Тур Словакии-2018. Этап 3

Сейтмеметов сейтхалил

Вуэльта Испании-2018. Результа ... (73) Цитата: Student Цитата: salomon Супермен... !!!Нет,не угадали - не Лопес ! Еnric Mas !!! Вот это ближе к делу, такое ещё и младше Лопеса, оказывается. Я думал будущее ГТ за Колумбией, но не тут то было... Так у него по юниорам и успехов, то особенных нет. Гонялся за чешскую команду, а тут бац и второе место. Будем следить внимательно. Главное, ему вовремя команду сменить, для ГТ квики не самые лучшие. Вот это ближе к делу, такое ещё и младше Лопеса, оказывается. Я думал будущее ГТ за Колумбией, но не тут то было... Так у него по юниорам и успехов, то особенных нет. Гонялся за чешскую команду, а тут бац и второе место. Будем следить внимательно. Главное, ему вовремя команду сменить, для ГТ квики не самые лучшие. Он гонялся за молодёжный квикстеп все время ,просто омегафарма это фирма чешского магната, поэтому и базировалась в Чехии. Все время под руководством Мачина ,который в этом году в УАЭ ушёл , и ведёт Ару.

uran

Вуэльта Испании-2018. Результа ... (73) Перелом тела позвонка и остистого отростка абсолютно разные по последствиям переломы. А звучит как перелом позвоночника.

bettini11

Вуэльта Испании-2018. Результа ... (73) Пять подряд Гранд Туров взяли англичани. Кто там еще остался из Бритов -генеральщиков? Адам Ейтс?Ждемс...

salomon

Вуэльта Испании-2018. Результа ... (73) Цитата: Армстронг - Бог Даёшь Маса в Скай?)))

Не удивлюсь,что так и будет в недалёком будущем ! Не удивлюсь,что так и будет в недалёком будущем !

Крайний

Вуэльта Испании-2018. Результа ... (73) Цитата: Mikael Зака с днюхой.

Интересно покажет ли что-нибудь на чм? Будем болеть.

Вуэльта лично для меня скучнейшая из-за оборонительной тактики всех команд на протяжении 18 этапов и импотенции Катюши.

Но 2 последних этапа были хороши.

Результат на табло.

Ничего от Закарина ждать в этом сезоне уже не приходится. Со всем уважением к нему лично и Конышеву с Азеведо) сезон слит в унитаз. Ильнур достиг предела в Катюше.



Мас - красавчик. Ейтц - молодец. Мичелтон Скотт - новая команда-звезда. По крайней мере по обучаемости.

Student

Вуэльта Испании-2018. Результа ... (73) Цитата: Адриен Одно дело ПРЕДПОЛАГАТЬ и ВЕРИТЬ, другое - с превеликой безапелляционностью УТВЕРЖДАТЬ.Помнится, то же самое вы писали и во время Джиро. Тут на сайте почти все комментаторы НАДЕЮТСЯ на того или иного своего любимчика и кумира, желая ему лучшего выступления - это нормально, так и должно быть. А за несколько этапов до окончания самоуверенно предрекать ПОРАЖЕНИЕ тому или иному гонщику , выдавая желаемое за действительность и желая только лишь уязвить и уколоть его почитателей - не имеет к любви к велоспорту НИКАКОГО отношения. Уж извините, это все - трепотня, мелкота и пакостность. Как плевок в спину... Слушай, дурачок, я не побоюсь этого слова, так как не увижу нормального ответа. Как ты отличаешь на форуме понятие Утверждать и Надеяться? Хочется посрать, лучше сразу на астанафанс. Там все свои, но вот проблема на фоне остальных выделится не получится. На сием откланиваюсь.



Цитата: SSS Значит, у Роу другой перелом или просто трещина. И перелом таза тоже разный бывает. Если пополам, то этот Ванбарле не встал бы даже. А так, наверное, какая-нибудь там трещина в подвздошном гребне была. Испорченный телефон плюс трудности перевода создают такие легенды.

Когда я сломал запястье, у меня рука в 2 раза толще стала и почернела, и ни о каком сгибании не могло быть и речи, не говоря уже о том, чтобы держаться за руль. И не надо говорить, что там люди другие. 10 дней с переломом запястья по тряским дорогам держаться за руль. Ага!

Чтобы понять, что там реально было, надо читать выписку из карты больного, а не вольные релизы журналюг.

Не являюсь болельщиком или антиболелщиком Нибали, но ту соглашусь. Контадор так тоже бедро ломал, но через две недели уже тренировался, ломал Винокуров, так полгода пропустил. Выступление Нибали не понятное, по факту сезон провальный, победа на Сан Ремо, это конечно хорошо, но если бы этой победы и не было, не кто бы его винить и не стал, так как главная цель для него все таки ГТ. На ЧМ не верю в него, с такой трассой, там может победить очень даже не ожидаый человек, как карта ляжет и отрыв.



Цитата: Mikael Кинтане судя по всему светит возить какого-нибудь Маса за меньшую зарплату и уже не в ранге капитана. Та кто его знает, может все изменится кардинальным образом. На Туре 2016 стал третьим, все на него взьелист, на Вуэльте 2016 стал первым, превзнесли чуть ли не до небес. Может ему надо задуматься о смене команды, но куда идти не понятно, ввиду ограничения количество гонщиков и урезария бюджетов. Даже и предложить ему нечего))) может меня читает)



Цитата: Khan Нда. На седьмом десятке старого лиса Унсуэ нюх стал подводить. Во-первых Мовистар провел крайне странное трансферное окно. Взяли Ланду, это хорошо, но в остальном-то что? Выперли всх раздельщиков и тянущих грегари (Кастровьехо (самая главная потеря), Даусетт, Изагирре, оба Эррады). На их место взял неизвестно кого в итоге потеряли на равнинах и ветрах.



Подбор гонцов на ГТ. Наличие Рохаса и Беннати на Тур ничем я лично объяснить не могу. Хотя и кого брать непонятно. Амадора и Эрвити же не пошлёшь на все гонки.



Трехголовая тактика. Тут без комментариев. Пытались запутать соперников, запутали сами себя так, что никто вообще ничего не понял. И на Вуэльте решение тянуть Вальверде на подиум тоже выглядело странно. Ну не могёт он уже в таком возрасте без кризисов проходить, да и при том что он и в лучшие годы топ-многодневщиком не был, а сейчас и подавно



Подготовка. Кинтана-2013 это пример идеальной подводки под Тур, причем с пиком на последней неделе, всё по канонам. Не экспериментируйте, а повторите. Нет, мы тут что-то новое изобретаем, Кинтана лезет куда-то на пять тысяч, а в итоге у нас и Кинтана ездить перестал, и Ланда так и не поехал.



Хороче, надо что-то менять коренным образом, а то у команды с такими перспективами нет подиумов на всех трех ГТ, а лучший результат у "какого-то" Карапаса, который и лидером-то не был и специально под Джиро не затачивался. А то начали бы затачивать - увял бы где-то к 15 этапу

Вот тут кстати по делу, проблема не в драконах, а слабой готовности лидеров. Что на Турк, что на Вуэльте. Все равно оказываются фейс ту фейс, и если давить не чем, то мимо палмераса.



Да и Тур 2013, главная ставка все равно Вальверде был, а тут выстрелил, более правильно рассматривать подготовку под Тур 2015, вот тут реально была подготовке с претензией на победу. Слушай, дурачок, я не побоюсь этого слова, так как не увижу нормального ответа. Как ты отличаешь на форуме понятие Утверждать и Надеяться? Хочется посрать, лучше сразу на астанафанс. Там все свои, но вот проблема на фоне остальных выделится не получится. На сием откланиваюсь.Не являюсь болельщиком или антиболелщиком Нибали, но ту соглашусь. Контадор так тоже бедро ломал, но через две недели уже тренировался, ломал Винокуров, так полгода пропустил. Выступление Нибали не понятное, по факту сезон провальный, победа на Сан Ремо, это конечно хорошо, но если бы этой победы и не было, не кто бы его винить и не стал, так как главная цель для него все таки ГТ. На ЧМ не верю в него, с такой трассой, там может победить очень даже не ожидаый человек, как карта ляжет и отрыв.Та кто его знает, может все изменится кардинальным образом. На Туре 2016 стал третьим, все на него взьелист, на Вуэльте 2016 стал первым, превзнесли чуть ли не до небес. Может ему надо задуматься о смене команды, но куда идти не понятно, ввиду ограничения количество гонщиков и урезария бюджетов. Даже и предложить ему нечего))) может меня читает)Вот тут кстати по делу, проблема не в драконах, а слабой готовности лидеров. Что на Турк, что на Вуэльте. Все равно оказываются фейс ту фейс, и если давить не чем, то мимо палмераса.Да и Тур 2013, главная ставка все равно Вальверде был, а тут выстрелил, более правильно рассматривать подготовку под Тур 2015, вот тут реально была подготовке с претензией на победу.

Гонщик

Вуэльта Испании-2018. Результа ... (73) Цитата: Earl57 То есть у Нибали перелома не было? Понимать разницу между переломом и трещиной , это сложно конечно , для непосвящённых .



Понимать разницу между переломом и трещиной , это сложно конечно , для непосвящённых . Цитата: Mikael Какие есть, но конечно это было не огонь. Все началось с того что Фрум поехал Джиро и куча генералов с джиро и вуэльты поломилась завоевывать тур де Франс) Ага))). Не получили ничего ни там ни где-либо еще, потеряли целый сезон и болельщикам поднасрали)

Примерно так , но Выигранная Фрумычем Джиро , да ещё после такого давления , дорого стоит , это было великолепно и неповторимо . Примерно так , но Выигранная Фрумычем Джиро , да ещё после такого давления , дорого стоит , это было великолепно и неповторимо .

Mikael

Вуэльта Испании-2018. Результа ... (73) Какие есть, но конечно это было не огонь. Все началось с того что Фрум поехал Джиро и куча генералов с джиро и вуэльты поломилась завоевывать тур де Франс) Ага))). Не получили ничего ни там ни где-либо еще, потеряли целый сезон и болельщикам поднасрали(

Гонщик

Вуэльта Испании-2018. Результа ... (73) Последние этапы не смотрел , но не много потерял , реальные "генералы"или отсутствуют на этой Вуэльте , либо в никакущей кондиции раз такой подиум получился .

SSS

Вуэльта Испании-2018. Результа ... (73) Дынчик, там вообще не про Астану, а про конкретного гонца без привязки к команде. А тебе во всем наезды на твой клюпп мерещатся