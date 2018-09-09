Тур Британии-2018. Этап 8

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London, 77 км
1. Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott
2. Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors
3. Andre Greipel (Ger) Lotto Soudal
Итоговая генеральная классификация:
1. Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors
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Александра
Вуэльта Испании-2018. Результа ... (52)
Не, не, я просто катаюсь.)
[/quote] а мне Лопес казался малюсеньким на фоне Астаны, что его тянули!)))
[/quote]
Так все, кто тянул, по плану отваливались. Хамидулин озвучил параметры Лопеса: 170 на 65. По-моему, реально огромный и тяжелый для такой горы.
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Ktulhu
Вуэльта Испании-2018. Результа ... (52)
Цитата: Николай Н.
Я снимаю шляпу перед Вальвердо, в 38 лет так ехать, это настоящий герой Вуэльты. Лопес молодец, как мог, так и атаковал, он ещё молод и ему нужно ещё созреть для ГТ. Кинтано уже не тот, что был раньше, его не хватает на финише. Йейтс крепкий орешек и майку он может проиграть только в разделке.
Правильно фамилии писать - Лопесо, Йейтсо
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raspik
Вуэльта Испании-2018. Результа ... (52)
Цитата: Николай Н.
Я снимаю шляпу перед Вальвердо, в 38 лет так ехать, это настоящий герой Вуэльты. Лопес молодец, как мог, так и атаковал, он ещё молод и ему нужно ещё созреть для ГТ. Кинтано уже не тот, что был раньше, его не хватает на финише. Йейтс крепкий орешек и майку он может проиграть только в разделке.
Почему бы не отметить и Пино за прекрасный этап.
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Бакеша
Вуэльта Испании-2018. Результа ... (52)
Пино был сильнее всех, и все тут. А в генерале образовалась великолепная четверка! Все они достойные друг-друга. Ну в разделке некотопых из них могут догнать или обойти Крейсвейк и Уран.
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Николай Н.
Вуэльта Испании-2018. Результа ... (52)
Я снимаю шляпу перед Вальвердо, в 38 лет так ехать, это настоящий герой Вуэльты. Лопес молодец, как мог, так и атаковал, он ещё молод и ему нужно ещё созреть для ГТ. Кинтано уже не тот, что был раньше, его не хватает на финише. Йейтс крепкий орешек и майку он может проиграть только в разделке.
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Серафим
Вуэльта Испании-2018. Результа ... (52)
Это да, а если учесть, что его иногда пробивает на очень хороший результат в разделке, то...
Правда, он же в разделке иногда просто пешком приходит ( может, когда мотивации нет?)
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Krakk
Вуэльта Испании-2018. Результа ... (52)
Полностью согласен. Да, сейчас он вялый, но когда может, идет вперед и берет максимум для себя. Нужно ли напоминать, сколько всего он успел выиграть, при том, что является далеко не самым талантливым горняком.
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ostap89
Вуэльта Испании-2018. Результа ... (52)
Если после разделки Вальверде будет иметь преимущество и у мувиков первым номером будет Кинтана тогда логики в их действиях не будет. Если Вальверде будет в красном Кинтане надо тащить в конце 17, 19 этапов, или гасить все атаки садитса на колесо всем атакующим что он умеет лудчше всех.
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