Tour cycliste international du Haut Var-2019. Этап 2 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 19:30 Le Cannet-des-Maures - Mons, 201,4 км 1 Giulio Ciccone (Ita) Trek - Segafredo 5:19:30 2 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 0:00:00 3 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 4 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 5 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 6 Julien El Farès (Fra) Delko Marseille Provence 7 Nicolas Edet (Fra) Cofidis Solutions Crédits 8 Hugh Carthy (Gbr) EF Education First 9 Kilian Frankiny (Sui) Groupama - FDJ 10 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence 0:00:10 11 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 12 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) EF Education First 0:00:35 13 Julien Simon (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:00:43 14 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:00:45 15 Amaël Moinard (Fra) Team Arkéa - Samsic 16 Fernando Barcelo Aragon (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:01:08 17 Jarlinson Pantano Gomez (Col) Trek - Segafredo 0:01:10 18 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 19 Emil Nygaard Vinjebo (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:01:23 20 Dimitri Peyskens (Bel) Wallonie Bruxelles 0:01:27 21 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 0:01:37 22 Matteo Busato (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 0:01:46 23 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 0:01:57 24 Kevin Le Cunff (Fra) St Michel - Auber 93 0:02:04 25 Kévin Ledanois (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:02:06 26 Anthony Perez (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:02:08 27 Jimmy Turgis (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:02:26 28 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli Sidermec 29 Alexander Cataford (Can) Israel Cycling Academy 0:02:38 30 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 31 Davide Rebellin (Ita) Sovac 0:03:12 32 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 0:03:31 33 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:40 34 Fabio Felline (Ita) Trek - Segafredo 0:03:47 35 Brice Feillu (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:05:03 36 Kenny Molly (Bel) Wallonie Bruxelles 37 Mathieu Burgaudeau (Fra) Direct Energie 38 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 39 Tom Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles 0:05:38 40 Rasmus Christian Quaade (Den) Riwal Readynez Cycling Team 41 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli Sidermec 0:07:33 42 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama - FDJ 43 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence 0:07:53 44 Mikaël Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:09:25 45 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 46 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:10:23 47 Pierre Rolland (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 48 Yoann Bagot (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:10:30 49 Tanel Kangert (Est) EF Education First 0:11:16 50 Matteo Spreafico (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 51 Anthony Maldonado (Fra) St Michel - Auber 93 0:12:21 52 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 53 Laurent Évrard (Bel) Sovac 0:12:59 54 Nicola Conci (Ita) Trek - Segafredo 0:13:17 55 Julien Antomarchi (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:13:35 56 Maxime Cam (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 57 Jaume Sureda Morey (Esp) Burgos - BH 0:14:34 58 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli Sidermec 0:14:44 59 Jérémy Maison (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:14:56 60 Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 0:17:51 61 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 62 Romain Le Roux (Fra) Team Arkéa - Samsic 63 Tom Dernies (Bel) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 64 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 65 Steve Morabito (Sui) Groupama - FDJ 66 Damien Touzé (Fra) Cofidis Solutions Crédits 67 Florian Vachon (Fra) Team Arkéa - Samsic 68 Romain Hardy (Fra) Team Arkéa - Samsic 69 Georg Preidler (Aut) Groupama - FDJ 0:18:25 70 Kevyn Ista (Bel) Wallonie Bruxelles 71 Ramunas Navardauskas (Ltu) Delko Marseille Provence 72 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 0:19:31 73 Camille Thominet (Fra) St Michel - Auber 93 74 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 75 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 0:19:58 76 Tony Hurel (Fra) St Michel - Auber 93 0:22:05 77 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - FDJ 0:22:15 78 Sondre Holst Enger (Nor) Israel Cycling Academy 79 Nicolas Sessler (Bra) Burgos - BH 0:22:20 80 Lachlan Morton (Aus) EF Education First 0:22:21 81 Christophe Masson (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 82 Matti Breschel (Den) EF Education First 83 Alexander Kamp (Den) Riwal Readynez Cycling Team 84 Mikel Bizkarra Etxegibel (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 85 Franklin Six (Bel) Wallonie Bruxelles 86 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek - Segafredo 87 Morné Van Niekerk (Rsa) St Michel - Auber 93 88 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis Solutions Crédits 89 Gotzon Udondo Santamaria (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 90 Flavien Maurelet (Fra) St Michel - Auber 93 91 Victor Langellotti (Mon) Burgos - BH 92 Mathijs Paasschens (Ned) Wallonie Bruxelles 93 Ander Barrenetxea Uriarte (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 94 Jonas Aaen (Den) Riwal Readynez Cycling Team 95 Ludovic Robeet (Bel) Wallonie Bruxelles 96 Arthur Vichot (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:22:34 97 Jérôme Cousin (Fra) Direct Energie 98 Pierre-Luc Périchon (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:25:11 99 Justin Mottier (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:32:34 100 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence 101 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 102 Abderrahmane Mehdi Hamza (Alg) Sovac 103 Fabien Schmidt (Fra) Delko Marseille Provence DNF James Mitri (Nzl) Burgos - BH DNF Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli Sidermec DNF Nicolai Philip Brochner Nielsen (Den) Riwal Readynez Cycling Team DNF Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy DNF Urko Berrade Fernandez (Esp) Euskadi Basque Country - Murias DNF Pierre Idjouadiene (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole DNF Thibault Ferasse (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole DNF Thomas Vaubourzeix (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole DNF Islam Mansouri (Alg) Sovac DNF Nicolas Baldo (Fra) St Michel - Auber 93 DNS Michael Gogl (Aut) Trek - Segafredo DNS Nuno Bico (Por) Burgos - BH Генеральная классификация после 2 этапа: 1 Giulio Ciccone (Ita) Trek - Segafredo 9:19:52 2 Julien El Farès (Fra) Delko Marseille Provence 0:00:00 3 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 4 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 5 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 6 Nicolas Edet (Fra) Cofidis Solutions Crédits 7 Hugh Carthy (Gbr) EF Education First 8 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 0:00:10 9 Kilian Frankiny (Sui) Groupama - FDJ 0:00:14 10 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:00:45 11 Dimitri Peyskens (Bel) Wallonie Bruxelles 0:01:27 12 Jarlinson Pantano Gomez (Col) Trek - Segafredo 0:01:48 13 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) EF Education First 0:01:49 14 Julien Simon (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:01:57 15 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 0:02:02 16 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 0:02:07 17 Amaël Moinard (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:02:25 18 Matteo Busato (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 0:02:27 19 Anthony Perez (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:02:38 20 Fernando Barcelo Aragon (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:02:48 21 Kévin Ledanois (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:02:58 22 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:03:01 23 Emil Nygaard Vinjebo (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:03:03 24 Kevin Le Cunff (Fra) St Michel - Auber 93 0:03:18 25 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence 0:03:20 26 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 0:03:31 27 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 0:03:37 28 Alexander Cataford (Can) Israel Cycling Academy 0:04:18 29 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 0:05:10 30 Fabio Felline (Ita) Trek - Segafredo 0:05:27 31 Jimmy Turgis (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:05:36 32 Davide Rebellin (Ita) Sovac 0:05:44 33 Rasmus Christian Quaade (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:06:30 34 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli Sidermec 0:06:38 35 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 0:06:43 36 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 0:06:50 37 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli Sidermec 0:07:33 38 Tom Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles 0:08:10 39 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence 0:08:31 40 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama - FDJ 0:10:05 41 Pierre Rolland (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:11:37 42 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 0:11:57 43 Mikaël Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:12:35 44 Anthony Maldonado (Fra) St Michel - Auber 93 0:12:51 45 Tanel Kangert (Est) EF Education First 0:12:56 46 Mathieu Burgaudeau (Fra) Direct Energie 0:13:45 47 Brice Feillu (Fra) Team Arkéa - Samsic 48 Kenny Molly (Bel) Wallonie Bruxelles 49 Nicola Conci (Ita) Trek - Segafredo 0:14:09 50 Matteo Spreafico (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 0:14:14 51 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli Sidermec 0:16:24 52 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:17:26 53 Yoann Bagot (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:17:33 54 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 0:17:51 55 Jérémy Maison (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:18:06 56 Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 0:20:23 57 Tom Dernies (Bel) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 58 Kevyn Ista (Bel) Wallonie Bruxelles 0:21:23 59 Laurent Évrard (Bel) Sovac 0:21:41 60 Camille Thominet (Fra) St Michel - Auber 93 0:22:03 61 Julien Antomarchi (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:22:17 62 Maxime Cam (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 63 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 0:22:33 64 Romain Le Roux (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:24:54 65 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:25:05 66 Lachlan Morton (Aus) EF Education First 0:26:07 67 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 0:26:33 68 Florian Vachon (Fra) Team Arkéa - Samsic 69 Georg Preidler (Aut) Groupama - FDJ 0:27:07 70 Jaume Sureda Morey (Esp) Burgos - BH 0:27:18 71 Pierre-Luc Périchon (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:27:43 72 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:27:53 73 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:28:13 74 Victor Langellotti (Mon) Burgos - BH 0:28:41 75 Jonas Aaen (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:29:13 76 Sondre Holst Enger (Nor) Israel Cycling Academy 0:29:18 77 Flavien Maurelet (Fra) St Michel - Auber 93 0:29:24 78 Arthur Vichot (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:29:37 79 Damien Touzé (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:30:35 80 Steve Morabito (Sui) Groupama - FDJ 81 Romain Hardy (Fra) Team Arkéa - Samsic 82 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - FDJ 0:30:57 83 Christophe Masson (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole 0:31:03 84 Mikel Bizkarra Etxegibel (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 85 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek - Segafredo 86 Matti Breschel (Den) EF Education First 87 Gotzon Udondo Santamaria (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 88 Morné Van Niekerk (Rsa) St Michel - Auber 93 89 Ramunas Navardauskas (Ltu) Delko Marseille Provence 0:31:09 90 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 0:32:15 91 Tony Hurel (Fra) St Michel - Auber 93 0:34:49 92 Nicolas Sessler (Bra) Burgos - BH 0:35:04 93 Alexander Kamp (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:35:05 94 Ander Barrenetxea Uriarte (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 95 Franklin Six (Bel) Wallonie Bruxelles 96 Mathijs Paasschens (Ned) Wallonie Bruxelles 97 Ludovic Robeet (Bel) Wallonie Bruxelles 98 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 0:35:06 99 Jérôme Cousin (Fra) Direct Energie 0:35:18 100 Fabien Schmidt (Fra) Delko Marseille Provence 0:41:16 101 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence 102 Abderrahmane Mehdi Hamza (Alg) Sovac 0:45:18 103 Justin Mottier (Fra) Vital Concept - B&B Hotels Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Tour cycliste international du Haut Var многодневная велогонка Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(1)

Просмотров

(312)

В тему: Tour cycliste international du Haut Var-2019. Этап 1

Тур Прованса-2019. Этап 4

Тур Прованса-2019. Этап 1

Grand Prix Cycliste la Marseillaise-2019

Paris-Chauny-2018

Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire-2018. Этап 2

Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire-2018. Этап 1

Route Adelie de Vitre-2018

Grand Prix Cycliste la Marseillaise-2018

Tour du Haut Var-2017. Этап 1

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.