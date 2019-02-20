Tour cycliste international du Haut Var-2019. Этап 3

Zhanzhak

Вуэльта Андалусии-2019. Этап 5 (11) Я не приняла в штыки, как раз таки наоборот, я высказала своё мнение в поддержку победам Астаны. Это я писала к отсылу на вчерашние дебаты в комментариях, которые, как мне показались были спровоцированны комментариями Отара, который обозначил, что не все гладко внутри команды. Как говорится: слово не воробей. Согласна, может не так резко, но все же. Человек обычно говорит, то что думает или знает, правильно? Он сказал, то что думал. И странно, что в моих суждениях вы увидели чёрные тучи. Я наоборот позитивный человек и скорее оптимист и на многие вещи смотрю так, как оно есть без полу тонов.

veloster

Вуэльта Андалусии-2019. Этап 5 (11) Смотрел вчерашний этап, но не с Отаром. Возможно он озвучил ту версию, на которую надеялся)) По факту, если бы Фульсанг хотел уехать, он бы последовал за Саймоном. И видно было, что сделал бы это без проблем. Что он сам и сказал потом во вью. На самом деле было очевидно, что он пытается диктовать подходящий темп группе, чтобы Йон и Бильбао окончательно не отвалились. Командную тактику еще никто не отменял. Учитывая, что еще и спуск надо было проходить, то куда комфортней иметь под боком пару помощников, а не гоняться потом в одиночку за атаками Крюсвика и Адама. Мне кажется, что "понимающим" зрителям это вполне очевидно. А Отар может себе придумывать разные фантазии.

ktilp-12

Вуэльта Андалусии-2019. Этап 5 (11) Поздравляю Астану! Было такое высказывание Отара, хотелось ему тогда возразить, что Фульсанг хотел как можно дальше уехать от Велленса, он ведь не знал насколько он отстал. Высказывание было не такое критичное и резкое, чтобы принимать на "штыки". Жанна, похоже для Вас нет понятия "среднее" (зеленое, синее,желтое и т.д.), а есть белое или черное, нельзя так жить.

Zhanzhak

Вуэльта Андалусии-2019. Этап 5 (11) Полностью согласна. Просто подобные «перлы» формируют мнение у некоторых граждан. = )

kimi

Вуэльта Андалусии-2019. Этап 5 (11) я думаю вряд ли отар имел ввиду некий раскол и все такое и тем более что там фульс чего-то хочет сохранить. согласен бред полнейший. ничего они там делить не собирались, просто ехали, кмк. и еще я думаю что в прямом эфире бывают разные ляпы и данную версию я бы отнес как раз к ним.

конечно, это мое личное мнение, которое имеет право так же как и ваше.

Бакеша

Вуэльта Андалусии-2019. Этап 5 (11) Цитата: Zhanzhak Он говорил, что Якоб пытается уехать от Изагирре, боясь что тот может угрожать его первому месту в генерале. Призрачно намекая, что в команде царит конкурентная обстановка. Но не о каком расколе речь не шла. Как то так. Ну, как говорится, собака лает, караван идет... Ну, как говорится, собака лает, караван идет...

Zhanzhak

Вуэльта Андалусии-2019. Этап 5 (11) Он говорил, что Якоб пытается уехать от Изагирре, боясь что тот может угрожать его первому месту в генерале. Призрачно намекая, что в команде царит конкурентная обстановка. Но не о каком расколе речь не шла. Как то так.

Rokka

Вуэльта Андалусии-2019. Этап 5 (11) Цитата: Zhanzhak На всех не угодишь. Лично я просто радуюсь победам Астаны. Здесь и сейчас. Для глубоких анализов их выступлений у них есть менеджеры и спорт директора, они то уж точно лучше нас с вами знают какое настроение царит в команде! Будут деньги будет лидер.



Якоб- красавчик! Команда молодцы! Удачи им в дальнейших гонках!



Вчера Отар озвучивал версию, что не так все мирно в команде, но это всего лишь его версия, если бы комментировал СК, который больше информацией владеет я бы ещё поверила.

Имхо.



P/S: Фабио Ару, хочу пожелать удачи!

Интересно, о чем именно говорил Отар? Увы не смотрел этап, и о расколе в команде не слыхал Интересно, о чем именно говорил Отар? Увы не смотрел этап, и о расколе в команде не слыхал

Zhanzhak

Вуэльта Андалусии-2019. Этап 5 (11) На всех не угодишь. Лично я просто радуюсь победам Астаны. Здесь и сейчас. Для глубоких анализов их выступлений у них есть менеджеры и спорт директора, они то уж точно лучше нас с вами знают какое настроение царит в команде! Будут деньги будет лидер. Да и Лопеса ещё рано со счетов сбрасывать. Якоб- красавчик! Команда молодцы! Удачи им в дальнейших гонках! Вчера Отар озвучивал версию, что не так все мирно в команде, но это всего лишь его версия, если бы комментировал СК, который больше информацией владеет я бы ещё поверила. Имхо. P/S: Фабио Ару, хочу пожелать удачи!

Astanaforever

Тур ОАЭ-2019. Этап 1 (2) AG2R очень плохо все в этом сезоне, ни одной победы. Вся надежда на Барде.