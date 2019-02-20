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Tour cycliste international du Haut Var-2019. Этап 3

Tour cycliste international du Haut Var-2019. Этап 3

Tour cycliste international du Haut Var-2019. Этап 3

 

 

 

 La Londe-les-Maures - Mont Faron, 136 км

 

1. Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ    
2. Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale    
3. Hugh Carthy (GBr) EF Education First    

4    Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie    0:00:10
5    Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale    0:00:10
6    Kilian Frankiny (Sui) Groupama - FDJ    0:00:13
7    Nicolas Edet (Fra) Cofidis Solutions Crédits    0:00:13
8    Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale    0:00:50
9    Julien El Farès (Fra) Delko Marseille Provence    0:00:51
10    Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale    0:00:55
11    Julien Antomarchi (Fra) Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole    0:00:58
12    Joseph Lloyd Dombrowski (USA) EF Education First    0:01:03
13    Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie    0:01:06
14    Fernando Barcelo Aragon (Esp) Euskadi Basque Country - Murias    0:01:07
15    Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence    0:01:11
16    Giulio Ciccone (Ita) Trek - Segafredo    0:01:14
17    Amaël Moinard (Fra) Team Arkéa - Samsic    0:01:15
18    Jérémy Maison (Fra) Team Arkéa - Samsic    0:01:17
19    Anthony Perez (Fra) Cofidis Solutions Crédits    0:01:24
20    Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis Solutions Crédits    0:01:25
Итоговая генеральная классификация:
1.  Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ   

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Теги к статье: Tour cycliste international du Haut Var многодневная велогонка

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Комментарии

  • Zhanzhak
    Вуэльта Андалусии-2019. Этап 5 (11)
    Zhanzhak-Фото

    Я не приняла в штыки, как раз таки наоборот, я высказала своё мнение в поддержку победам Астаны. Это я писала к отсылу на вчерашние дебаты в комментариях, которые, как мне показались были спровоцированны комментариями Отара, который обозначил, что не все гладко внутри команды. Как говорится: слово не воробей. Согласна, может не так резко, но все же. Человек обычно говорит, то что думает или знает, правильно? Он сказал, то что думал. И странно, что в моих суждениях вы увидели чёрные тучи. Я наоборот позитивный человек и скорее оптимист и на многие вещи смотрю так, как оно есть без полу тонов.

  • veloster
    Вуэльта Андалусии-2019. Этап 5 (11)
    veloster-Фото

    Смотрел вчерашний этап, но не с Отаром. Возможно он озвучил ту версию, на которую надеялся))

    По факту, если бы Фульсанг хотел уехать, он бы последовал за Саймоном. И видно было, что сделал бы это без проблем. Что он сам и сказал потом во вью.

    На самом деле было очевидно, что он пытается диктовать подходящий темп группе, чтобы Йон и Бильбао окончательно не отвалились. Командную тактику еще никто не отменял. Учитывая, что еще и спуск надо было проходить, то куда комфортней иметь под боком пару помощников, а не гоняться потом в одиночку за атаками Крюсвика и Адама.

    Мне кажется, что "понимающим" зрителям это вполне очевидно. А Отар может себе придумывать разные фантазии.

  • ktilp-12
    Вуэльта Андалусии-2019. Этап 5 (11)
    ktilp-12-Фото

     Поздравляю Астану!

     Было такое высказывание Отара, хотелось ему тогда возразить, что Фульсанг хотел как можно дальше уехать от Велленса, он ведь не знал насколько он отстал. Высказывание было не такое критичное и резкое,  чтобы принимать на "штыки".

    Жанна, похоже для Вас нет понятия "среднее" (зеленое, синее,желтое и т.д.), а есть белое или черное, нельзя так жить.

     

  • Zhanzhak
    Вуэльта Андалусии-2019. Этап 5 (11)
    Zhanzhak-Фото
    Полностью согласна. Просто подобные «перлы» формируют мнение у некоторых граждан. = )
  • kimi
    Вуэльта Андалусии-2019. Этап 5 (11)
    kimi-Фото
    я думаю вряд ли отар имел ввиду некий раскол и все такое и тем более что там фульс чего-то хочет сохранить. согласен бред полнейший. ничего они там делить не собирались, просто ехали, кмк. и еще я думаю что в прямом эфире бывают разные ляпы и данную версию я бы отнес как раз к ним.
    конечно, это мое личное мнение, которое имеет право так же как и ваше.
  • Бакеша
    Вуэльта Андалусии-2019. Этап 5 (11)
    Бакеша-Фото
    Цитата: Zhanzhak
    Он говорил, что Якоб пытается уехать от Изагирре, боясь что тот может угрожать его первому месту в генерале. Призрачно намекая, что в команде царит конкурентная обстановка. Но не о каком расколе речь не шла. Как то так.
    Ну, как говорится, собака лает, караван идет...
  • Zhanzhak
    Вуэльта Андалусии-2019. Этап 5 (11)
    Zhanzhak-Фото
    Он говорил, что Якоб пытается уехать от Изагирре, боясь что тот может угрожать его первому месту в генерале. Призрачно намекая, что в команде царит конкурентная обстановка. Но не о каком расколе речь не шла. Как то так.
  • Rokka
    Вуэльта Андалусии-2019. Этап 5 (11)
    Rokka-Фото
    Цитата: Zhanzhak
    На всех не угодишь. Лично я просто радуюсь победам Астаны. Здесь и сейчас. Для глубоких анализов их выступлений у них есть менеджеры и спорт директора, они то уж точно лучше нас с вами знают какое настроение царит в команде! Будут деньги будет лидер. 
     
    Якоб- красавчик! Команда молодцы! Удачи им в дальнейших гонках! 
     
    Вчера Отар озвучивал версию, что не так все мирно в команде, но это всего лишь его версия, если бы комментировал СК, который больше информацией владеет я бы ещё поверила. 
    Имхо. 
     
    P/S: Фабио Ару, хочу пожелать удачи! 
    Интересно, о чем именно говорил Отар? Увы не смотрел этап, и о расколе в команде не слыхал
  • Zhanzhak
    Вуэльта Андалусии-2019. Этап 5 (11)
    Zhanzhak-Фото

    На всех не угодишь. Лично я просто радуюсь победам Астаны. Здесь и сейчас. Для глубоких анализов их выступлений у них есть менеджеры и спорт директора, они то уж точно лучше нас с вами знают какое настроение царит в команде! Будут деньги будет лидер. Да и Лопеса ещё рано со счетов сбрасывать. 

     

    Якоб- красавчик! Команда молодцы! Удачи им в дальнейших гонках! 

     

    Вчера Отар озвучивал версию, что не так все мирно в команде, но это всего лишь его версия, если бы комментировал СК, который больше информацией владеет я бы ещё поверила. 

    Имхо. 

     

    P/S: Фабио Ару, хочу пожелать удачи! 

  • Astanaforever
    Тур ОАЭ-2019. Этап 1 (2)
    Astanaforever-Фото
    AG2R очень плохо все в этом сезоне, ни одной победы. Вся надежда на Барде.

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5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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