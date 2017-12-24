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Grand Prix Cycliste la Marseillaise-2018

Marseille - Marseille, 145 км

1. Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale
2. Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Groupe Gobert
3. Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie

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Теги к статье: Grand Prix Cycliste la Marseillaise-2018 гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 23:22 | Регистрация: 24.12.2017

    Шикарный подиум ,гонка прошла интересно,всем побед!!!

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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Grand Prix Cycliste la Marseil ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Шикарный подиум ,гонка прошла интересно,всем побед!!!
  • aksbor
    Павел Сиваков: «Мне нравятся м ... (19)
    aksbor-Фото

    "Надев майку гонщика команды Sky, Павел Сиваков готов приобретать новые знания...". Да уж...

  • Earl57
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (1)
    Earl57-Фото

    Ух какой этап был! Тот редкий случай, когда доехал отрыв дня. Не все, но большая часть, 10 из 17-ти. И пусть из максимальных двух с половиной минут осталось всего нескольно секунд, но осталось, не догнали. Это была славная охота! Из местных удержались немногие, и в отрыве, и в пелотоне. Гонсало Нахар выстоял, хотя неугомонный Оскар Севилья все-таки отгрыз у него 11 секунд. 

  • Shalam s Urala
    Михал Квятковски о планах на с ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Михал Квятковски
    проводить гонку умнее

    не много толку считать себя "умным" гонщиком, когда для других ты просто хитро.опый

    конечно, такие милансанремы на бумаге выглядят настоящими победами. но карма есть. и она пачкается.

  • motte
    Том Скуйиньш – победитель Trof ... (1)
    motte-Фото

    Тоис , а именно так у латышей, Артурс, Ивановс и поехали...короче с почином в треке и началом сезона, красиво....

     

  • Александра
    Павел Сиваков: «Мне нравятся м ... (19)
    Александра-Фото

    Удачи Павлу. Да, я не любитель командного доминирования Скай, но парнишке уж точно лучше попасть в сильнейшую команду мирового тура, чем трудоустроиться в одну из команд России.

    Да и какие у нас команды? Вспомнишь провальный сезон Русвело... так лучше и не вспоминать.

  • Юджин
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (7)
    Юджин-Фото
    Какие там другие правила...

    1. В Аргентину приезжает очень мало топовых генеральщков. В этот раз прилетел только Нибали и Майка. Нибали сразу ликвидировали, подсыпав ему слабительного.

    2. Для гонщиков Мирового тура - это первая гонка сезона и они далеки от пика своей физической формы.

    3. Аргентинцы целенаправленно готовятся к этому старту.

    4. Индейцы тоба принесли в жертву дракону трех девственниц и тот своим дыханием сделал попутный ветер на финальной горе. Был бы встречный или хотя-бы боковой Najar врядли продержался бы на продуваемой, лысой горе 15 км. в одиночку.


    Аргентинцы молодцы, побеждают дома и радуют местных любителей велоспорта.
  • Юджин
    Инцидент с Лауренсом де Плюсом ... (4)
    Юджин-Фото

    Если бы тренер ехал за ними на техничке, то как тогда грузовик мог бы сбить гонщиков сзади. 

  • Roscomsport
    Винченцо Нибали и Роман Барде ... (23)
    Roscomsport-Фото

    Более всего о гонщике, как и о любом человеке, говорят моменты, когда он в кризисе, когда проиграл...
    Вы друзья видели это многократно. Для меня эталоном выдержки из современных гонщиков является Фрум и Дюмулан.

  • Berdok
    Винченцо Нибали и Роман Барде ... (23)
    Berdok-Фото

    Фрум или глупец или совсем сам себе не принадлежит 

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 585
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 335
4 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
5 Девенинс Д. (Bel) (QST) 225
6 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
7 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
8 Санчес Л-Л. (Spa) (AST) 135
9 Юин К. (Aus) (MTS) 115
10 Геррейро Р. (Por) (TFS) 100

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