (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:05:31 81 Riccardo Carretta (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:10:39 82 Mattia Bevilacqua (Ita) Vini Zabu Ktm 83 Timon Loderer (Ger) Hrinkow Advarics Cycleang 84 Pietro Aimonetto (Ita) Cycling Team Friuli Asd 85 Julius Johansen (Den) Uno - X Pro Cycling Team 86 Simon Nagy (Svk) Slovakia 87 Hannes Brandecker (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 88 Adrian Banaszek (Pol) Mazowsze Serce Polski 89 Matěj Zahálka (Cze) Elkov - Kasper 90 Daniel Eichinger (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 91 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom - Rusvelo 92 Jan Koller (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 93 Daniel Staniszewski (Pol) Mazowsze Serce Polski 94 Jonas Rapp (Ger) Hrinkow Advarics Cycleang 95 Norman Vahtra (Est) Israel Start - Up Nation 96 Juraj Bellan (Svk) Dukla Banska Bystrica 97 Alexandar Richardson (Gbr) Alpecin - Fenix 98 Alessandro Iacchi (Ita) Vini Zabu Ktm 99 Adrian Kurek (Pol) Mazowsze Serce Polski 100 Martin Haring (Svk) Dukla Banska Bystrica 101 Andreas Hofer (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 102 Jan Andrej Cully (Svk) Dukla Banska Bystrica 103 Marek Čanecky (Svk) Dukla Banska Bystrica 104 Patrik Tybor (Svk) Dukla Banska Bystrica 105 Samuel Oros (Svk) Slovakia 106 Lasse Norman Hansen (Den) Alpecin - Fenix 107 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 108 Johan Price-Pejtersen (Den) Uno - X Pro Cycling Team 109 Lars Saugstad (Nor) Uno - X Pro Cycling Team DNF Matúš Štoček (Svk) Slovakia DNF Matej Blaško (Svk) Slovakia DNF Marek Gajdula (Svk) Slovakia DNF David Per (Slo) Adria Mobil DNF Žiga Horvat (Slo) Adria Mobil DNF Filippo Ferronato (Ita) Cycling Team Friuli Asd DNS Jan Bárta (Cze) Elkov - Kasper Генеральная классификация после 3 этапа 1 Jannik Steimle (Ger) Deceuninck - Quick - Step 11:52:31 2 Nico Denz (Ger) Team Sunweb 0:00:00 3 Shane Archbold (Nzl) Deceuninck - Quick - Step 0:00:14 4 Andreas Leknessund (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 0:00:17 5 Jasha Sütterlin (Ger) Team Sunweb 0:00:19 6 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 0:00:22 7 Jean-Pierre Drucker (Lux) Bora - Hansgrohe 8 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck - Quick - Step 9 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start - Up Nation 0:00:25 10 Morten Hulgaard (Den) Uno - X Pro Cycling Team 0:00:27 11 Jakub Otruba (Cze) Elkov - Kasper 0:00:28 12 Michael Kukrle (Cze) Elkov - Kasper 0:00:34 13 Alexis Renard (Fra) Israel Start - Up Nation 14 Rob Power (Aus) Team Sunweb 0:00:36 15 Péter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk 16 Adam Ťoupalík (Cze) Elkov - Kasper 0:00:38 17 Patrick Gamper (Aut) Bora - Hansgrohe 18 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis 0:00:41 19 Eliot Lietaer (Bel) Bingoal Wb 0:00:42 20 Jose Herrada (Esp) Cofidis 0:00:45 21 Fernando Barcelo Aragon (Esp) Cofidis 22 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis 0:00:46 23 Joel Suter (Sui) Bingoal Wb 0:00:48 24 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis 0:00:51 25 Dmitrii Strakhov (Rus) Gazprom - Rusvelo 26 Dominik Neuman (Cze) Elkov - Kasper 0:00:53 27 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:00:54 28 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - Rusvelo 29 David Van Der Poel (Ned) Alpecin - Fenix 0:00:56 30 Ludovic Robeet (Bel) Bingoal Wb 31 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:00:58 32 Jesper Hansen (Den) Cofidis 0:00:59 33 Jay Mc Carthy (Aus) Bora - Hansgrohe 0:01:05 34 Lubomír Petruš (Cze) Alpecin - Fenix 0:01:12 35 Ben Tulett (Gbr) Alpecin - Fenix 0:01:15 36 Davide Bais (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:01:30 37 Petr Rikunov (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:01:33 38 Mihkel Räim (Est) Israel Start - Up Nation 0:01:51 39 Gorazd Per (Slo) Adria Mobil 0:02:00 40 Kristjan Hočevar (Slo) Adria Mobil 0:02:29 41 Stepan Kuriyanov (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:02:47 42 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck - Quick - Step 0:03:39 43 Gabriele Petrelli (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:03:51 44 Guillaume Boivin (Can) Israel Start - Up Nation 0:04:02 45 Lukáš Kubiš (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:04:27 46 Andrea Di Renzo (Ita) Vini Zabu Ktm 0:04:39 47 Janez Brajkovic (Slo) Adria Mobil 0:05:06 48 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 0:05:40 49 Mathijs Paasschens (Ned) Bingoal Wb 0:05:45 50 Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Wb 0:05:56 51 Thymen Arensman (Ned) Team Sunweb 0:07:10 52 Pieter Serry (Bel) Deceuninck - Quick - Step 0:07:53 53 Andrea Pietrobon (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:09:01 54 Kenny Molly (Bel) Bingoal Wb 0:09:14 55 Sean De Bie (Bel) Bingoal Wb 0:09:23 56 Rudy Barbier (Fra) Israel Start - Up Nation 0:09:31 57 Marcel Meisen (Ger) Alpecin - Fenix 0:09:41 58 Brian Kamstra (Ned) Team Novo Nordisk 0:09:45 59 Michal Schlegel (Cze) Elkov - Kasper 0:09:59 60 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 0:10:03 61 Roberto González (Pan) Vini Zabu Ktm 0:10:38 62 Sacha Modolo (Ita) Alpecin - Fenix 0:10:40 63 Itamar Einhorn (Isr) Israel Start - Up Nation 0:11:09 64 Andreas Schillinger (Ger) Bora - Hansgrohe 0:11:26 65 Yauheni Karaliok (Blr) Minsk Cycling Club 0:12:11 66 Sam Brand (Gbr) Team Novo Nordisk 0:13:04 67 David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk 0:13:40 68 Lubos Malovec (Svk) Slovakia 0:13:59 69 Ilan Van Wilder (Bel) Team Sunweb 0:16:02 70 Martin Laas (Est) Bora - Hansgrohe 0:17:19 71 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Deceuninck - Quick - Step 0:17:23 72 Gašper Katrašnik (Slo) Adria Mobil 0:17:50 73 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:18:02 74 Riccardo Stacchiotti (Ita) Vini Zabu Ktm 0:19:04 75 Michael Konczer (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 0:19:17 76 Ian Garrison (Usa) Deceuninck - Quick - Step 0:19:47 77 Adrian Kurek (Pol) Mazowsze Serce Polski 0:20:09 78 Oscar Gatto (Ita) Bora - Hansgrohe 0:20:25 79 Simone Bevilacqua (Ita) Vini Zabu Ktm 80 Lars Saugstad (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 81 Matěj Zahálka (Cze) Elkov - Kasper 0:20:33 82 Jan Andrej Cully (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:20:39 83 Idar Andersen (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 0:21:05 84 Mattia Bevilacqua (Ita) Vini Zabu Ktm 0:21:12 85 Juraj Bellan (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:21:48 86 Daniel Eichinger (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 0:22:00 87 Timon Loderer (Ger) Hrinkow Advarics Cycleang 0:27:14 88 Lasse Norman Hansen (Den) Alpecin - Fenix 0:27:59 89 Norman Vahtra (Est) Israel Start - Up Nation 0:28:05 90 Andreas Hofer (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 0:28:10 91 Daniel Staniszewski (Pol) Mazowsze Serce Polski 0:28:14 92 Riccardo Carretta (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:28:15 93 Martin Haring (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:28:27 94 Patrik Tybor (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:28:35 95 Simon Nagy (Svk) Slovakia 0:28:39 96 Adrian Banaszek (Pol) Mazowsze Serce Polski 0:28:41 97 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 0:28:42 98 Marek Čanecky (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:28:47 99 Hannes Brandecker (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 0:28:53 100 Alessandro Iacchi (Ita) Vini Zabu Ktm 0:29:00 101 Jonas Rapp (Ger) Hrinkow Advarics Cycleang 0:29:01 102 Alexandar Richardson (Gbr) Alpecin - Fenix 0:29:12 103 Samuel Oros (Svk) Slovakia 0:29:44 104 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:29:58 105 Pietro Aimonetto (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:30:36 106 Johan Price-Pejtersen (Den) Uno - X Pro Cycling Team 0:30:38 107 Juraj Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe 0:30:42 108 Jan Koller (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 0:32:45 109 Julius Johansen (Den) Uno - X Pro Cycling Team 0:36:04 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Тур Словакии Okolo Slovenska-Tour de Slovaquie многодневная велогонка велогонка категории 2.1 Европейский тур Europe Tour



