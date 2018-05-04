Тур Фьордов-2018. Этап 3

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Farsund - Egersund, 183.8 км
1. Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto - Soudal
2. Michael Albasini (Sui) Mitchelton - Scott
3. Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Dimension Data
Итоговая генеральная классификация:
1. Michael Albasini (Sui) Mitchelton - Scott
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Cyclisme
Джиро д'Италия-2018. Результа ... (57)
Цитата: Бакеша
Раньше думал, что Джиро - для "чистых" горняков... А Деннис хорошо выступив в двух разделках оказался в десятке сильнейших.
Ну австралиец и в горах прогрессирует, на Дзонколане меньше трёх минут проиграл, очень даже достойно для него)))
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Patriotkz
Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (14)
Цитата: Sezar
Очень актуальная тема для Лопеса. Этап похож на туровский этап 2011 года с финишем на Галибье, который выиграл Энди Шлек. Первая, адски тяжелая, высасывающая силы гора (Финестре), которая вдобавок просеет грегари лидеров. Потом гора попроще, на которой можно уйти, дальше подхватят уехавшие загодя товарищи, длинный спуск и финальный разгон в стенку. Все как любит Астана.
Вы правы. Но без Танела этого сделать будет увы тяжело. Хирт и Зейц могли бы что то сделать. Ещё Лулу. Но не настолько сильно. Я как раз ожидаю развоза от скай. То что мы видим на туре. Вроде Фрум как и по плану оживает. Но Мартинелли умный тактик. Могут и сотворить камбэк. Интересный этап будет. Ну, мы на это надеемся. Чем гадать, лучше дождаться гонку)))
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Сарвар Хайдаров
Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (14)
Цитата: старт-шоссе 82
Мне бы тоже очень хотелось что бы Лопес вошел в тройку, но слишком уж много он потерял.Гораздо реальней первая тройка выглядит так - Йейтс, Поцовиво, Фрум. Хотя кто знает? судя по сегодняшней развязки ,завтра и после завтра то еще будет.
Ейтс, Том, Фрум
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SoulThief
Джиро д'Италия-2018. Результа ... (57)
Регулярно таким знатокам предлагают покушать ЭПО, взять с собой десяток ингаляторов и заехать на Дзонколан. Ну, чтобы доказать, что любое дно может стать мегачемпионом используя допинг. Пока отчетов о таких экспериментах не видно.
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Сарвар Хайдаров
Джиро д'Италия-2018. Результа ... (57)
Добавили огонек к гонке, только и всего.. Ейтс никуда не делся, все при нем, и завтра тоже майка останется при нем. Слишком большие деньги на кону..
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старт-шоссе 82
Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (14)
Мне бы тоже очень хотелось что бы Лопес вошел в тройку, но слишком уж много он потерял.Гораздо реальней первая тройка выглядит так - Йейтс, Поцовиво, Фрум. Хотя кто знает? судя по сегодняшней развязки ,завтра и после завтра то еще будет.
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okdan
Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (14)
Предполагаю, завтра для генеральщиков будет "колхоз" до последней горы. На горе будут раздергивать друг друга, ну максимум кто-то потеряет сек 30. Саймон, если потеряет то где то 10-20 сек. Вобщем останется в розовом и сбережет силы для предпоследнего этапа - Червинии. Ну а там развинтит соперников в пух и прах.
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Sezar
Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (14)
Очень актуальная тема для Лопеса. Этап похож на туровский этап 2011 года с финишем на Галибье, который выиграл Энди Шлек. Первая, адски тяжелая, высасывающая силы гора (Финестре), которая вдобавок просеет грегари лидеров. Потом гора попроще, на которой можно уйти, дальше подхватят уехавшие загодя товарищи, длинный спуск и финальный разгон в стенку. Все как любит Астана.
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