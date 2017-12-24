Grand Prix Cycliste la Marseillaise-2018

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 19:09
Marseille - Marseille, 145 км
1. Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale
2. Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Groupe Gobert
3. Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie
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