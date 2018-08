Great War Remembrance Race-2018 Категория:

Вчера, 18:18 Nieuwpoort - Ypres, 192,7 км 1 Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy 4:18:25 2 Pawel Bernas (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 0:00:04 3 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 4 Jan-Willem Van Schip (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:00:10 5 Yves Lampaert (Bel) Quick Step Floors 0:00:13 6 Fabio Jakobsen (Ned) Quick Step Floors 7 Tom Devriendt (Bel) Wanty - Groupe Gobert 8 Moreno Hofland (Ned) Lotto - Soudal 9 Michael Schär (Sui) BMC Racing Team 10 Zico Waeytens (Bel) Veranda's Willems - Crelan 0:00:16 11 Lionel Taminiaux (Bel) AGO - Aqua Service 0:00:17 12 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:00:19 13 Niki Terpstra (Ned) Quick Step Floors 14 Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport 15 Taco Van Der Hoorn (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 16 Edward Theuns (Bel) Team Sunweb 17 Wesley Kreder (Ned) Wanty - Groupe Gobert 18 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 19 Floris Gerts (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 20 Aimé De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 21 Huub Duijn (Ned) Veranda's Willems - Crelan 22 Gabriel Cullaigh (Gbr) Team Wiggins 23 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 24 Ludovic Robeet (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 25 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 0:00:25 26 Ariel Maximiliano Richeze (Arg) Quick Step Floors 27 Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie 0:00:34 28 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 0:00:51 29 Neil Van Der Ploeg (Aus) Madison - Genesis 0:00:56 30 Louis Verhelst (Bel) Tarteletto - Isorex 0:00:57 31 Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport 32 James Fouche (Nzl) Team Wiggins 0:01:12 33 Mathias Van Gompel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:23 34 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 35 Jannik Steimle (Ger) Team Vorarlberg - Santic 36 Jasper De Laat (Ned) Wanty - Groupe Gobert 37 Bert De Backer (Bel) Vital Concept Cycling Club 38 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 39 Enzo Wouters (Bel) Lotto - Soudal 40 Kristian Aasvold (Nor) Team Coop 41 Benjamin Perry (Can) Israel Cycling Academy 42 Guillaume Seye (Bel) Veranda's Willems - Crelan 43 Matthew Holmes (Gbr) Madison - Genesis 44 Corentin Navarro (Fra) Team Wiggins 45 Gianni Marchand (Bel) Cibel - Cebon 46 Kamil Gradek (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 47 Michal Paluta (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 48 Jimmy Turgis (Fra) Cofidis Solutions Crédits 49 Gustav Höög (Swe) Team Coop 50 Michiel Stockman (Bel) Tarteletto - Isorex 51 Julien Stassen (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 52 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 53 Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 54 Timothy Dupont (Bel) Wanty - Groupe Gobert 55 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi - Polkowice 56 Mathias De Witte (Bel) Veranda's Willems - Crelan 0:02:31 57 Frederik Frison (Bel) Lotto - Soudal 0:03:31 58 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 0:04:43 59 David Boucher (Bel) Tarteletto - Isorex 0:05:00 60 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 0:05:15 61 Olav Hjemsæter (Nor) Team Coop 62 Alfdan De Decker (Bel) Wanty - Groupe Gobert 63 Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:08:30 64 Itamar Einhorn (Isr) Israel Cycling Academy 0:09:33 65 Andrew Fenn (Gbr) Aqua Blue Sport 66 Tom Van Vuchelen (Bel) AGO - Aqua Service 67 Fernando Gaviria Rendon (Col) Quick Step Floors 68 Campbell Stewart (Nzl) Team Wiggins 69 Shane Archbold (Nzl) Aqua Blue Sport 70 Stan Godrie (Ned) Veranda's Willems - Crelan 71 Stan Dewulf (Bel) Lotto - Soudal 72 Marko Kump (Slo) CCC Sprandi - Polkowice DNF Stijn De Bock (Bel) Cibel - Cebon DNF Arthur Baude (Bel) AGO - Aqua Service DNF Gordon De Winter (Bel) AGO - Aqua Service DNF Anthony Debuy (Bel) AGO - Aqua Service DNF Jérémy Frehen (Bel) AGO - Aqua Service DNF Laurenz Rex (Bel) AGO - Aqua Service DNF Victor Lafay (Fra) Cofidis Solutions Crédits DNF Franklin Six (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic DNF Robby Cobbaert (Bel) Cibel - Cebon DNF Kenny Molly (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic DNF Johannes De Paepe (Bel) Cibel - Cebon DNF Frantisek Sisr (Cze) CCC Sprandi - Polkowice DNF Timothy Stevens (Bel) Cibel - Cebon DNF Lennert Teugels (Bel) Cibel - Cebon DNF Wim Reynaerts (Bel) Cibel - Cebon DNF Richard Handley (Gbr) Madison - Genesis DNF Pawel Franczak (Pol) CCC Sprandi - Polkowice DNF Tobyn Horton (Gbr) Madison - Genesis DNF Cyril Lemoine (Fra) Cofidis Solutions Crédits DNF Sondre Holst Enger (Nor) Israel Cycling Academy DNF Maxime Farazijn (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Wouter Wippert (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNF Jesper Asselman (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNF Yoann Bagot (Fra) Vital Concept Cycling Club DNF Erwann Corbel (Fra) Vital Concept Cycling Club DNF Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy DNF Gaëtan Lemoine (Fra) Vital Concept Cycling Club DNF Emmanuel Morin (Fra) Cofidis Solutions Crédits DNF Clément Carisey (Fra) Israel Cycling Academy DNF Robert Scott (Gbr) Team Wiggins DNF Clément Orceau (Fra) Direct Energie DNF Mark McNally (Gbr) Wanty - Groupe Gobert DNF Simon Sellier (Fra) Direct Energie DNF Axel Journiaux (Fra) Direct Energie DNF Jérémy Cornu (Fra) Direct Energie DNF Jimmy Duquennoy (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic DNF Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect - Veranclassic DNF Anders Skaarseth (Nor) Cofidis Solutions Crédits DNF Justin Mottier (Fra) Vital Concept Cycling Club DNF Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb DNF Rémy Mertz (Bel) Lotto - Soudal DNF Joeri Stallaert (Bel) Team Vorarlberg - Santic DNF Manuel Bosch (Aut) Team Vorarlberg - Santic DNF Gian Friesecke (Sui) Team Vorarlberg - Santic DNF Lukas Meiler (Ger) Team Vorarlberg - Santic DNF Roland Thalmann (Sui) Team Vorarlberg - Santic DNF Dominik Amann (Aut) Team Vorarlberg - Santic DNF Jasper De Buyst (Bel) Lotto - Soudal DNF Jonathan McEvoy (Gbr) Madison - Genesis DNF Dries De Bondt (Bel) Veranda's Willems - Crelan DNF Joakim Kjemhus (Nor) Team Coop DNF Sean De Bie (Bel) Veranda's Willems - Crelan DNF Oliver Robinson (Gbr) Team Wiggins DNF Jesse Yates (Gbr) Team Wiggins DNF Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb DNF Chad Haga (Usa) Team Sunweb DNF Alexander Evans (Aus) BMC Racing Team DNF Simon Gerrans (Aus) BMC Racing Team DNF Davide Martinelli (Ita) Quick Step Floors DNF Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb DNF Niels De Rooze (Bel) Tarteletto - Isorex DNF Florian Sénéchal (Fra) Quick Step Floors DNF Taylor Karl Gunman (Nzl) Madison - Genesis DNF Guillaume Haag (Bel) T.Palm - Pôle Continental Wallon DNF Max Emil Boholm Kørner (Nor) T.Palm - Pôle Continental Wallon DNF Ross Lamb (Gbr) T.Palm - Pôle Continental Wallon DNF Adam Lewis (Gbr) T.Palm - Pôle Continental Wallon DNF Arthur Pagnaer (Bel) T.Palm - Pôle Continental Wallon DNF Edward Walsh (Can) T.Palm - Pôle Continental Wallon DNF Louis Bendixen (Den) Team Coop DNF Lasse Norman Hansen (Den) Aqua Blue Sport DNF Fredrik Ludvigsson (Swe) Team Coop DNF Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport DNF Ylber Sefa (Alb) Tarteletto - Isorex DNF Rob Ruijgh (Ned) Tarteletto - Isorex DNF Polychronis Tzortzakis (Gre) Tarteletto - Isorex DNF Adam Blythe (Gbr) Aqua Blue Sport DNF Jon-Anders Bekken (Nor) Team Coop DNF Jens Debusschere (Bel) Lotto - Soudal DNF George Pym (Gbr) Madison - Genesis DNF Andreas Andersson (Swe) T.Palm - Pôle Continental Wallon DNS Maxime Vantomme (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 