Bredene Koksijde Classic-2019

Bredene - Koksijde, 199,15 км 1 Pascal Ackermann (Ger) Bora - Hansgrohe 4:35:47 2 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky 0:00:00 3 Alvaro José Hodeg Chagui (Col) Deceuninck - Quick Step 4 Szymon Sajnok (Pol) CCC Team 5 Timothy Dupont (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 6 Sasha Weemaes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 7 Lawrence Naesen (Bel) Lotto Soudal 8 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 9 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 10 Rudy Barbier (Fra) Israel Cycling Academy 11 Aksel Nõmmela (Est) Wallonie Bruxelles 12 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 13 Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal 14 Kenny Dehaes (Bel) Wallonie Bruxelles 15 Marco Benfatto (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 16 Kris Boeckmans (Bel) Vital Concept - B&B Hotels 17 Iuri Filosi (Ita) Delko Marseille Provence 18 Alfdan De Decker (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 19 Manuel Peñalver Aniorte (Esp) Burgos - BH 20 Rüdiger Selig (Ger) Bora - Hansgrohe 21 Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Delko Marseille Provence 22 Alex Frame (Nzl) Trek - Segafredo 23 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 24 Boris Vallée (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 25 Michael Rice (Aus) Hagens Berman Axeon 26 Erik Baska (Svk) Bora - Hansgrohe 27 Christopher Lawless (Gbr) Team Sky 28 Gianni Vermeersch (Bel) Corendon - Circus 29 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck - Quick Step 30 Kevyn Ista (Bel) Wallonie Bruxelles 31 Nicolai Philip Brochner Nielsen (Den) Riwal Readynez Cycling Team 32 Dennis Coenen (Bel) CibelCibel 33 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis Solutions Crédits 34 Maarten Van Trijp (Ned) Corendon - Circus 35 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli Sidermec 36 Daniel Lopez Parada (Esp) Burgos - BH 37 Jens Debusschere (Bel) Team Katusha Alpecin 38 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Charles 39 Lorrenzo Manzin (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:00:09 40 Julien Trarieux (Fra) Delko Marseille Provence 0:00:12 41 Michaël Van Staeyen (Bel) Roompot - Charles 0:00:00 42 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick Step 0:00:12 43 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora - Hansgrohe 0:00:14 44 Sondre Holst Enger (Nor) Israel Cycling Academy 45 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 46 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck - Quick Step 47 Thimo Willems (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 48 Davide Martinelli (Ita) Deceuninck - Quick Step 49 Filippo Fortin (Ita) Cofidis Solutions Crédits 0:00:00 50 Riccardo Minali (Ita) Israel Cycling Academy 0:00:17 51 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 0:00:00 52 Jonas Koch (Ger) CCC Team 0:00:28 53 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 54 Matteo Spreafico (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 0:00:00 55 Jakob Egholm (Den) Hagens Berman Axeon 56 Ryan Mullen (Irl) Trek - Segafredo 0:00:33 57 Senne Leysen (Bel) Roompot - Charles 58 Julien Mortier (Bel) Wallonie Bruxelles 59 Harry Tanfield (Gbr) Team Katusha Alpecin 60 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 61 Lukasz Owsian (Pol) CCC Team 62 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 63 Jimmy Turgis (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 64 Kim Magnusson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 65 Roy Jans (Bel) Corendon - Circus 66 Gianni Marchand (Bel) CibelCibel 67 Marcel Meisen (Ger) Corendon - Circus 68 Xandro Meurisse (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 69 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha Alpecin 70 Joseph Areruya (Rwa) Delko Marseille Provence 71 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 72 Jetse Bol (Ned) Burgos - BH 73 Simon Sellier (Fra) Direct Energie 74 Alvaro Robredo Crespo (Esp) Burgos - BH 75 Stijn Steels (Bel) Roompot - Charles 76 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 77 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis Solutions Crédits 78 Jan-Willem Van Schip (Ned) Roompot - Charles 79 Brian Van Goethem (Ned) Lotto Soudal 0:00:37 80 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:00:45 81 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 82 André Carvalho (Por) Hagens Berman Axeon 0:00:49 83 Jérémy Leveau (Fra) Delko Marseille Provence 84 Lennert Teugels (Bel) CibelCibel 85 Justin Timmermans (Ned) Roompot - Charles 86 Kenny Molly (Bel) Wallonie Bruxelles 0:01:00 87 Ludwig De Winter (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 88 Christian Knees (Ger) Team Sky 0:01:09 89 Philipp Walsleben (Ger) Corendon - Circus 90 Leonardo Basso (Ita) Team Sky 91 Bert De Backer (Bel) Vital Concept - B&B Hotels 92 Jerome Baugnies (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 93 Lars Boom (Ned) Roompot - Charles 94 Alexis Guerin (Fra) Delko Marseille Provence 95 Pavel Sivakov (Rus) Team Sky 96 Mathieu Burgaudeau (Fra) Direct Energie 97 Mathijs Paasschens (Ned) Wallonie Bruxelles 98 Julien Morice (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 99 Dimitri Peyskens (Bel) Wallonie Bruxelles 100 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 101 Mathias Norsgaard Jørgensen (Den) Riwal Readynez Cycling Team 102 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 103 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 104 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 105 Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy 106 Perrig Quéméneur (Fra) Direct Energie 107 Alexander Maes (Bel) CibelCibel 108 Yohann Gène (Fra) Direct Energie 109 Juraj Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe 110 Michael Schwarzmann (Ger) Bora - Hansgrohe 111 Jay McCarthy (Aus) Bora - Hansgrohe 112 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 113 Josef Cerný (Cze) CCC Team 114 Axel Journiaux (Fra) Direct Energie 0:01:21 115 Glenn Debruyne (Bel) CibelCibel 0:01:35 116 None None (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:01:51 117 Adam Blythe (Gbr) Lotto Soudal 0:02:11 118 Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy 0:02:30 119 Willem Jakobus Smit (Rsa) Team Katusha Alpecin 120 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 121 Pawel Bernas (Pol) CCC Team 0:02:33 122 Maikel Zijlaard (Ned) Hagens Berman Axeon 0:02:43 123 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:03:54 124 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 125 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 126 Ian Garrison (Usa) Hagens Berman Axeon 0:04:36 127 Maxime Cam (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 128 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 129 Nuno Bico (Por) Burgos - BH 130 Pieter Serry (Bel) Deceuninck - Quick Step 131 Matthew Gibson (Gbr) Burgos - BH 132 Jonathan Brown (Usa) Hagens Berman Axeon 133 Justin Mottier (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 134 Nathan Haas (Aus) Team Katusha Alpecin 135 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis Solutions Crédits 136 Loïc Chetout (Fra) Cofidis Solutions Crédits 137 Michiel Dieleman (Bel) CibelCibel DNF Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck - Quick Step DNF Timothy Stevens (Bel) CibelCibel DNF Brenton Jones (Aus) Delko Marseille Provence DNF Rasmus Bøgh Wallin (Den) Riwal Readynez Cycling Team DNF Tobias Mørch Kongstad (Den) Riwal Readynez Cycling Team DNF Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek - Segafredo DNF Jonas Aaen (Den) Riwal Readynez Cycling Team DNF Matteo Moschetti (Ita) Trek - Segafredo DNF Tom Bohli (Sui) UAE Team Emirates DNF Jesus Ezquerra Muela (Esp) Burgos - BH DNF Marco Mathis (Ger) Cofidis Solutions Crédits DNF Damien Touzé (Fra) Cofidis Solutions Crédits DNF Matteo Pelucchi (Ita) Androni Giocattoli Sidermec DNF Mattia Viel (Ita) Androni Giocattoli Sidermec DNF Rasmus Byriel Iversen (Den) Lotto Soudal DNS Joeri Stallaert (Bel) Corendon - Circus DNS Mikkel Bjerg (Den) Hagens Berman Axeon Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Bredene Koksijde Classic классика категория 1.HC гонка Европейского тура Europe Tour



