Тур Фьордов-2018. Этап 3

Цитата: Sezar

Очень актуальная тема для Лопеса. Этап похож на туровский этап 2011 года с финишем на Галибье, который выиграл Энди Шлек. Первая, адски тяжелая, высасывающая силы гора (Финестре), которая вдобавок просеет грегари лидеров. Потом гора попроще, на которой можно уйти, дальше подхватят уехавшие загодя товарищи, длинный спуск и финальный разгон в стенку. Все как любит Астана.



Вы правы. Но без Танела этого сделать будет увы тяжело. Хирт и Зейц могли бы что то сделать. Ещё Лулу. Но не настолько сильно. Я как раз ожидаю развоза от скай. То что мы видим на туре. Вроде Фрум как и по плану оживает. Но Мартинелли умный тактик. Могут и сотворить камбэк. Интересный этап будет. Ну, мы на это надеемся. Чем гадать, лучше дождаться гонку)))