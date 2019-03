GP Industria & Artigianato-2019 Категория:

Дата:

Вчера, 17:00 Larciano - Larciano, 199,2 км 1 Maximilian Schachmann (Ger) Bora - Hansgrohe 4:40:01 2 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 0:00:00 3 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 0:00:14 4 Paolo Totò (Ita) Sangemini - Trevigiani - MG.K vis 5 Davide Villella (Ita) Nationalmannschaft Italien 6 Giovanni Visconti (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 7 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - RusVelo 8 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 9 Eduard Prades Reverter (Esp) Movistar Team 10 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 11 Krister Hagen (Nor) Riwal Readynez Cycling Team 12 Simone Velasco (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 13 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 14 José Rojas (Esp) Movistar Team 15 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 16 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 17 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 18 Julen Amezqueta Moreno (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 19 Gregor Mühlberger (Aut) Bora - Hansgrohe 20 Rafal Majka (Pol) Bora - Hansgrohe 21 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 0:00:36 22 Dayer Uberney Quintana Rojas (Col) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 23 Enrico Battaglin (Ita) Team Katusha Alpecin 0:00:49 24 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 25 Davide Gabburo (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 26 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 27 Marco Tizza (Ita) Nationalmannschaft Italien 28 Jérémy Maison (Fra) Team Arkéa - Samsic 29 Robert Stannard (Aus) Mitchelton - Scott 30 Damien Howson (Aus) Mitchelton - Scott 31 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 32 Dmitrii Strakhov (Rus) Team Katusha Alpecin 0:01:08 33 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education First 34 Matteo Sobrero (Ita) Dimension Data for Qhubeka Continental Team 35 Matteo Busato (Ita) Androni Giocattoli Sidermec 0:01:16 36 Andreas Lorentz Kron (Den) Riwal Readynez Cycling Team 0:01:22 37 Federico Zurlo (Ita) Giotti Victoria 38 Kévin Ledanois (Fra) Team Arkéa - Samsic 39 Paolo Baccio (Ita) Team Colpack 40 Samuele Battistella (Ita) Dimension Data for Qhubeka Continental Team 41 Simone Ravanelli (Ita) Biesse Carrera 42 Andrea Bagioli (Ita) Team Colpack 0:01:29 43 Ian Boswell (Usa) Team Katusha Alpecin 44 Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy 0:02:06 45 Edoardo Zardini (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM 0:02:11 46 Cesare Benedetti (Ita) Bora - Hansgrohe 0:03:16 47 Jacopo Mosca (Ita) Nationalmannschaft Italien 0:04:12 48 Alessandro Covi (Ita) Team Colpack 49 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 0:04:21 50 Nicholas Schultz (Aus) Mitchelton - Scott 0:05:35 51 Awet Andemeskel (Eri) Israel Cycling Academy 52 Logan Owen (Usa) EF Education First 53 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizanè 0:06:04 54 Florian Vachon (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:06:09 55 David Gonzalez Lopez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 56 Léo Vincent (Fra) Groupama - FDJ 57 Fabio Mazzucco (Ita) Sangemini - Trevigiani - MG.K vis 58 Cristian Camilo Muñoz Lancheros (Col) UAE Team Emirates 59 Filippo Magli (Ita) Nationalmannschaft Italien 60 Matteo Fabbro (Ita) Team Katusha Alpecin 61 Filippo Rocchetti (Ita) Team Colpack 62 Rasmus Christian Quaade (Den) Riwal Readynez Cycling Team 63 Antoine Duchesne (Can) Groupama - FDJ 64 Antonio Di Sante (Ita) Sangemini - Trevigiani - MG.K vis 65 Emil Nygaard Vinjebo (Den) Riwal Readynez Cycling Team 66 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 67 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom - RusVelo 68 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 69 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 70 Alessandro Iacchi (Ita) Nationalmannschaft Italien 71 Xavier Cañellas Sanchez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 72 Joseph Areruya (Rwa) Delko Marseille Provence 73 Filippo Conca (Ita) Biesse Carrera 74 Ivan Rovny (Rus) Gazprom - RusVelo 75 Alexander Cataford (Can) Israel Cycling Academy 0:06:32 76 Riccardo Ciuccarelli (Ita) Sangemini - Trevigiani - MG.K vis 0:06:44 77 Davide Botta (Ita) Team Colpack 78 Brice Feillu (Fra) Team Arkéa - Samsic 79 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 0:07:25 80 Gregorio Ferri (Ita) Nationalmannschaft Italien 0:09:09 81 Martin Lavrič (Slo) Dimension Data for Qhubeka Continental Team 82 Samuele Zambelli (Ita) Nationalmannschaft Italien 83 Denis Marian Vulcan (Rou) Giotti Victoria 84 Tommaso Fiaschi (Ita) Beltrami TSA - Hopplà - Petroli Firenze 85 Kim Magnusson (Swe) Riwal Readynez Cycling Team 86 Alberto Amici (Ita) Biesse Carrera 87 Tanel Kangert (Est) EF Education First 88 Wilson Estiben Pena Molano (Col) Beltrami TSA - Hopplà - Petroli Firenze 89 Domingos Gonçalves (Por) Caja Rural - Seguros RGA 0:09:22 90 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 0:10:09 DNF Oscar Gatto (Ita) Bora - Hansgrohe DNF Juraj Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe DNF Andreas Schillinger (Ger) Bora - Hansgrohe DNF Sean Bennett (Usa) EF Education First DNF Simon Clarke (Aus) EF Education First DNF Sacha Modolo (Ita) EF Education First DNF Lachlan Morton (Aus) EF Education First DNF Carlos Barbero (Esp) Movistar Team DNF Carlos Betancur (Col) Movistar Team DNF Nelson Oliveira (Por) Movistar Team DNF Michael Albasini (Sui) Mitchelton - Scott DNF Alexander Edmondson (Aus) Mitchelton - Scott DNF Callum Scotson (Aus) Mitchelton - Scott DNF Edoardo Affini (Ita) Mitchelton - Scott DNF Steff Cras (Bel) Team Katusha Alpecin DNF Nathan Haas (Aus) Team Katusha Alpecin DNF Viacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha Alpecin DNF Kristijan Đurasek (Cro) UAE Team Emirates DNF Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates DNF David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ DNF Bruno Armirail (Fra) Groupama - FDJ DNF Anthony Roux (Fra) Groupama - FDJ DNF Romain Seigle (Fra) Groupama - FDJ DNF Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM DNF Umberto Marengo (Ita) Neri Sottoli - Selle Italia - KTM DNF Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli Sidermec DNF Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli Sidermec DNF Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF DNF Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF DNF Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF DNF Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF DNF Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizanè DNF Juan José Lobato Del Valle (Esp) Nippo - Vini Fantini - Faizanè DNF Sho Hatsuyama (Jpn) Nippo - Vini Fantini - Faizanè DNF Moreno Moser (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizanè DNF Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizanè DNF Giovanni Lonardi (Ita) Nippo - Vini Fantini - Faizanè DNF Sebastian Mora Vedri (Esp) Caja Rural - Seguros RGA DNF Mauricio Moreira (Uru) Caja Rural - Seguros RGA DNF Alvaro Cuadros Morata (Esp) Caja Rural - Seguros RGA DNF Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence DNF Iuri Filosi (Ita) Delko Marseille Provence DNF Alexis Guerin (Fra) Delko Marseille Provence DNF Fabien Schmidt (Fra) Delko Marseille Provence DNF Julien Trarieux (Fra) Delko Marseille Provence DNF Evgeny Kobernyak (Rus) Gazprom - RusVelo DNF Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom - RusVelo DNF Artem Nych (Rus) Gazprom - RusVelo DNF Petr Rikunov (Rus) Gazprom - RusVelo DNF Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy DNF Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk DNF Brian Kamstra (Ned) Team Novo Nordisk DNF Péter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk DNF David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk DNF Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk DNF Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk DNF Anthony Delaplace (Fra) Team Arkéa - Samsic DNF Romain Le Roux (Fra) Team Arkéa - Samsic DNF Robert Wagner (Ger) Team Arkéa - Samsic DNF Sebastian Alexander Castaño Muñoz (Col) Beltrami TSA - Hopplà - Petroli Firenze DNF Matteo Domenicali (Ita) Beltrami TSA - Hopplà - Petroli Firenze DNF Nicolo' Parisini (Ita) Beltrami TSA - Hopplà - Petroli Firenze DNF Javier Ignacio Montoya Montoya (Col) Beltrami TSA - Hopplà - Petroli Firenze DNF Thomas Pesenti (Ita) Beltrami TSA - Hopplà - Petroli Firenze DNF Andrea Berzi (Ita) Biesse Carrera DNF Lorenzo Delcó (Sui) Biesse Carrera DNF Jacopo Menegotto (Ita) Biesse Carrera DNF Giovanni Pedretti (Ita) Biesse Carrera DNF Davide Baldaccini (Ita) Team Colpack DNF Andrea Toniatti (Ita) Team Colpack DNF Leonardo Bonifazio (Ita) Sangemini - Trevigiani - MG.K vis DNF Dario Puccioni (Ita) Sangemini - Trevigiani - MG.K vis DNF Niccolo' Salvietti (Ita) Sangemini - Trevigiani - MG.K vis DNF Emanuele Onesti (Ita) Giotti Victoria DNF Emil Dima (Rou) Giotti Victoria DNF Marino Kobayashi (Jpn) Giotti Victoria DNF Riccardo Stacchiotti (Ita) Giotti Victoria DNF Simone Sterbini (Ita) Giotti Victoria DNF El Mehdi Chokri (Mar) Dimension Data for Qhubeka Continental Team DNF Alexander Konychev (Ita) Dimension Data for Qhubeka Continental Team DNF Luca Mozzato (Ita) Dimension Data for Qhubeka Continental Team DNF Natnael Tesfazion Ocbit (Eri) Dimension Data for Qhubeka Continental Team DNS Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 