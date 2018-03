Handzame Classic-2018 Категория:

Вчера, 19:39 Bredene - Handzame, 204,1 км 1 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Quick - Step Floors 4:34:35 2 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky 3 Pascal Ackermann (Ger) Bora - Hansgrohe 4 Matteo Pelucchi (Ita) Bora - Hansgrohe 5 Adam Blythe (Gbr) Aqua Blue Sport 6 Kenny Dehaes (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic 7 Rui Oliveira (Por) Hagens Berman Axeon 8 Tanguy Turgis (Fra) Vital Concept Cycling Club 9 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 10 Jonas Koch (Ger) Ccc Sprandi Polkowice 11 Roy Jans (Bel) Cibel - Cebon 12 Timothy Dupont (Bel) Wanty - Groupe Gobert 13 Fabio Jakobsen (Ned) Quick - Step Floors 14 Jonas Rickaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 15 Simon Sellier (Fra) Direct Energie 16 Wouter Wippert (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 17 Mads Würtz Schmidt (Den) Team Katusha Alpecin 18 Jelle Mannaerts (Bel) Tarteletto - Isorex 19 Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 20 Andrew Fenn (Gbr) Aqua Blue Sport 21 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 22 Travis McCabe (Usa) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 23 Dion Smith (Nzl) Wanty - Groupe Gobert 24 Miles Scotson (Aus) Bmc Racing Team 25 Carlos Eduardo Alzate Escobar (Col) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 26 Niklas Märkl (Ger) Development Team Sunweb 27 Tom Bohli (Swi) Bmc Racing Team 28 Patryk Stosz (Pol) Ccc Sprandi Polkowice 29 Jérémy Leveau (Fra) Delko Marseille Provence Ktm 30 Jarno Mobach (Ned) Development Team Sunweb 31 Julien Trarieux (Fra) Delko Marseille Provence Ktm 32 Benjamin Perry (Can) Israel Cycling Academy 33 Baptiste Planckaert (Bel) Team Katusha Alpecin 34 Ivo Oliveira (Por) Hagens Berman Axeon 35 Wim Reynaerts (Bel) Cibel - Cebon 36 Dieter Bouvry (Bel) Cibel - Cebon 37 Pawel Franczak (Pol) Ccc Sprandi Polkowice 38 Erik Baska (Svk) Bora - Hansgrohe 39 Julien Mortier (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic 40 Joseph Rosskopf (Usa) Bmc Racing Team 41 Reto Hollenstein (Swi) Team Katusha Alpecin 42 Maxime Vantomme (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic 43 Markus Hoelgaard (Nor) Joker Icopal 44 Rasmus Fossum Tiller (Nor) Joker Icopal 45 Michal Kolár (Svk) Bora - Hansgrohe 46 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 47 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 48 James Shaw (Gbr) 49 Rob Ruijgh (Ned) Tarteletto - Isorex 50 Polychronis Tzortzakis (Gre) Tarteletto - Isorex 0:00:06 51 Max Kanter (Ger) Development Team Sunweb 52 Lorrenzo Manzin (Fra) Vital Concept Cycling Club 53 Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal 54 Sergio Torres Jorro (Spa) Tarteletto - Isorex 55 Awet Andemeskel (Eri) Israel Cycling Academy 56 João Almeida (Por) Hagens Berman Axeon 57 Alexander Cataford (Can) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 58 Rémi Cavagna (Fra) Quick - Step Floors 59 Matthew Brammeier (Irl) Aqua Blue Sport 60 Brenton Jones (Aus) Delko Marseille Provence Ktm 61 Jimmy Duquennoy (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic 0:00:10 62 Julien Stassen (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic 63 Kevin Reza (Fra) Vital Concept Cycling Club 64 Kristoffer Skjerping (Nor) Joker Icopal 0:00:12 65 Jan Reynaerts (Bel) Cibel - Cebon 66 Yves Lampaert (Bel) Quick - Step Floors 67 Timothy Stevens (Bel) Cibel - Cebon 68 Hamish Schreurs (Nzl) Israel Cycling Academy 69 Robbert De Greef (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 70 Andrew Leigh (Gbr) Tarteletto - Isorex 71 Jasper Philipsen (Bel) Hagens Berman Axeon 72 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 73 Danilo Wyss (Swi) Bmc Racing Team 74 Stijn De Bock (Bel) Cibel - Cebon 75 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 76 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 77 Martin Alexander Salmon (Ger) Development Team Sunweb 78 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 79 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 80 Mathias Van Gompel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 81 Rüdiger Selig (Ger) Bora - Hansgrohe 82 Michael Schwarzmann (Ger) Bora - Hansgrohe 83 Shane Archbold (Nzl) Aqua Blue Sport 84 Daniel Eaton (Usa) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 85 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 86 Christoph Pfingsten (Ger) Bora - Hansgrohe 0:00:17 87 Michal Golas (Pol) Team Sky 88 Leonardo Basso (Ita) Team Sky 89 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 90 Lukas Spengler (Swi) Wb Aqua Protect Veranclassic 91 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 0:00:21 92 Jeremy Cornu (Fra) Direct Energie 93 Eric Marcotte (Usa) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 0:00:23 94 Marco Mathis (Ger) Team Katusha Alpecin 0:00:27 95 Arnaud Courteille (Fra) Vital Concept Cycling Club 96 Tanner Putt (Usa) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 0:00:29 97 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 98 Ole Forfang (Nor) Joker Icopal 99 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:00:31 100 Yannick Martinez (Fra) Delko Marseille Provence Ktm 0:00:35 101 Quentin Pacher (Fra) Vital Concept Cycling Club 102 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:00:41 103 Nathan Van Hooydonck (Bel) Bmc Racing Team 104 Pieter Serry (Bel) Quick - Step Floors 105 Christian Knees (Ger) Team Sky 106 Martijn Budding (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:00:49 107 Herman Dahl (Nor) Joker Icopal 108 Kamil Gradek (Pol) Ccc Sprandi Polkowice 0:00:50 109 Christopher Lawless (Gbr) Team Sky 0:00:52 110 Felix Gall (Aut) Development Team Sunweb 111 Davide Martinelli (Ita) Quick - Step Floors 0:00:58 112 Maxime Farazijn (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 113 Jenthe Biermans (Bel) Team Katusha Alpecin 0:01:07 114 Tom Devriendt (Bel) Wanty - Groupe Gobert 115 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:01:10 116 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:01:45 117 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Team Katusha Alpecin 118 Jonathan Dibben (Gbr) Team Sky 0:01:48 119 Frantisek Sisr (Cze) Ccc Sprandi Polkowice 0:01:54 120 Axel Journiaux (Fra) Direct Energie 0:02:08 121 Damien Gaudin (Fra) Direct Energie 0:02:32 122 Jan Willem Van Schip (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 123 Dennis Coenen (Bel) Cibel - Cebon 0:03:51 124 David Boucher (Bel) Tarteletto - Isorex 125 Gatis Smukulis (Lat) Delko Marseille Provence Ktm 126 Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie 127 Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport 128 Adrian Kurek (Pol) Ccc Sprandi Polkowice 0:05:49 129 Pawel Bernas (Pol) Ccc Sprandi Polkowice 130 Florian Senechal (Fra) Quick - Step Floors 0:07:00 131 Iuri Filosi (Ita) Delko Marseille Provence Ktm DNF Arne De Groote (Bel) Tarteletto - Isorex DNF Jens Vanoverberghe (Bel) Development Team Sunweb DNF Florian Stork (Ger) Development Team Sunweb DNF Sébastien Delfosse (Bel) Wb Aqua Protect Veranclassic DNF Lasse Norman Hansen (Den) Aqua Blue Sport DNF Maikel Zijlaard (Ned) Hagens Berman Axeon DNF Henrik Evensen (Nor) Joker Icopal DNF Justin Mottier (Fra) Vital Concept Cycling Club DNF Marc Fournier (Fra) Vital Concept Cycling Club DNF Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport DNF Lawrence Naesen (Bel) Lotto Soudal DNF Wesley Kreder (Ned) Wanty - Groupe Gobert DNF Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Delko Marseille Provence Ktm DNF Andreas Vangstad (Nor) Joker Icopal DNS Michael Rice (Aus) Hagens Berman Axeon Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 