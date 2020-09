Тур Словакии-2020. Этап 1b Категория:

Сегодня, 19:29 Žilina - Žilina (ITT), 7,1 км 1 Jannik Steimle (Ger) Deceuninck - Quick - Step 0:07:55 2 Nico Denz (Ger) Team Sunweb 0:00:06 3 Andreas Leknessund (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 0:00:07 4 Jonathan Milan (Ita) Cycling Team Friuli Asd 5 Johan Price-Pejtersen (Den) Uno - X Pro Cycling Team 6 Jasha Sütterlin (Ger) Team Sunweb 0:00:09 7 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 0:00:12 8 Thymen Arensman (Ned) Team Sunweb 9 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck - Quick - Step 10 Shane Archbold (Nzl) Deceuninck - Quick - Step 0:00:15 11 Morten Hulgaard (Den) Uno - X Pro Cycling Team 0:00:17 12 Jakub Otruba (Cze) Elkov - Kasper 0:00:18 13 Jean-Pierre Drucker (Lux) Bora - Hansgrohe 14 Jan Bárta (Cze) Elkov - Kasper 0:00:19 15 Ian Garrison (Usa) Deceuninck - Quick - Step 0:00:23 16 Lasse Norman Hansen (Den) Alpecin - Fenix 0:00:24 17 Alexis Renard (Fra) Israel Start - Up Nation 18 Pieter Serry (Bel) Deceuninck - Quick - Step 19 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start - Up Nation 0:00:25 20 Adrian Kurek (Pol) Mazowsze Serce Polski 0:00:26 21 Rob Power (Aus) Team Sunweb 22 Michael Kukrle (Cze) Elkov - Kasper 23 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Deceuninck - Quick - Step 0:00:27 24 Adam Ťoupalík (Cze) Elkov - Kasper 0:00:28 25 Patrick Gamper (Aut) Bora - Hansgrohe 26 Sean De Bie (Bel) Bingoal Wb 0:00:29 27 Rudy Barbier (Fra) Israel Start - Up Nation 28 Idar Andersen (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 0:00:30 29 Norman Vahtra (Est) Israel Start - Up Nation 30 Péter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk 31 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 0:00:31 32 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis 33 Eliot Lietaer (Bel) Bingoal Wb 0:00:32 34 Jay Mc Carthy (Aus) Bora - Hansgrohe 35 Guillaume Boivin (Can) Israel Start - Up Nation 36 Andreas Hofer (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 0:00:35 37 Jose Herrada (Esp) Cofidis 38 Fernando Barcelo Aragon (Esp) Cofidis 39 Alexandar Richardson (Gbr) Alpecin - Fenix 40 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis 0:00:36 41 Lars Saugstad (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 42 Marcel Meisen (Ger) Alpecin - Fenix 0:00:37 43 Jakub Kaczmarek (Pol) Mazowsze Serce Polski 44 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck - Quick - Step 0:00:38 45 Daniel Staniszewski (Pol) Mazowsze Serce Polski 0:00:39 46 Petr Rikunov (Rus) Gazprom - Rusvelo 47 Joel Suter (Sui) Bingoal Wb 48 Yauheni Karaliok (Blr) Minsk Cycling Club 49 Pawel Bernas (Pol) Mazowsze Serce Polski 0:00:40 50 Riccardo Carretta (Ita) Cycling Team Friuli Asd 51 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis 0:00:41 52 Brian Kamstra (Ned) Team Novo Nordisk 53 Dmitrii Strakhov (Rus) Gazprom - Rusvelo 54 Martin Laas (Est) Bora - Hansgrohe 55 Dominik Neuman (Cze) Elkov - Kasper 0:00:43 56 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 57 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:00:44 58 Michal Schlegel (Cze) Elkov - Kasper 59 Oscar Gatto (Ita) Bora - Hansgrohe 60 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - Rusvelo 61 Lukáš Kubiš (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:00:45 62 Alan Banaszek (Pol) Mazowsze Serce Polski 63 Sam Brand (Gbr) Team Novo Nordisk 64 Mihkel Räim (Est) Israel Start - Up Nation 0:00:46 65 Ludovic Robeet (Bel) Bingoal Wb 66 Julius Johansen (Den) Uno - X Pro Cycling Team 0:00:48 67 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 68 Jesper Hansen (Den) Cofidis 0:00:49 69 Itamar Einhorn (Isr) Israel Start - Up Nation 70 Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Wb 71 David Van Der Poel (Ned) Alpecin - Fenix 0:00:50 72 Matěj Zahálka (Cze) Elkov - Kasper 73 Žiga Horvat (Slo) Adria Mobil 0:00:51 74 David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk 0:00:52 75 Martin Haring (Svk) Dukla Banska Bystrica 76 Samuel Oros (Svk) Slovakia 0:00:53 77 Gašper Katrašnik (Slo) Adria Mobil 0:00:54 78 Jan Andrej Cully (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:00:56 79 Stepan Kuriyanov (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:00:57 80 Michael Konczer (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 81 Simone Bevilacqua (Ita) Vini Zabu Ktm 82 Pietro Aimonetto (Ita) Cycling Team Friuli Asd 83 David Per (Slo) Adria Mobil 0:00:58 84 Marek Gajdula (Svk) Slovakia 0:00:59 85 Patrik Tybor (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:01:00 86 Andreas Schillinger (Ger) Bora - Hansgrohe 87 Mathijs Paasschens (Ned) Bingoal Wb 0:01:01 88 Janez Brajkovic (Slo) Adria Mobil 89 Daniel Eichinger (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 90 Lubomír Petruš (Cze) Alpecin - Fenix 0:01:02 91 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom - Rusvelo 92 Kenny Molly (Bel) Bingoal Wb 0:01:03 93 Simon Nagy (Svk) Slovakia 0:01:04 94 Ben Tulett (Gbr) Alpecin - Fenix 0:01:05 95 Lubos Malovec (Svk) Slovakia 96 Timon Loderer (Ger) Hrinkow Advarics Cycleang 97 Adrian Banaszek (Pol) Mazowsze Serce Polski 0:01:06 98 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 99 Juraj Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe 100 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 0:01:07 101 Matúš Štoček (Svk) Slovakia 0:01:09 102 Marek Čanecky (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:01:12 103 Kristjan Hočevar (Slo) Adria Mobil 0:01:13 104 Juraj Bellan (Svk) Dukla Banska Bystrica 105 Aljaž Omrzel (Slo) Adria Mobil 0:01:15 106 Jan Koller (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 0:01:16 107 Gorazd Per (Slo) Adria Mobil 0:01:18 108 Hannes Brandecker (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 109 Davide Bais (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:01:20 110 Ilan Van Wilder (Bel) Team Sunweb 0:01:23 111 Sacha Modolo (Ita) Alpecin - Fenix 112 Alessandro Iacchi (Ita) Vini Zabu Ktm 0:01:25 113 Jonas Rapp (Ger) Hrinkow Advarics Cycleang 0:01:28 114 Mattia Bevilacqua (Ita) Vini Zabu Ktm 0:01:29 115 Pavol Rovder (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:01:31 116 Roberto González (Pan) Vini Zabu Ktm 0:01:34 117 Gabriele Petrelli (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:01:35 118 Filippo Ferronato (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:01:38 119 Riccardo Stacchiotti (Ita) Vini Zabu Ktm 0:01:40 120 Andrea Di Renzo (Ita) Vini Zabu Ktm 0:01:47 121 ŠTefan Michalička (Svk) Slovakia 0:01:53 122 Matej Blaško (Svk) Slovakia 123 Andrea Pietrobon (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:02:04 DNS Luis Angel Mate Mardones (Esp) Cofidis Генеральная классификация после 1b этапа 1 Jannik Steimle (Ger) Deceuninck - Quick - Step 02:38:35 2 Nico Denz (Ger) Team Sunweb 0:00:06 3 Andreas Leknessund (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 0:00:07 4 Jasha Sütterlin (Ger) Team Sunweb 0:00:09 5 Shane Archbold (Nzl) Deceuninck - Quick - Step 6 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 0:00:12 7 Thymen Arensman (Ned) Team Sunweb 8 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck - Quick - Step 9 Morten Hulgaard (Den) Uno - X Pro Cycling Team 0:00:17 10 Jakub Otruba (Cze) Elkov - Kasper 0:00:18 11 Jean-Pierre Drucker (Lux) Bora - Hansgrohe 12 Jan Bárta (Cze) Elkov - Kasper 0:00:19 13 Ian Garrison (Usa) Deceuninck - Quick - Step 0:00:23 14 Lasse Norman Hansen (Den) Alpecin - Fenix 0:00:24 15 Alexis Renard (Fra) Israel Start - Up Nation 16 Sean De Bie (Bel) Bingoal Wb 0:00:25 17 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start - Up Nation 18 Adrian Kurek (Pol) Mazowsze Serce Polski 0:00:26 19 Rob Power (Aus) Team Sunweb 20 Michael Kukrle (Cze) Elkov - Kasper 21 Rudy Barbier (Fra) Israel Start - Up Nation 0:00:27 22 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Deceuninck - Quick - Step 23 Adam Ťoupalík (Cze) Elkov - Kasper 0:00:28 24 Patrick Gamper (Aut) Bora - Hansgrohe 25 Idar Andersen (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 0:00:30 26 Norman Vahtra (Est) Israel Start - Up Nation 27 Jay Mc Carthy (Aus) Bora - Hansgrohe 28 Péter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk 29 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis 0:00:31 30 Eliot Lietaer (Bel) Bingoal Wb 0:00:32 31 Guillaume Boivin (Can) Israel Start - Up Nation 32 Martin Laas (Est) Bora - Hansgrohe 0:00:33 33 Andreas Hofer (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 0:00:35 34 Jose Herrada (Esp) Cofidis 35 Fernando Barcelo Aragon (Esp) Cofidis 36 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis 0:00:36 37 Lars Saugstad (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 38 Marcel Meisen (Ger) Alpecin - Fenix 0:00:37 39 Jakub Kaczmarek (Pol) Mazowsze Serce Polski 40 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck - Quick - Step 0:00:38 41 Daniel Staniszewski (Pol) Mazowsze Serce Polski 0:00:39 42 Joel Suter (Sui) Bingoal Wb 43 Yauheni Karaliok (Blr) Minsk Cycling Club 44 Riccardo Carretta (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:00:40 45 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis 0:00:41 46 Brian Kamstra (Ned) Team Novo Nordisk 47 Dmitrii Strakhov (Rus) Gazprom - Rusvelo 48 Dominik Neuman (Cze) Elkov - Kasper 0:00:43 49 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno - X Pro Cycling Team 50 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:00:44 51 Michal Schlegel (Cze) Elkov - Kasper 52 Oscar Gatto (Ita) Bora - Hansgrohe 53 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - Rusvelo 54 Lukáš Kubiš (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:00:45 55 Alan Banaszek (Pol) Mazowsze Serce Polski 56 Mihkel Räim (Est) Israel Start - Up Nation 0:00:46 57 Ludovic Robeet (Bel) Bingoal Wb 58 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:00:48 59 Jesper Hansen (Den) Cofidis 0:00:49 60 David Van Der Poel (Ned) Alpecin - Fenix 0:00:50 61 Matěj Zahálka (Cze) Elkov - Kasper 62 Žiga Horvat (Slo) Adria Mobil 0:00:51 63 Martin Haring (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:00:52 64 Gašper Katrašnik (Slo) Adria Mobil 0:00:54 65 Jan Andrej Cully (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:00:56 66 Stepan Kuriyanov (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:00:57 67 Michael Konczer (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 68 Simone Bevilacqua (Ita) Vini Zabu Ktm 69 Marek Gajdula (Svk) Slovakia 0:00:59 70 Patrik Tybor (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:01:00 71 Lubomír Petruš (Cze) Alpecin - Fenix 0:01:02 72 Kenny Molly (Bel) Bingoal Wb 0:01:03 73 Simon Nagy (Svk) Slovakia 0:01:04 74 Ben Tulett (Gbr) Alpecin - Fenix 0:01:05 75 Adrian Banaszek (Pol) Mazowsze Serce Polski 0:01:06 76 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 77 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 0:01:07 78 Matúš Štoček (Svk) Slovakia 0:01:09 79 Marek Čanecky (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:01:12 80 Kristjan Hočevar (Slo) Adria Mobil 0:01:13 81 Gorazd Per (Slo) Adria Mobil 0:01:18 82 Hannes Brandecker (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 83 Davide Bais (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:01:20 84 Sacha Modolo (Ita) Alpecin - Fenix 0:01:23 85 Petr Rikunov (Rus) Gazprom - Rusvelo 86 Alessandro Iacchi (Ita) Vini Zabu Ktm 0:01:25 87 Jonas Rapp (Ger) Hrinkow Advarics Cycleang 0:01:26 88 Mattia Bevilacqua (Ita) Vini Zabu Ktm 0:01:29 89 Sam Brand (Gbr) Team Novo Nordisk 0:01:32 90 Roberto González (Pan) Vini Zabu Ktm 0:01:34 91 Alexandar Richardson (Gbr) Alpecin - Fenix 0:01:37 92 Juraj Bellan (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:02:05 93 Itamar Einhorn (Isr) Israel Start - Up Nation 94 Riccardo Stacchiotti (Ita) Vini Zabu Ktm 0:02:08 95 David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk 96 Samuel Oros (Svk) Slovakia 0:02:09 97 David Per (Slo) Adria Mobil 0:02:11 98 Daniel Eichinger (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 0:02:17 99 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:02:23 100 Andrea Di Renzo (Ita) Vini Zabu Ktm 0:02:36 101 Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Wb 0:02:55 102 Pietro Aimonetto (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:03:01 103 Johan Price-Pejtersen (Den) Uno - X Pro Cycling Team 0:03:03 104 Mathijs Paasschens (Ned) Bingoal Wb 0:03:07 105 Pieter Serry (Bel) Deceuninck - Quick - Step 0:03:15 106 Andrea Pietrobon (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:03:20 107 Aljaž Omrzel (Slo) Adria Mobil 0:03:21 108 Gabriele Petrelli (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:03:41 109 Janez Brajkovic (Slo) Adria Mobil 0:03:50 110 Lubos Malovec (Svk) Slovakia 0:04:23 111 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 0:04:25 112 Jan Koller (Aut) Hrinkow Advarics Cycleang 0:05:10 113 Matej Blaško (Svk) Slovakia 0:05:47 114 Timon Loderer (Ger) Hrinkow Advarics Cycleang 0:07:31 115 Jonathan Milan (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:07:44 116 Julius Johansen (Den) Uno - X Pro Cycling Team 0:08:29 117 Pavol Rovder (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:09:45 118 Filippo Ferronato (Ita) Cycling Team Friuli Asd 0:09:52 119 Andreas Schillinger (Ger) Bora - Hansgrohe 0:10:55 120 Juraj Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe 0:11:01 121 Pawel Bernas (Pol) Mazowsze Serce Polski 0:12:41 122 Ilan Van Wilder (Bel) Team Sunweb 0:13:24 123 ŠTefan Michalička (Svk) Slovakia 0:14:00 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Тур Словакии Okolo Slovenska-Tour de Slovaquie многодневная велогонка велогонка категории 2.1 Европейский тур Europe Tour ITT разделка индивидуальная гонка на время Янник Штаймле



