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Danilith Nokere Koerse-2019

Danilith Nokere Koerse-2019

 

 

 

Deinze - Nokere, 195,6 км

 

1. Cees Bol (Ned) (Ger) Sunweb
2. Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe

3. Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates

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Теги к статье: Danilith Nokere Koerse классика категория 1.HC

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23 марта 2019

Milano-Sanremo

25 - 31 марта 2019

Volta Ciclista a Catalunya

27 марта 2019

Driedaagse Brugge-De Panne


ОПРОС

Какая гонка понравилась больше: Париж-Ницца-2019 или Тиррено-Адриатико-2019?

Комментарии

  • 0x5F375A86
    Команда Sky с мая 2019 года ст ... (22)
    0x5F375A86-Фото

    Все бы так быстро находили спонсоров.

  • ....
    Команда Sky с мая 2019 года ст ... (22)
    ....-Фото
    Цитата: Camel
    Цитата: ....
    ...не могу это не написать-INEOS–I Need Extra Outlawed Substances, в переводе Мне нужны дополнительные запрещённые вещества.(P.S. взято с комментариев сайта Cyclingnews)

     
    Цитата: Серафим
    ...Почитал тут в разных источниках про Рэдклиффа и ИНЕОС (ударение, оказывается на О ), так они и фармакологией очень плотно занимаются. Так что ждемс новых взятых вершин.

     
    Употребление запрещенных препаратов в современном профессиональном спорте (даже в снукере и шашках) - неотъемлемая часть профессии, поскольку именно этот род деятельности дает колоссальную коммерческую выгоду. Чем выше результат, тем выше коммерческая выгода. И она, эта выгода, значительно возрастает с ростом результатов, несущих неожиданный, сенсационный характер. Этого не искоренить никогда, поскольку спорт - это коммерция, никогда не являющаяся залогом хорошего здоровья. Даже утренняя гимнастика может оставить человека калекой на всю жизнь.
    Удивляет другое. В последние годы именно на СКАЙ спустили всех собак, забывая о том, что многие ребята, воспользовавшись поднятым воем, втихаря вкалывают себе лошадиные дозы химии и лишь в последствии, по завершении карьеры или когда уже и химия не помогает, начинают посыпать себе голову пеплом, мол, я тоже грешен.
    Вам привести примеры? Или назвать имена тех, кто имел успешную карьеру велогонщика и, попавшись, отбыв наказание, продолжил её еще успешнее?
    Хватит уже СКАЙ кости перемывать. АСТАНА имеет на сегодня уже 19 побед! Подозрительно? Мне - нет! Это ИХ часть сезона. А сколько побед имеет СКАЙ? Поменьше, наверное. Потому что ИХ часть сезона еще не началась.
     
    Как только возникает слово "химия", тут же это связывается с велокомандой СКАЙ и у её антиболельщиков наливаются глаза кровью, а под ноздрями вдруг срывается клапан избыточного парового давления.
    Оставьте парней в покое, они зарабатывают себе на жизнь тем способом, которые им предлагают функционеры от спорта. И чем изощреннее будет выглядеть "борьба" с химией, тем изобретательнее будут спортивные фармацевты-провизоры.
    Я же сказал что не имею ничего против Sky, я бы даже сказал что фанат этой команды, просто забавный момент вот и всё.
  • kwwk
    Команда Sky с мая 2019 года ст ... (22)
    kwwk-Фото

    Альпицину бюджет Инеоса может только сниться.

    INEOS. Он входит в число двух ведущих мировых компаний, производящих химические вещества, и его выручка в настоящее время составляет около 90 миллиардов долларов. Джим Рэтклифф является основателем, председателем и 60-процентным акционером. 

    Джим Рэтклифф, 65 лет, исполнительный директор Ineos, в мае 2018 года возглавил Sunday Times Rich List с состоянием в 21,05 млрд фунтов стерлингов, что делает его самым богатым человеком в Великобритании.

    п.с. Ну что тут сказать: пристроили, так пристроили Скай. Вопрос в другом, на как долго нужна эта игрушка.

  • Александра
    Команда Sky с мая 2019 года ст ... (22)
    Александра-Фото
    Да вы не переживайте за парней, им вместе со спонсором наши сорванные клапаны и,.. как вы говорите? Налитые кровью глаза - до лампочки.))
  • bubusic
    Команда Sky с мая 2019 года ст ... (22)
    bubusic-Фото

    *смешная(нет) шутка про химического спонсора команды*

  • flugegeheimen
    Виктор Кампенартс – победитель ... (2)
    flugegeheimen-Фото

    Красивый велосипед. 

  • flugegeheimen
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 7 (15)
    flugegeheimen-Фото
    Делать длинные разделки, близкие по протяжённости к групповым гонкам - это очень тяжело на многодневках. Хотя на плоских недельных гонках можно пару раз за сезон ввести для разнообразия. На последнем этапе.
  • flugegeheimen
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 7 (15)
    flugegeheimen-Фото
    Это смайл был из телефона) а отредактировать не получилось
  • EL-Fenomeno
    Команда Sky с мая 2019 года ст ... (22)
    EL-Fenomeno-Фото

    Говорили, что в начале мая, перед Джиро огласят нового "спонсора-барина", но видимо не удержались.
    Вопрос надолго ли...пришли эти "химикаты" в команду?

  • EL-Fenomeno
    Примож Роглич – победитель Тир ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Рогличь в который раз доказал, что серьезно ГОТОВится к батлам на гранд-турах (каком?) и может даже в этом году подиум ГТ (какого?) ему покорится.

    В феврале Примо взял генерал ОАЭ тура, и вот в марте ТА.
    Кстати одна секунда на финише многодневке...вспоминается мне сразу как на ТдФ-2017 после последнего этапа Р.Барде едва удержал свой 1-секундный перевес и 3-е место перед Ландой...тоже после итоговой разделки 

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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