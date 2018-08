Omloop Mandel-Leie-Schelde Meulebeke-2018 Категория:

Дата:

Сегодня, 21:25 Meulebeke - Meulebeke, 187,4 км 1 Wouter Wippert (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 4:08:08 2 Herman Dahl (Nor) Joker - Icopal 0:00:00 3 Justin Jules (Fra) WB Aqua Protect - Veranclassic 4 Rasmus Bøgh Wallin (Den) Team ColoQuick 5 Aksel Nõmmela (Est) BEAT Cycling Club 6 Alexander Geuens (Bel) Sovac - Natura4Ever 7 Jannik Steimle (Ger) Team Vorarlberg - Santic 8 Timothy Dupont (Bel) Wanty - Groupe Gobert 9 Joeri Stallaert (Bel) Team Vorarlberg - Santic 10 Casper Von Folsach (Den) Team ColoQuick 11 Boris Vallée (Bel) Wanty - Groupe Gobert 12 André Looij (Ned) Monkey Town Continental Team 13 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 14 Corentin Navarro (Fra) Team Wiggins 15 Wesley Kreder (Ned) Wanty - Groupe Gobert 16 Sasha Weemaes (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 17 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 18 Jelle Donders (Bel) Team Differdange - Losch 19 Rory Townsend (Gbr) Canyon - Eisberg 20 Piotr Havik (Ned) BEAT Cycling Club 21 Louis Bendixen (Den) Team Coop 22 Gabriel Cullaigh (Gbr) Team Wiggins 23 Harry Tanfield (Gbr) Canyon - Eisberg 24 Dennis Coenen (Bel) Cibel - Cebon 25 Floris Gerts (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 26 Jan Reynaerts (Bel) Cibel - Cebon 27 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 28 Thomas Joseph (Bel) Marlux - Bingoal 29 Kristian Aasvold (Nor) Team Coop 30 Maxime Farazijn (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 31 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 32 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 33 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Waoo 34 Robbie Van Bakel (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 35 Edward Walsh (Can) T.Palm - Pôle Continental Wallon 36 Abram Stockman (Bel) Tarteletto - Isorex 37 Senne Leysen (Bel) Veranda's Willems - Crelan 38 Wesley Van Dyck (Bel) BEAT Cycling Club 39 Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 40 Alexander Salby (Den) Team ColoQuick 41 Michiel Stockman (Bel) Tarteletto - Isorex 42 Joakim Kjemhus (Nor) Team Coop 43 Julien Mortier (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 44 Roland Thalmann (Sui) Team Vorarlberg - Santic 45 Andreas Hyldgaard Jeppesen (Den) Team Waoo 46 Youcef Reguigui (Alg) Sovac - Natura4Ever 47 Ross Lamb (Gbr) T.Palm - Pôle Continental Wallon 48 Alex Mengoulas (Ned) BEAT Cycling Club 49 Tom Vermeer (Ned) Team Differdange - Losch 50 Sondre Holst Enger (Nor) Israel Cycling Academy 51 Clément Orceau (Fra) Direct Energie 52 Sergio Torres Jorro (Esp) Tarteletto - Isorex 53 Gustav Höög (Swe) Team Coop 54 Aidis Kruopis (Ltu) Veranda's Willems - Crelan 55 Kenny Dehaes (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 56 Stijn Devolder (Bel) Veranda's Willems - Crelan 57 Mathias Van Gompel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 58 Fredrik Ludvigsson (Swe) Team Coop 59 Cedric Raymackers (Bel) Cibel - Cebon 60 Pierre Goebeert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 61 Jesper Schultz (Den) Team Waoo 62 Stef Krul (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 63 Stephan Bakker (Ned) Monkey Town Continental Team 64 Jasper Ockeloen (Ned) Monkey Town Continental Team 65 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 66 Robert Scott (Gbr) Team Wiggins 67 Thomas Carter (Nzl) Sovac - Natura4Ever 68 Emil Nygaard Vinjebo (Den) Team ColoQuick 69 Sébastien Delfosse (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 70 Jakob Egholm (Den) Team Waoo 71 Eliot Lietaer (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 72 Niels De Rooze (Bel) Tarteletto - Isorex 73 Arjen Livyns (Bel) Veranda's Willems - Crelan 74 Fritjof Røinås (Nor) Joker - Icopal 75 Laurin Winter (Ger) Team Differdange - Losch 76 Jesse Yates (Gbr) Team Wiggins 77 Henrik Evensen (Nor) Joker - Icopal 78 Thomas Deruette (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 79 Dieter Bouvry (Bel) Cibel - Cebon 80 Jordy Buskermolen (Ned) Monkey Town Continental Team 81 Andrew Leigh (Gbr) Tarteletto - Isorex 82 Michiel Dieleman (Bel) Cibel - Cebon 83 Peter Schulting (Ned) Monkey Town Continental Team 84 Brecht Ruyters (Bel) Cibel - Cebon 85 James Fouche (Nzl) Team Wiggins 86 Gianni Marchand (Bel) Cibel - Cebon 87 Matthias Legley (Bel) Sovac - Natura4Ever 88 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 89 Elias Van Breussegem (Bel) Veranda's Willems - Crelan 90 Maarten De Jonge (Ned) Monkey Town Continental Team 91 Oliver Robinson (Gbr) Team Wiggins 92 Eli Iserbyt (Bel) Marlux - Bingoal 93 Mark McNally (Gbr) Wanty - Groupe Gobert 94 Dieter Vanthourenhout (Bel) Marlux - Bingoal 95 Tijl Pauwels (Bel) Marlux - Bingoal 96 Kevin Pauwels (Bel) Marlux - Bingoal 97 Jeroen Meijers (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 98 Audun Brekke Fløtten (Nor) Team Waoo 0:00:22 99 Vincent De Sy (Bel) T.Palm - Pôle Continental Wallon 0:00:48 100 Christian Moberg Jørgensen (Den) Team ColoQuick 0:00:56 101 Lukas Meiler (Ger) Team Vorarlberg - Santic 0:01:02 102 Arthur Pagnaer (Bel) T.Palm - Pôle Continental Wallon 0:01:10 103 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:01:19 104 Robin Stenuit (Bel) Sovac - Natura4Ever 0:01:24 105 Olivier Pardini (Bel) Team Differdange - Losch 0:01:25 106 Andreas Vangstad (Nor) Joker - Icopal 107 Itamar Einhorn (Isr) Israel Cycling Academy 0:01:29 108 Axel Journiaux (Fra) Direct Energie 109 Stijn Steels (Bel) Veranda's Willems - Crelan 0:01:47 110 Simon Sellier (Fra) Direct Energie 111 Nahom Desale (Eri) BEAT Cycling Club 0:01:53 112 Ludwig De Winter (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 0:01:54 113 Benjamin Perry (Can) Israel Cycling Academy 0:01:59 114 Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy 115 Thijs De Lange (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 0:02:11 116 Jan-Willem Van Schip (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:02:32 117 Tyler Williams (Usa) Israel Cycling Academy 118 Tom Thill (Lux) Team Differdange - Losch 0:02:42 119 Zico Waeytens (Bel) Veranda's Willems - Crelan 120 Jarno Gmelich Meijling (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 0:02:49 121 Louis Verhelst (Bel) Tarteletto - Isorex 122 Jon-Anders Bekken (Nor) Team Coop 0:02:55 123 Alexander Maes (Bel) Tarteletto - Isorex 0:03:05 124 Louis Deguide (Bel) Sovac - Natura4Ever 0:03:34 125 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 126 Manuel Bosch (Aut) Team Vorarlberg - Santic 0:04:38 127 Steffen Munk Christiansen (Den) Team ColoQuick 0:04:56 128 Daniel Bligaard Lyhne (Den) Team ColoQuick 129 Aksel Fischer Aasheim (Nor) Joker - Icopal 130 Guillaume Haag (Bel) T.Palm - Pôle Continental Wallon 0:06:31 131 Daan Hoeyberghs (Bel) BEAT Cycling Club 132 Ole Forfang (Nor) Joker - Icopal 0:08:30 133 Ludvik Aspelund Holstad (Nor) Joker - Icopal 134 Jacob Willem Ariesen (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 0:08:10 135 Angelo De Clercq (Bel) Marlux - Bingoal 0:10:00 DNF Charlie Tanfield (Gbr) Canyon - Eisberg DNF Clément Carisey (Fra) Israel Cycling Academy DNF Charles Page (Gbr) Canyon - Eisberg DNF Campbell Stewart (Nzl) Team Wiggins DNF Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie DNF Jérémy Cornu (Fra) Direct Energie DNF Adrien Petit (Fra) Direct Energie DNF Matthew Nowell (Gbr) Canyon - Eisberg DNF Melle Meeuwisse (Ned) BEAT Cycling Club DNF Michael Vanthourenhout (Bel) Marlux - Bingoal DNF Jelle Nieuwpoort (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel DNF Laurent Évrard (Bel) Sovac - Natura4Ever DNF Claudio Catania (Ita) Team Differdange - Losch DNF Kevin Verwaest (Bel) Team Differdange - Losch DNF Olav Hjemsæter (Nor) Team Coop DNF Max Emil Boholm Kørner (Nor) T.Palm - Pôle Continental Wallon DNF Dominik Amann (Aut) Team Vorarlberg - Santic 