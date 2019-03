Неделя Коппи и Бартали-2019. Этап 2 Категория:

Вчера, 18:04 Riccione - Sogliano al Rubicone, 140 км 1 Mikel Landa (Spa) Movistar Team 3:51:54 2 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 0:00:01 3 Alexander Kamp (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:00:11 4 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom–Rusvelo 5 Mauro Finetto (Ita) Italy 6 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 7 Elie Gesbert (Fra) Arkéa Samsic 8 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 9 Lawson Craddock (Usa) EF Education First 10 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 11 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 12 Dayer Quintana (Col) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 13 David de la Cruz (Spa) Team Sky 14 Dylan van Baarle (Ned) Team Sky 15 Nicholas Schultz (Aus) Mitchelton-Scott 16 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 17 Winner Anacona (Col) Movistar Team 18 Davide Gabburo (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 19 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 20 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 21 Eliot Lietaer (Bel) Wallonie Bruxelles 22 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 23 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 24 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 25 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 26 Edoardo Zardini (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:00:23 27 Robert Stannard (Aus) Mitchelton-Scott 0:00:56 28 Kevin Vermaerke (Usa) Hagens Berman Axeon 0:00:59 29 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 0:01:00 30 Diego Rosa (Ita) Team Sky 0:01:01 31 Oscar Adalberto Quiroz Ayala (Col) Coldeportes Bicicletas Strongman 0:01:02 32 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:01:03 33 Jérémy Maison (Fra) Arkéa Samsic 34 Johnatan Cañaveral Vargas (Col) Coldeportes Bicicletas Strongman 0:01:05 35 Dimitri Peyskens (Bel) Wallonie Bruxelles 36 Pierpaolo Ficara (Ita) Amore & Vita-Prodir 37 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 38 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 39 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 40 Matteo Badilatti (Swi) Israel Cycling Academy 0:01:09 41 Simone Velasco (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:01:13 42 Simone Ravanelli (Ita) Biesse Carrera 0:01:27 43 Attila Valter (Hun) CCC Development Team 0:02:11 44 Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:02:23 45 Stefano Oldani (Ita) Italy 0:03:17 46 Alessandro Fedeli (Ita) Italy 47 João Almeida (Por) Hagens Berman Axeon 0:03:26 48 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 49 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 0:04:12 50 Michal Paluta (Pol) CCC Development Team 0:04:36 51 Piotr Brozyna (Pol) CCC Development Team 0:04:39 52 Brent Bookwalter (Usa) Mitchelton-Scott 0:04:44 53 Artem Nych (Rus) Gazprom–Rusvelo 54 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:06:51 55 Marco Tizza (Ita) Amore & Vita-Prodir 56 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 57 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Nippo-Vini Fantini-Faizane 58 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 59 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF 60 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 0:06:54 61 Michal Golas (Pol) Team Sky 0:08:14 62 Edward Dunbar (Irl) Team Sky 63 Mikkel Bjerg (Den) Hagens Berman Axeon 64 Federico Zurlo (Ita) Giotti Victoria 65 Daniel Savini (Ita) Bardiani CSF 0:08:33 66 Filippo Conca (Ita) Biesse Carrera 67 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom–Rusvelo 68 Gianni Pugi (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg.K Vis 69 Jon Irisarri Ricon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 70 Awet Andemeskel (Eri) Israel Cycling Academy 71 Julien Mortier (Bel) Wallonie Bruxelles 72 Romain Le Roux (Fra) Arkéa Samsic 73 Alex Howes (Usa) EF Education First 74 Davide Botta (Ita) Team Colpack 75 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:08:39 76 Kamil Malecki (Pol) CCC Development Team 77 Lachlan Morton (Aus) EF Education First 78 Krister Hagen (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 79 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 0:09:12 80 Paolo Totò (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg.K Vis 0:11:39 81 Viesturs Luksevics (Lat) Amore & Vita-Prodir 0:11:42 82 Sebastian Alexander Castaño Muñoz (Col) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze 0:12:16 83 Vladislav Kulikov (Rus) Gazprom–Rusvelo 84 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 0:12:22 85 Ian Garrison (Usa) Hagens Berman Axeon 86 Sean Bennett (Usa) EF Education First 87 André Rodrigues Carvalho (Por) Hagens Berman Axeon 88 Jonathan Brown (Usa) Hagens Berman Axeon 89 Alexander Aranburu Deba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 90 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 91 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:12:30 92 Rasmus Christian Quaade (Den) Riwal Readynez Cycling Team 93 Giovanni Visconti (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:12:32 94 Kevyn Ista (Bel) Wallonie Bruxelles 0:14:59 95 Ludovic Robeet (Bel) Wallonie Bruxelles 96 Kenny Molly (Bel) Wallonie Bruxelles 0:15:06 97 Jacopo Mosca (Ita) Italy 0:16:11 98 Matti Breschel (Den) EF Education First 99 Dario Puccioni (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg.K Vis 100 Niccolo' Salvietti (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg.K Vis 101 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 102 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 103 Filippo Baroncini (Ita) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze 104 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF 105 Alberto Amici (Ita) Biesse Carrera 106 Marco Bernardinetti (Ita) Amore & Vita-Prodir 107 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 108 James Whelan (Aus) EF Education First 0:16:16 109 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott 110 Matteo Sobrero (Ita) Dimension Data Continental 111 Patryk Stosz (Pol) CCC Development Team 112 Alessandro Covi (Ita) Team Colpack 113 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 114 Thomas Pesenti (Ita) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze 115 Brayan Hernandez Gomez (Col) Coldeportes Bicicletas Strongman 116 Szymon Tracz (Pol) CCC Development Team 0:16:49 117 Anton Vorobyev (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:17:39 118 Sam Bewley (Nzl) Mitchelton-Scott 0:19:28 119 Samuel Mugisha (Rwa) Dimension Data Continental 0:20:15 120 Emil Dima (Rom) Giotti Victoria 121 Natnael Tesfazion Ocbit (Eri) Dimension Data Continental 122 Karel Vacek (Cze) Hagens Berman Axeon 123 Alexander Konychev (Ita) Dimension Data Continental 0:20:19 124 Emanuele Onesti (Ita) Giotti Victoria 125 Simone Sterbini (Ita) Giotti Victoria 126 Filippo Zana (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg.K Vis 127 Luca Pacioni (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 128 El Mehdi Chokri (Mar) Dimension Data Continental 0:21:51 129 Emils Liepins (Lat) Wallonie Bruxelles 0:22:49 130 Michel Piccot (Ita) Biesse Carrera 131 Thibault Guernalec (Fra) Arkéa Samsic 132 Clément Russo (Fra) Arkéa Samsic 133 Giovanni Pedretti (Ita) Biesse Carrera 134 Marino Kobayashi (Jpn) Giotti Victoria 135 Daniel Crista (Rom) Giotti Victoria 136 Andrea Toniatti (Ita) Team Colpack 137 Jalel Duranti (Ita) Team Colpack 138 Filippo Rocchetti (Ita) Team Colpack 139 Giulio Masotto (Ita) Team Colpack 140 Mauricio Moreira (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 141 Carlo Alberto Giordani (Ita) Italy 0:22:54 142 Richard Holec (Cze) Team Colpack 143 Matteo Malucelli (Ita) Caja Rural-Seguros RGA 144 Riccardo Minali (Ita) Israel Cycling Academy 145 Antonio Di Sante (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg.K Vis 146 Javier Ignacio Montoya Montoya (Col) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze 147 Victor Alejandro Ocampo Giraldo (Col) Coldeportes Bicicletas Strongman 148 Eduardo Estrada Celis (Col) Coldeportes Bicicletas Strongman 149 Davide Plebani (Ita) Italy 150 Wilson Estiben Pena Molano (Col) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze 151 William David Muñoz Perez (Col) Coldeportes Bicicletas Strongman 152 Alexander Evtushenko (Rus) Gazprom–Rusvelo 153 Lorenzo Delcó (Swi) Biesse Carrera 154 Riccardo Stacchiotti (Ita) Giotti Victoria 0:23:01 155 Matteo Bellia (Ita) Biesse Carrera 0:23:03 156 Liam Bertazzo (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:24:31 157 Million Beza Ejgu (Eth) Dimension Data Continental 0:27:27 158 Mathias Norsgaard Jørgensen (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:27:28 159 Federico Nicolas Vivas (Arg) Amore & Vita-Prodir 0:31:20 160 Davide Ferrari (Ita) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze 0:31:21 161 Kaspars Sergis (Lat) Amore & Vita-Prodir 162 Robert Thomas Wagner (Ger) Arkéa Samsic 163 Matteo Furlan (Ita) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze DNF Daniele Bennati (Ita) Movistar Team DNF Diego Fernando Cano Malaver (Col) Coldeportes Bicicletas Strongman DNF Leonardo Bonifazio (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg.K Vis DNF Danilo Celano (Ita) Amore & Vita-Prodir DNS Samuele Battistella (Ita) Dimension Data Continental Генеральная классификация после 2 этапа: 1 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 6:23:33 2 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 0:00:16 3 Nicholas Schultz (Aus) Mitchelton-Scott 4 Mikel Landa (Spa) Movistar Team 0:00:22 5 David de la Cruz (Spa) Team Sky 0:00:26 6 Dylan van Baarle (Ned) Team Sky 7 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:00:37 8 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 9 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:00:42 10 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 11 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 12 Winner Anacona (Col) Movistar Team 0:00:43 13 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 14 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 15 Davide Gabburo (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:00:45 16 Dayer Quintana (Col) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 17 Lawson Craddock (Usa) EF Education First 0:00:47 18 Eliot Lietaer (Bel) Wallonie Bruxelles 0:00:51 19 Alexander Kamp (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:00:52 20 Mauro Finetto (Ita) Italy 0:00:55 21 Edoardo Zardini (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:00:57 22 Elie Gesbert (Fra) Arkéa Samsic 0:00:59 23 Robert Stannard (Aus) Mitchelton-Scott 0:01:01 24 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:10 25 Diego Rosa (Ita) Team Sky 0:01:16 26 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 0:01:17 27 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 0:01:21 28 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 29 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:01:34 30 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 0:01:37 31 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 32 Dimitri Peyskens (Bel) Wallonie Bruxelles 0:01:45 33 Kevin Vermaerke (Usa) Hagens Berman Axeon 34 Simone Velasco (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:01:47 35 Jérémy Maison (Fra) Arkéa Samsic 0:01:51 36 Oscar Adalberto Quiroz Ayala (Col) Coldeportes Bicicletas Strongman 0:02:03 37 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:04 38 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 0:02:06 39 Johnatan Cañaveral Vargas (Col) Coldeportes Bicicletas Strongman 40 Pierpaolo Ficara (Ita) Amore & Vita-Prodir 0:02:30 41 Simone Ravanelli (Ita) Biesse Carrera 0:02:51 42 Attila Valter (Hun) CCC Development Team 0:03:05 43 Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:03:19 44 João Almeida (Por) Hagens Berman Axeon 0:03:55 45 Alessandro Fedeli (Ita) Italy 0:04:01 46 Stefano Oldani (Ita) Italy 47 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 0:04:11 48 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 0:04:27 49 Matteo Badilatti (Swi) Israel Cycling Academy 0:04:50 50 Artem Nych (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:05:15 51 Piotr Brozyna (Pol) CCC Development Team 0:05:33 52 Brent Bookwalter (Usa) Mitchelton-Scott 0:05:43 53 Michal Paluta (Pol) CCC Development Team 0:05:54 54 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:07:38 55 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Nippo-Vini Fantini-Faizane 56 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF 0:07:57 57 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 0:08:01 58 Marco Tizza (Ita) Amore & Vita-Prodir 0:08:16 59 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:08:17 60 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 0:08:25 61 Mikkel Bjerg (Den) Hagens Berman Axeon 0:08:43 62 Michal Golas (Pol) Team Sky 0:08:59 63 Alex Howes (Usa) EF Education First 0:09:09 64 Julien Mortier (Bel) Wallonie Bruxelles 0:09:13 65 Krister Hagen (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 0:09:24 66 Kamil Malecki (Pol) CCC Development Team 0:09:33 67 Daniel Savini (Ita) Bardiani CSF 0:09:39 68 Awet Andemeskel (Eri) Israel Cycling Academy 0:09:43 69 Gianni Pugi (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg.K Vis 0:09:50 70 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:09:53 71 Filippo Conca (Ita) Biesse Carrera 0:09:58 72 Jon Irisarri Ricon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:10:03 73 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 0:10:26 74 Lachlan Morton (Aus) EF Education First 0:10:27 75 Edward Dunbar (Irl) Team Sky 0:10:28 76 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:10:59 77 Davide Botta (Ita) Team Colpack 0:11:08 78 Federico Zurlo (Ita) Giotti Victoria 0:11:23 79 Romain Le Roux (Fra) Arkéa Samsic 0:11:53 80 Vladislav Kulikov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:12:42 81 Ian Garrison (Usa) Hagens Berman Axeon 0:12:51 82 Jonathan Brown (Usa) Hagens Berman Axeon 83 Paolo Totò (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg.K Vis 0:12:56 84 Sean Bennett (Usa) EF Education First 0:12:58 85 Viesturs Luksevics (Lat) Amore & Vita-Prodir 0:13:07 86 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 87 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:13:11 88 Rasmus Christian Quaade (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:13:15 89 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:13:17 90 Alexander Aranburu Deba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:13:21 91 André Rodrigues Carvalho (Por) Hagens Berman Axeon 0:13:34 92 Sebastian Alexander Castaño Muñoz (Col) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze 0:14:01 93 Giovanni Visconti (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:14:40 94 Kevyn Ista (Bel) Wallonie Bruxelles 0:15:39 95 Ludovic Robeet (Bel) Wallonie Bruxelles 96 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott 0:16:21 97 Kenny Molly (Bel) Wallonie Bruxelles 0:16:31 98 James Whelan (Aus) EF Education First 0:16:52 99 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:16:58 100 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:17:10 101 Patryk Stosz (Pol) CCC Development Team 102 Alessandro Covi (Ita) Team Colpack 0:17:12 103 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF 0:17:17 104 Brayan Hernandez Gomez (Col) Coldeportes Bicicletas Strongman 105 Jacopo Mosca (Ita) Italy 0:17:18 106 Dario Puccioni (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg.K Vis 0:17:28 107 Niccolo' Salvietti (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg.K Vis 108 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:17:34 109 Marco Bernardinetti (Ita) Amore & Vita-Prodir 0:17:36 110 Filippo Baroncini (Ita) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze 0:17:56 111 Matti Breschel (Den) EF Education First 0:17:59 112 Thomas Pesenti (Ita) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze 0:18:01 113 Anton Vorobyev (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:18:05 114 Matteo Sobrero (Ita) Dimension Data Continental 0:18:32 115 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:18:38 116 Alberto Amici (Ita) Biesse Carrera 0:19:10 117 Szymon Tracz (Pol) CCC Development Team 0:19:17 118 Sam Bewley (Nzl) Mitchelton-Scott 0:20:31 119 Natnael Tesfazion Ocbit (Eri) Dimension Data Continental 0:21:20 120 Luca Pacioni (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:21:23 121 Alexander Konychev (Ita) Dimension Data Continental 0:21:24 122 Karel Vacek (Cze) Hagens Berman Axeon 0:21:27 123 Filippo Zana (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg.K Vis 0:21:36 124 Emanuele Onesti (Ita) Giotti Victoria 0:21:53 125 Samuel Mugisha (Rwa) Dimension Data Continental 0:22:15 126 El Mehdi Chokri (Mar) Dimension Data Continental 0:22:56 127 Alexander Evtushenko (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:23:20 128 Emils Liepins (Lat) Wallonie Bruxelles 0:23:23 129 Emil Dima (Rom) Giotti Victoria 0:23:24 130 Clément Russo (Fra) Arkéa Samsic 0:23:37 131 Davide Plebani (Ita) Italy 0:23:38 132 Jalel Duranti (Ita) Team Colpack 0:23:45 133 Filippo Rocchetti (Ita) Team Colpack 134 Simone Sterbini (Ita) Giotti Victoria 0:23:47 135 William David Muñoz Perez (Col) Coldeportes Bicicletas Strongman 0:23:55 136 Victor Alejandro Ocampo Giraldo (Col) Coldeportes Bicicletas Strongman 137 Eduardo Estrada Celis (Col) Coldeportes Bicicletas Strongman 138 Mauricio Moreira (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 0:24:11 139 Michel Piccot (Ita) Biesse Carrera 0:24:13 140 Matteo Bellia (Ita) Biesse Carrera 0:24:27 141 Carlo Alberto Giordani (Ita) Italy 0:24:36 142 Javier Ignacio Montoya Montoya (Col) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze 0:24:39 143 Giulio Masotto (Ita) Team Colpack 0:25:20 144 Andrea Toniatti (Ita) Team Colpack 0:25:22 145 Liam Bertazzo (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:25:24 146 Riccardo Minali (Ita) Israel Cycling Academy 0:25:30 147 Riccardo Stacchiotti (Ita) Giotti Victoria 0:25:35 148 Antonio Di Sante (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg.K Vis 0:25:55 149 Wilson Estiben Pena Molano (Col) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze 0:26:14 150 Matteo Malucelli (Ita) Caja Rural-Seguros RGA 0:26:16 151 Richard Holec (Cze) Team Colpack 0:27:24 152 Giovanni Pedretti (Ita) Biesse Carrera 0:27:40 153 Lorenzo Delcó (Swi) Biesse Carrera 0:27:45 154 Marino Kobayashi (Jpn) Giotti Victoria 0:27:46 155 Daniel Crista (Rom) Giotti Victoria 0:30:36 156 Thibault Guernalec (Fra) Arkéa Samsic 0:32:50 157 Mathias Norsgaard Jørgensen (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:34:26 158 Robert Thomas Wagner (Ger) Arkéa Samsic 0:36:05 159 Matteo Furlan (Ita) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze 0:36:30 160 Million Beza Ejgu (Eth) Dimension Data Continental 0:36:48 161 Federico Nicolas Vivas (Arg) Amore & Vita-Prodir 0:38:58 162 Kaspars Sergis (Lat) Amore & Vita-Prodir 0:39:21 163 Davide Ferrari (Ita) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze 0:39:24 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Неделя Коппи и Бартали Settimana Internazionale Coppi e Bartali гонка Европейского тура Europe Tour



