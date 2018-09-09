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Тур Британии-2018. Этап 8

Тур Британии-2018. Этап 8

 

London, 77 км

1. Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott
2. Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors
3. Andre Greipel (Ger) Lotto Soudal
Итоговая генеральная классификация:
1. Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors

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Теги к статье: Тур Британии OVO Energy Tour of Britain Tour of Britain гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour

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ОПРОС

Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • Александра
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (52)
    Александра-Фото
    Не, не, я просто катаюсь.)
    [/quote] а мне Лопес казался малюсеньким на фоне Астаны, что его тянули!)))
    [/quote]
    Так все, кто тянул, по плану отваливались. Хамидулин озвучил параметры Лопеса: 170 на 65. По-моему, реально огромный и тяжелый для такой горы.
  • Ktulhu
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (52)
    Ktulhu-Фото

    Цитата: Николай Н.
    Я снимаю шляпу перед Вальвердо, в 38 лет так ехать, это настоящий герой Вуэльты. Лопес молодец, как мог, так и атаковал, он ещё молод и ему нужно ещё созреть для ГТ. Кинтано уже не тот, что был раньше, его не хватает на финише. Йейтс крепкий орешек и майку он может проиграть только в разделке.
    Правильно фамилии писать - Лопесо, Йейтсо

  • raspik
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (52)
    raspik-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Я снимаю шляпу перед Вальвердо, в 38 лет так ехать, это настоящий герой Вуэльты. Лопес молодец, как мог, так и атаковал, он ещё молод и ему нужно ещё созреть для ГТ. Кинтано уже не тот, что был раньше, его не хватает на финише. Йейтс крепкий орешек и майку он может проиграть только в разделке.
    Почему бы не отметить и Пино за прекрасный этап.
  • GTX
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (52)
    GTX-Фото
    Беннет с Джамбо поплыл полностью, хотя возможно был ставкой н.1
  • Бакеша
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (52)
    Бакеша-Фото
    Пино был сильнее всех, и все тут. А в генерале образовалась великолепная четверка! Все они достойные друг-друга. Ну в разделке некотопых из них могут догнать или обойти Крейсвейк и Уран.
  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (52)
    Николай Н.-Фото

    Я снимаю шляпу перед Вальвердо, в 38 лет так ехать, это настоящий герой Вуэльты. Лопес молодец, как мог, так и атаковал, он ещё молод и ему нужно ещё созреть для ГТ. Кинтано уже не тот, что был раньше, его не хватает на финише. Йейтс крепкий орешек и майку он может проиграть только в разделке.

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (52)
    Серафим-Фото
    Это да, а если учесть, что его иногда пробивает на очень хороший результат в разделке, то...
    Правда, он же в разделке иногда просто пешком приходит ( может, когда мотивации нет?)
  • faiter
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (52)
    faiter-Фото
    А что ,была инфа по его контракту?Об этом в велоспорте ,вроде,не говорят.Не футбол.
  • Krakk
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (52)
    Krakk-Фото
    Полностью согласен. Да, сейчас он вялый, но когда может, идет вперед и берет максимум для себя. Нужно ли напоминать, сколько всего он успел выиграть, при том, что является далеко не самым талантливым горняком.
  • ostap89
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (52)
    ostap89-Фото

    Если после разделки Вальверде будет иметь преимущество и у мувиков первым номером будет Кинтана тогда логики в их действиях не будет. Если Вальверде будет в красном Кинтане надо тащить в конце 17, 19 этапов, или гасить все атаки садитса на колесо всем атакующим что он умеет лудчше всех.

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2 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
3 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
4 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2117
5 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2047
6 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
7 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975
8 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1921
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 1893
10 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1842

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