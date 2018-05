Тур Фьордов-2018. Этап 2 Категория:

Сегодня, 20:04 Risor - Kristiansand, 188,9 км 1 Michael Albasini (Sui) Mitchelton - Scott 4:33:02 2 Pim Ligthart (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:00:00 3 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky 4 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Dimension Data 5 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team LottoNL - Jumbo 6 Timo Roosen (Ned) Team LottoNL - Jumbo 7 Fabio Jakobsen (Ned) Quick Step Floors 8 Davide Martinelli (Ita) Quick Step Floors 9 Herman Dahl (Nor) Joker - Icopal 10 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 11 Michal Paluta (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 12 Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 13 Pawel Bernas (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 14 Michael Gogl (Aut) Trek - Segafredo 15 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 16 Jeroen Meijers (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 17 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi - Polkowice 18 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 19 Maxime Monfort (Bel) Lotto - Soudal 20 Luis Guillermo Mas Bonet (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 21 Rúben Guerreiro (Por) Trek - Segafredo 22 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko - Marseille Provence KTM 23 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto - Soudal 24 Aaron Gate (Nzl) Aqua Blue Sport 25 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 26 August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy 27 Frantisek Sisr (Cze) CCC Sprandi - Polkowice 28 Trond Håkon Trondsen (Nor) Team Coop 29 Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport 30 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 31 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 32 Michal Golas (Pol) Team Sky 33 Alex Aranburu Deba (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 34 Philip Deignan (Irl) Team Sky 35 Nelson Andres Soto Martinez (Col) Caja Rural - Seguros RGA 36 Andreas Vangstad (Nor) Joker - Icopal 37 Jon Irisarri Rincon (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 38 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 39 Robbert De Greef (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 40 Jonathan Dibben (Gbr) Team Sky 41 Antonio Molina Canet (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 42 Gustav Höög (Swe) Team Coop 43 Mikkel Frølich Honoré (Den) Team Virtu Cycling 44 James Knox (Gbr) Quick Step Floors 45 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton - Scott 46 Lawrence Warbasse (Usa) Aqua Blue Sport 47 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 48 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 49 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 50 Owain Doull (Gbr) Team Sky 51 Alexander Kamp (Den) Team Virtu Cycling 52 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi - Polkowice 0:00:12 53 Rob Power (Aus) Mitchelton - Scott 54 Carlos Verona (Esp) Mitchelton - Scott 55 Brendan Canty (Aus) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 56 Amanuel Ghebreigzabhier Werkilul (Eri) Team Dimension Data 57 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 58 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton - Scott 59 Merhawi Kudus (Eri) Team Dimension Data 0:00:19 60 Matti Breschel (Den) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:00:00 61 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 0:01:22 62 Krister Hagen (Nor) Team Coop 63 Lars Boom (Ned) Team LottoNL - Jumbo 64 Moreno Hofland (Ned) Lotto - Soudal 0:01:47 65 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 66 Eduard Michael Grosu (Rou) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 67 Maxime Farazijn (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:03:26 68 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 69 William Clarke (Aus) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 70 Enzo Wouters (Bel) Lotto - Soudal 0:03:31 71 Floris Gerts (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 72 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team LottoNL - Jumbo 73 Luke Durbridge (Aus) Mitchelton - Scott 74 Romain Combaud (Fra) Delko - Marseille Provence KTM 75 Kim Magnusson (Swe) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 76 Nicolas Dougall (Rsa) Team Dimension Data 77 Gregory Daniel (Usa) Trek - Segafredo 78 Julien El Farès (Fra) Delko - Marseille Provence KTM 79 James Shaw (Gbr) Lotto - Soudal 80 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 81 Nathan Earle (Aus) Israel Cycling Academy 0:04:20 82 Sondre Holst Enger (Nor) Israel Cycling Academy 83 Jon-Anders Bekken (Nor) Team Coop 84 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Team Dimension Data 0:05:04 85 Julian Cardona Tabares (Col) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:05:32 86 Anton Tunset (Nor) Team Coop 87 Henrik Evensen (Nor) Joker - Icopal 88 Erlend Jordbrekk Blikra (Nor) Team Coop 89 Ole Forfang (Nor) Joker - Icopal 90 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 91 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek - Segafredo 92 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 93 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Virtu Cycling 94 Rasmus Guldhammer (Den) Team Virtu Cycling 95 Justin Oien (Usa) Caja Rural - Seguros RGA 96 Tim Declercq (Bel) Quick Step Floors 97 Lawrence Naesen (Bel) Lotto - Soudal 98 Edward Theuns (Bel) Team Sunweb 99 Johann Van Zyl (Rsa) Team Dimension Data 100 Daniel Pearson (Gbr) Aqua Blue Sport 101 Stefan Denifl (Aut) Aqua Blue Sport 102 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNL - Jumbo 103 Torstein Træen (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 104 Audun Brekke Fløtten (Nor) Team Virtu Cycling 0:05:43 105 Niki Terpstra (Ned) Quick Step Floors 0:05:44 106 Brenton Jones (Aus) Delko - Marseille Provence KTM 0:08:16 107 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 108 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 109 Gatis Smukulis (Lat) Delko - Marseille Provence KTM 110 Kristian Kulset (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 111 Shane Archbold (Nzl) Aqua Blue Sport 0:09:06 112 Aksel Fischer Aasheim (Nor) Joker - Icopal 0:09:44 113 Fridtjof Røinås (Nor) Joker - Icopal 114 Nikolay Mihaylov (Bul) Delko - Marseille Provence KTM 0:09:56 115 Christopher Lawless (Gbr) Team Sky 0:10:04 116 Andreas Hyldgaard Jeppesen (Den) Team Virtu Cycling 0:13:31 DNF Sep Vanmarcke (Bel) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale DNF Sondre Kristiansen (Nor) Uno-X Norwegian Development Team DNF Lars Saugstad (Nor) Uno-X Norwegian Development Team DNS Alan Banaszek (Pol) CCC Sprandi - Polkowice Генеральная классификация после 2 этапа 1 Fabio Jakobsen (Ned) Quick Step Floors 8:55:24 2 Michael Albasini (Sui) Mitchelton - Scott 0:00:00 3 Pim Ligthart (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:00:04 4 Frantisek Sisr (Cze) CCC Sprandi - Polkowice 0:00:05 5 Michael Gogl (Aut) Trek - Segafredo 6 Timo Roosen (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:00:06 7 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky 8 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Dimension Data 0:00:10 9 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team LottoNL - Jumbo 10 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 11 Jeroen Meijers (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 12 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 13 Herman Dahl (Nor) Joker - Icopal 14 Luis Guillermo Mas Bonet (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 15 Rúben Guerreiro (Por) Trek - Segafredo 16 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto - Soudal 17 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi - Polkowice 18 Nelson Andres Soto Martinez (Col) Caja Rural - Seguros RGA 19 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 20 Gustav Höög (Swe) Team Coop 21 Michal Paluta (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 22 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko - Marseille Provence KTM 23 August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy 24 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 25 Aaron Gate (Nzl) Aqua Blue Sport 26 Maxime Monfort (Bel) Lotto - Soudal 27 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 28 Pawel Bernas (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 29 Jon Irisarri Rincon (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 30 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 31 Mikkel Frølich Honoré (Den) Team Virtu Cycling 32 Robbert De Greef (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 33 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 34 Owain Doull (Gbr) Team Sky 35 Lawrence Warbasse (Usa) Aqua Blue Sport 36 Alex Aranburu Deba (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 37 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 38 Antonio Molina Canet (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 39 Andreas Vangstad (Nor) Joker - Icopal 40 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton - Scott 41 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 42 Davide Martinelli (Ita) Quick Step Floors 43 Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport 44 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 45 Alexander Kamp (Den) Team Virtu Cycling 46 James Knox (Gbr) Quick Step Floors 47 Matti Breschel (Den) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 48 Michal Golas (Pol) Team Sky 49 Philip Deignan (Irl) Team Sky 50 Amanuel Ghebreigzabhier Werkilul (Eri) Team Dimension Data 0:00:22 51 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi - Polkowice 52 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 53 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton - Scott 54 Brendan Canty (Aus) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 55 Rob Power (Aus) Mitchelton - Scott 56 Carlos Verona (Esp) Mitchelton - Scott 57 Krister Hagen (Nor) Team Coop 0:01:32 58 Lars Boom (Ned) Team LottoNL - Jumbo 59 Moreno Hofland (Ned) Lotto - Soudal 0:01:51 60 Eduard Michael Grosu (Rou) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 0:01:57 61 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 62 Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 0:02:32 63 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:03:36 64 Maxime Farazijn (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 65 Floris Gerts (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:03:37 66 Enzo Wouters (Bel) Lotto - Soudal 0:03:41 67 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team LottoNL - Jumbo 68 Luke Durbridge (Aus) Mitchelton - Scott 69 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 70 Romain Combaud (Fra) Delko - Marseille Provence KTM 71 Kim Magnusson (Swe) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 72 Julien El Farès (Fra) Delko - Marseille Provence KTM 73 James Shaw (Gbr) Lotto - Soudal 74 Gregory Daniel (Usa) Trek - Segafredo 75 Jon-Anders Bekken (Nor) Team Coop 0:04:30 76 Nathan Earle (Aus) Israel Cycling Academy 77 Sondre Holst Enger (Nor) Israel Cycling Academy 78 Nicolas Dougall (Rsa) Team Dimension Data 0:05:19 79 Jonathan Dibben (Gbr) Team Sky 0:05:36 80 Henrik Evensen (Nor) Joker - Icopal 0:05:37 81 Erlend Jordbrekk Blikra (Nor) Team Coop 0:05:42 82 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Virtu Cycling 83 Lawrence Naesen (Bel) Lotto - Soudal 84 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek - Segafredo 85 Anton Tunset (Nor) Team Coop 86 Ole Forfang (Nor) Joker - Icopal 87 Rasmus Guldhammer (Den) Team Virtu Cycling 88 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini 89 Julian Cardona Tabares (Col) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 90 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 91 Torstein Træen (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 92 Justin Oien (Usa) Caja Rural - Seguros RGA 93 Daniel Pearson (Gbr) Aqua Blue Sport 94 Stefan Denifl (Aut) Aqua Blue Sport 95 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNL - Jumbo 96 Edward Theuns (Bel) Team Sunweb 97 Audun Brekke Fløtten (Nor) Team Virtu Cycling 0:05:53 98 Niki Terpstra (Ned) Quick Step Floors 0:05:54 99 Merhawi Kudus (Eri) Team Dimension Data 0:05:55 100 William Clarke (Aus) Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 0:06:34 101 Johann Van Zyl (Rsa) Team Dimension Data 0:07:20 102 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 0:08:26 103 Gatis Smukulis (Lat) Delko - Marseille Provence KTM 104 Brenton Jones (Aus) Delko - Marseille Provence KTM 105 Kristian Kulset (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 106 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 107 Shane Archbold (Nzl) Aqua Blue Sport 0:09:16 108 Aksel Fischer Aasheim (Nor) Joker - Icopal 0:09:49 109 Fridtjof Røinås (Nor) Joker - Icopal 0:09:54 110 Nikolay Mihaylov (Bul) Delko - Marseille Provence KTM 0:10:06 111 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 0:10:17 112 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Team Dimension Data 0:10:41 113 Tim Declercq (Bel) Quick Step Floors 0:11:08 114 Andreas Hyldgaard Jeppesen (Den) Team Virtu Cycling 0:13:41 115 Trond Håkon Trondsen (Nor) Team Coop 0:14:51 116 Christopher Lawless (Gbr) Team Sky 0:15:40 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Фьордов Tour des Fjords Europe Tour гонка Европейского тура UCI Europe Tour



