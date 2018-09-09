Тур Британии-2018. Этап 8

Цитата: Николай Н.

Я снимаю шляпу перед Вальвердо, в 38 лет так ехать, это настоящий герой Вуэльты. Лопес молодец, как мог, так и атаковал, он ещё молод и ему нужно ещё созреть для ГТ. Кинтано уже не тот, что был раньше, его не хватает на финише. Йейтс крепкий орешек и майку он может проиграть только в разделке.



Почему бы не отметить и Пино за прекрасный этап.