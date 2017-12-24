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- Дата:
- Сегодня, 21:22
Чемпионат мира по велоспорту на треке-2018. Гонка по очкам 40 км. Мужчины
Гонка по очкам 40 км. Мужчины
1. Cameron Meyer (Aus) 70
2. Jan Willem Van Schip (Ned) 52
3. Mark Stewart (Gbr) 49
4. King Lok Cheung (Hkg) 48
5. Kenny De Ketele (Bel) 46
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