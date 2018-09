Тур Британии-2018. Этап 2 Категория:

Сегодня, 17:36 Cranbrook - Barnstaple, 174,9 км 1 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton - Scott 4:14:46 2 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani - CSF 0:00:01 3 Patrick Bevin (Nzl) BMC Racing Team 0:00:02 4 Julian Alaphilippe (Fra) Quick Step Floors 5 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 6 Primož Roglic (Slo) Team LottoNL - Jumbo 7 Wout Poels (Ned) Team Sky 8 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 9 Bob Jungels (Lux) Quick Step Floors 10 Hugh Carthy (Gbr) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:00:09 11 Scott Davies (Gbr) Team Dimension Data 0:00:14 12 Mads Würtz Schmidt (Den) Team Katusha - Alpecin 0:00:39 13 Dion Smith (Nzl) Wanty - Groupe Gobert 14 Xandro Meurisse (Bel) Wanty - Groupe Gobert 15 Connor Swift (Gbr) Madison - Genesis 16 Ethan Hayter (Gbr) Nationalmannschaft Großbritannien 17 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNL - Jumbo 18 Neilson Powless (Usa) Team LottoNL - Jumbo 19 Scott Thwaites (Gbr) Team Dimension Data 20 José Rojas (Esp) Movistar Team 21 Thomas Pidcock (Gbr) Team Wiggins 22 Maximilian Stedman (Gbr) Canyon - Eisberg 23 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team LottoNL - Jumbo 24 Edmund Bradbury (Gbr) JLT - Condor 25 Jasper De Buyst (Bel) Lotto - Soudal 26 Stephen Williams (Gbr) Nationalmannschaft Großbritannien 27 Ruben Fernandez (Esp) Movistar Team 28 Maximilian Schachmann (Ger) Quick Step Floors 29 Dmitrii Strakhov (Rus) Team Katusha - Alpecin 30 James Shaw (Gbr) Lotto - Soudal 31 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 32 Matthew Holmes (Gbr) Madison - Genesis 33 Tejay Van Garderen (Usa) BMC Racing Team 34 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 35 Jay Robert Thomson (Rsa) Team Dimension Data 0:03:22 36 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 37 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 38 Ryan Christensen (Nzl) Canyon - Eisberg 39 Nils Eekhoff (Ned) Team Sunweb 40 Emils Liepins (Lat) ONE Pro Cycling 41 James Fouche (Nzl) Team Wiggins 42 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 43 Gabriel Cullaigh (Gbr) Team Wiggins 44 Nicholas Dlamini (Rsa) Team Dimension Data 45 Victor De La Parte (Esp) Movistar Team 46 Carlos Barbero (Esp) Movistar Team 47 Stefan Küng (Sui) BMC Racing Team 48 Jaco Venter (Rsa) Team Dimension Data 49 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 50 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky 51 Fernando Gaviria Rendon (Col) Quick Step Floors 52 Hayden McCormick (Nzl) ONE Pro Cycling 53 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 54 Fred Wright (Gbr) Nationalmannschaft Großbritannien 55 Jürgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team 56 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 57 Matti Breschel (Den) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 58 Alex Dowsett (Gbr) Team Katusha - Alpecin 59 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani - CSF 60 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 61 Enrico Barbin (Ita) Bardiani - CSF 62 Ben Swift (Gbr) Nationalmannschaft Großbritannien 63 Ian Stannard (Gbr) Team Sky 64 Ariel Maximiliano Richeze (Arg) Quick Step Floors 65 Sacha Modolo (Ita) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 66 James Oram (Nzl) ONE Pro Cycling 67 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNL - Jumbo 68 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 69 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 70 Richard Handley (Gbr) Madison - Genesis 71 Erick Rowsell (Gbr) Madison - Genesis 72 Mikel Nieve Iturralde (Esp) Mitchelton - Scott 73 Rob Power (Aus) Mitchelton - Scott 74 Koen Bouwman (Ned) Team LottoNL - Jumbo 75 Rick Zabel (Ger) Team Katusha - Alpecin 0:06:26 76 Matthew Bostock (Gbr) Nationalmannschaft Großbritannien 77 Mark McNally (Gbr) Wanty - Groupe Gobert 78 Taylor Phinney (Usa) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 79 Mark Downey (Irl) Team Wiggins 80 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton - Scott 81 André Greipel (Ger) Lotto - Soudal 82 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 83 Peter Williams (Gbr) ONE Pro Cycling 0:11:14 84 Mark Renshaw (Aus) Team Dimension Data 0:11:54 85 Matthew Teggart (Irl) Team Wiggins 86 Dexter Gardias (Gbr) Canyon - Eisberg 87 Alistair Slater (Gbr) JLT - Condor 88 Alex Paton (Gbr) Canyon - Eisberg 89 George Pym (Gbr) Madison - Genesis 90 Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie 91 Chris Froome (Gbr) Team Sky 92 Joseph Nally (Gbr) Nationalmannschaft Großbritannien 93 Thomas Baylis (Gbr) ONE Pro Cycling 94 Daniel McLay (Gbr) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 95 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 96 José Fernandes (Por) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 97 Moreno Hofland (Ned) Lotto - Soudal 98 Christopher Latham (Gbr) ONE Pro Cycling 99 Andrew Tennant (Gbr) Canyon - Eisberg 100 Thomas Moses (Gbr) JLT - Condor 101 Graham Briggs (Gbr) JLT - Condor 102 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton - Scott 103 Jonathan McEvoy (Gbr) Madison - Genesis 104 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 105 Jens Keukeleire (Bel) Lotto - Soudal 106 Roger Kluge (Ger) Mitchelton - Scott 107 Paolo Simion (Ita) Bardiani - CSF 108 Iljo Keisse (Bel) Quick Step Floors 109 Andrea Guardini (Ita) Bardiani - CSF 110 Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert 111 Jonathan Mould (Gbr) JLT - Condor 112 Rory Townsend (Gbr) Canyon - Eisberg 113 Thomas Stewart (Gbr) JLT - Condor 114 Tony Martin (Ger) Team Katusha - Alpecin 115 Nils Politt (Ger) Team Katusha - Alpecin 0:28:05 116 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani - CSF DNF Edward Theuns (Bel) Team Sunweb DNF Jelle Vanendert (Bel) Lotto - Soudal DNF Joey Walker (Gbr) Team Wiggins Генеральная классификация после 2 этапа: 1 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani - CSF 8:15:30 2 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton - Scott 0:00:00 3 Patrick Bevin (Nzl) BMC Racing Team 0:00:08 4 Wout Poels (Ned) Team Sky 0:00:12 5 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 6 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 7 Julian Alaphilippe (Fra) Quick Step Floors 8 Bob Jungels (Lux) Quick Step Floors 9 Primož Roglic (Slo) Team LottoNL - Jumbo 10 Hugh Carthy (Gbr) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:00:19 11 Scott Davies (Gbr) Team Dimension Data 0:00:22 12 Ethan Hayter (Gbr) Nationalmannschaft Großbritannien 0:00:49 13 Scott Thwaites (Gbr) Team Dimension Data 14 Dion Smith (Nzl) Wanty - Groupe Gobert 15 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNL - Jumbo 16 Xandro Meurisse (Bel) Wanty - Groupe Gobert 17 José Rojas (Esp) Movistar Team 18 Jasper De Buyst (Bel) Lotto - Soudal 19 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team LottoNL - Jumbo 20 Neilson Powless (Usa) Team LottoNL - Jumbo 21 Thomas Pidcock (Gbr) Team Wiggins 22 Ruben Fernandez (Esp) Movistar Team 23 Maximilian Stedman (Gbr) Canyon - Eisberg 24 Mads Würtz Schmidt (Den) Team Katusha - Alpecin 25 Matthew Holmes (Gbr) Madison - Genesis 26 Dmitrii Strakhov (Rus) Team Katusha - Alpecin 27 Edmund Bradbury (Gbr) JLT - Condor 28 Tejay Van Garderen (Usa) BMC Racing Team 29 Maximilian Schachmann (Ger) Quick Step Floors 30 Stephen Williams (Gbr) Nationalmannschaft Großbritannien 31 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 32 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 33 James Shaw (Gbr) Lotto - Soudal 0:01:14 34 Connor Swift (Gbr) Madison - Genesis 0:01:42 35 Fernando Gaviria Rendon (Col) Quick Step Floors 0:03:28 36 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:03:32 37 Gabriel Cullaigh (Gbr) Team Wiggins 38 Emils Liepins (Lat) ONE Pro Cycling 39 Jürgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team 40 Carlos Barbero (Esp) Movistar Team 41 Jay Robert Thomson (Rsa) Team Dimension Data 42 Sacha Modolo (Ita) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 43 Ben Swift (Gbr) Nationalmannschaft Großbritannien 44 Alex Dowsett (Gbr) Team Katusha - Alpecin 45 Stefan Küng (Sui) BMC Racing Team 46 Ryan Christensen (Nzl) Canyon - Eisberg 47 Nils Eekhoff (Ned) Team Sunweb 48 Enrico Barbin (Ita) Bardiani - CSF 49 Koen Bouwman (Ned) Team LottoNL - Jumbo 50 Fred Wright (Gbr) Nationalmannschaft Großbritannien 51 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 52 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 53 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 54 Victor De La Parte (Esp) Movistar Team 55 Matti Breschel (Den) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 56 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 57 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 58 Hayden McCormick (Nzl) ONE Pro Cycling 59 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani - CSF 60 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 61 Ariel Maximiliano Richeze (Arg) Quick Step Floors 62 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 63 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNL - Jumbo 64 Jaco Venter (Rsa) Team Dimension Data 65 Mikel Nieve Iturralde (Esp) Mitchelton - Scott 66 James Oram (Nzl) ONE Pro Cycling 67 Rob Power (Aus) Mitchelton - Scott 68 André Greipel (Ger) Lotto - Soudal 0:06:26 69 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton - Scott 0:06:30 70 Rick Zabel (Ger) Team Katusha - Alpecin 0:06:36 71 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 72 Taylor Phinney (Usa) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 73 Mark McNally (Gbr) Wanty - Groupe Gobert 74 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 0:07:27 75 James Fouche (Nzl) Team Wiggins 76 Nicholas Dlamini (Rsa) Team Dimension Data 77 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky 78 Ian Stannard (Gbr) Team Sky 79 Richard Handley (Gbr) Madison - Genesis 0:08:17 80 Erick Rowsell (Gbr) Madison - Genesis 81 Matthew Bostock (Gbr) Nationalmannschaft Großbritannien 0:11:16 82 Mark Downey (Irl) Team Wiggins 0:11:22 83 Matthew Teggart (Irl) Team Wiggins 0:11:55 84 Joseph Nally (Gbr) Nationalmannschaft Großbritannien 0:12:04 85 Mark Renshaw (Aus) Team Dimension Data 86 Paolo Simion (Ita) Bardiani - CSF 87 Thomas Stewart (Gbr) JLT - Condor 88 Jonathan Mould (Gbr) JLT - Condor 89 Chris Froome (Gbr) Team Sky 90 Daniel McLay (Gbr) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 91 Andrew Tennant (Gbr) Canyon - Eisberg 92 Alistair Slater (Gbr) JLT - Condor 93 Tony Martin (Ger) Team Katusha - Alpecin 94 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 95 Moreno Hofland (Ned) Lotto - Soudal 96 Jens Keukeleire (Bel) Lotto - Soudal 97 Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert 98 Roger Kluge (Ger) Mitchelton - Scott 0:12:57 99 George Pym (Gbr) Madison - Genesis 0:14:30 100 Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie 101 Thomas Baylis (Gbr) ONE Pro Cycling 102 Christopher Latham (Gbr) ONE Pro Cycling 103 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 104 Andrea Guardini (Ita) Bardiani - CSF 105 Peter Williams (Gbr) ONE Pro Cycling 0:15:19 106 Thomas Moses (Gbr) JLT - Condor 0:15:55 107 Dexter Gardias (Gbr) Canyon - Eisberg 0:15:59 108 Alex Paton (Gbr) Canyon - Eisberg 109 Rory Townsend (Gbr) Canyon - Eisberg 0:16:47 110 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton - Scott 0:16:51 111 Jonathan McEvoy (Gbr) Madison - Genesis 112 Iljo Keisse (Bel) Quick Step Floors 113 Graham Briggs (Gbr) JLT - Condor 0:17:42 114 José Fernandes (Por) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:18:42 115 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani - CSF 0:28:15 116 Nils Politt (Ger) Team Katusha - Alpecin Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Тур Британии OVO Energy Tour of Britain Tour of Britain гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour



