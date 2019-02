Trofeo Laigueglia-2019 Категория:

Сегодня, 18:10 Laigueglia - Laigueglia, 203,7 км 1 Simone Velasco (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 5:10:21 2 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:00:42 3 Matteo Sobrero (Ita) Dimension Data Continental 4 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 5 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 6 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 7 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 8 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom–Rusvelo 9 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 10 Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy 0:01:18 11 Giovanni Visconti (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 12 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 13 Romain Hardy (Fra) Arkéa Samsic 14 Ivan Rovny (Rus) Gazprom–Rusvelo 15 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 16 Ivan Martinelli (Ita) D'Amico Um Tools 17 Davide Botta (Ita) Team Colpack 18 Davide Gabburo (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 19 Artem Nych (Rus) Gazprom–Rusvelo 20 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 21 Kevin Ledanois (Fra) Arkéa Samsic 0:01:22 22 Alexander Cataford (Can) Israel Cycling Academy 0:01:24 23 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:02:35 24 Larry Warbasse (Usa) AG2R La Mondiale 0:02:39 25 Steve Morabito (Swi) Groupama-FDJ 26 Paolo Totò (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg.K Vis 0:03:14 27 Marco Tizza (Ita) Amore & Vita 28 Rasmus Christian Quaade (Den) Riwal Readynez Cycling Team 29 Fabio Mazzucco (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg.K Vis 30 Emil Nygaard Vinjebo (Den) Riwal Readynez Cycling Team 31 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 32 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 33 Simone Zandomeneghi (Ita) Iseo Serrature-Rime-Carnovali 34 Andrea Toniatti (Ita) Team Colpack 35 Edoardo Zardini (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 36 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 0:03:16 37 Moreno Moser (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 38 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 39 Daniel Hoelgaard (Nor) Groupama-FDJ 0:03:46 40 Mattia Bais (Ita) Cycling Team Friuli ASD 0:03:57 41 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 42 Awet Andemeskel (Eri) Israel Cycling Academy 0:03:58 43 Matteo Busato (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 44 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 45 Simone Ravanelli (Ita) Biesse Carrera 46 Filippo Conca (Ita) Biesse Carrera 0:04:36 47 Luca Colnaghi (Ita) Team Colpack 48 Denis Marian Vulcan (Rom) Giotti Victoria 49 Florian Vachon (Fra) Arkéa Samsic 50 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 51 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R La Mondiale 52 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 53 Léo Vincent (Fra) Groupama-FDJ 54 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 55 Jacopo Mosca (Ita) D'Amico Um Tools 56 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 57 Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ 58 Filippo Bertone (Ita) Iseo Serrature-Rime-Carnovali 59 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 60 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 61 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 62 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 63 Kevin Colleoni (Ita) Biesse Carrera 64 Filippo Zana (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg.K Vis 65 Andrea Bagioli (Ita) Team Colpack 66 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 0:04:46 67 Nicola Venchiarutti (Ita) Cycling Team Friuli ASD 0:06:15 68 Davide Martinelli (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:06:58 69 Emanuele Onesti (Ita) Giotti Victoria 70 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 71 Lorenzo Delcó (Swi) Biesse Carrera 0:07:22 72 Filippo Tagliani (Ita) Italy 0:09:44 73 Federico Zurlo (Ita) Giotti Victoria DNF Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Faizane DNF Giovanni Lonardi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane DNF Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane DNF Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale DNF Cezary Grodzicki (Ita) Italy DNF Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF DNF Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF DNF Alessandro Pessot (Ita) Bardiani CSF DNF Luca Covili (Ita) Bardiani CSF DNF Franck Bonnamour (Fra) Arkéa Samsic DNF Thibault Guernalec (Fra) Arkéa Samsic DNF Romain Le Roux (Fra) Arkéa Samsic DNF Brice Feillu (Fra) Arkéa Samsic DNF Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom–Rusvelo DNF Sergei Shilov (Rus) Gazprom–Rusvelo DNF Evgeny Kobernyak (Rus) Gazprom–Rusvelo DNF Umberto Marengo (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM DNF Luca Raggio (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM DNF Jonas Aaen (Den) Riwal Readynez Cycling Team DNF Alexander Kamp (Den) Riwal Readynez Cycling Team DNF Nicolai Philip Brochner Nielsen (Den) Riwal Readynez Cycling Team DNF Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy DNF Omer Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy DNF Benjamin Perry (Can) Israel Cycling Academy DNF Alberto Amici (Ita) Biesse Carrera DNF Matteo Bellia (Ita) Biesse Carrera DNF Michel Piccot (Ita) Biesse Carrera DNF Federico Burchio (Ita) D'Amico Um Tools DNF Roman Kustadinchev (Rus) D'Amico Um Tools DNF Orlando Pitzanti (Ita) D'Amico Um Tools DNF Angelo Raffaele (Ita) D'Amico Um Tools DNF Paolo Baccio (Ita) Team Colpack DNF Jalel Duranti (Ita) Team Colpack DNF Giulio Masotto (Ita) Team Colpack DNF Emanuele Amadio (Ita) Cycling Team Friuli ASD DNF Davide Bais (Ita) Cycling Team Friuli ASD DNF Alberto Giuriato (Ita) Cycling Team Friuli ASD DNF Massimo Orlandi (Ita) Cycling Team Friuli ASD DNF Marco Bernardinetti (Ita) Amore & Vita-Prodir DNF Pierpaolo Ficara (Ita) Amore & Vita-Prodir DNF Deins Kanepejs (Lat) Amore & Vita-Prodir DNF Andrea Meucci (Ita) Amore & Vita-Prodir DNF Kristaps Pelcers (Lat) Amore & Vita-Prodir DNF Ottavio Dotti (Ita) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze DNF Tommaso Fiaschi (Ita) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze DNF Filippo Baroncini (Ita) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze DNF Matteo Furlan (Ita) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze DNF Wilson Estiben Pena Molano (Col) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze DNF Thomas Pesenti (Ita) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze DNF Matús Stocek (Svk) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze DNF Mattia Baldo (Ita) Iseo Serrature-Rime-Carnovali DNF Andrea Ferrari (Ita) Iseo Serrature-Rime-Carnovali DNF Nicholas Rinaldi (Ita) Iseo Serrature-Rime-Carnovali DNF Mirco Sartori (Ita) Iseo Serrature-Rime-Carnovali DNF Samuele Zambelli (Ita) Iseo Serrature-Rime-Carnovali DNF Daniel Crista (Rom) Giotti Victoria DNF Emil Dima (Rom) Giotti Victoria DNF Riccardo Stacchiotti (Ita) Giotti Victoria DNF Simone Sterbini (Ita) Giotti Victoria DNF Leonardo Bonifazio (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg.K Vis DNF Antonio Di Sante (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg.K Vis DNF Gianni Pugi (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg.K Vis DNF Niccolo' Salvietti (Ita) Sangemini-Trevigiani-Mg.K Vis Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 