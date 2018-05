Тур Йоркшира-2018. Этап 4 Категория:

Сегодня, 19:13 Halifax - Leeds, 189,5 км 1 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 4:53:22 2 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 0:00:34 3 Ian Bibby (Gbr) JLT Condor 4 Edward Dunbar (Irl) Aqua Blue Sport 5 Eduard Prades Reverter (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 6 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 7 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 8 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 9 Robert Kiserlovski (Cro) Katusha-Alpecin 10 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 11 Patrick Bevin (Nzl) BMC Racing Team 12 Brent Bookwalter (Usa) BMC Racing Team 0:01:03 13 Colin Joyce (Usa) Rally Cycling 0:01:05 14 Edmund Bradbury (Gbr) JLT Condor 0:01:10 15 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 16 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 17 Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 18 James Shaw (Gbr) Great Britain 19 Dylan van Baarle (Ned) Team Sky 20 Karol Domagalski (Pol) One Pro Cycling 21 Daniel Pearson (Gbr) Aqua Blue Sport 0:02:08 22 Edward Laverack (Gbr) JLT Condor 0:02:11 23 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 24 Etienne van Empel (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 25 Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 26 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 27 Hayden McCormick (Nzl) One Pro Cycling 28 Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin 29 James Oram (Nzl) One Pro Cycling 30 Kyle Murphy (Usa) Rally Cycling 31 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits 32 Magnus Cort (Den) Astana Pro Team 33 Mark Christian (Gbr) Aqua Blue Sport 34 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 35 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 36 Ben Swift (Gbr) Great Britain 0:03:52 37 Owain Doull (Gbr) Team Sky 38 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 0:06:00 39 Peter Williams (Gbr) One Pro Cycling 40 Fred Wright (Gbr) Great Britain 41 Ryan Anderson (Can) Rally Cycling 42 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 43 Richard Handley (Gbr) Madison Genesis 44 Leonardo Basso (Ita) Team Sky 45 Jonathan McEvoy (Gbr) Madison Genesis 46 Ian Stannard (Gbr) Team Sky 47 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 48 Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport 0:07:10 49 Steff Cras (Bel) Katusha-Alpecin 50 Julien Vermote (Bel) Dimension Data 51 Robbert de Greef (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 52 Kevin Reza (Fra) Vital Concept Club 53 Guillaume Bonnafond (Fra) Cofidis, Solutions Credits 54 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 55 Martijn Budding (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 56 Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 57 Scott Davies (Gbr) Dimension Data 58 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 0:07:16 59 Lawrence Warbasse (Usa) Aqua Blue Sport 0:07:56 60 James Lowsley-Williams (Gbr) Canyon Eisberg 61 Matteo Dal-Cin (Can) Rally Cycling 0:11:09 62 Jonathan Dibben (Gbr) Team Sky 63 Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin 64 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 65 James Gullen (Gbr) JLT Condor 66 Connor Swift (Gbr) Madison Genesis 67 Michael Cuming (Gbr) Madison Genesis 68 Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 69 Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb 70 Julio Alberto Amores Palacios (Spa) Vitus Pro Cycling 71 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky 72 Jay Thomson (Rsa) Dimension Data 73 Nicolas Dougall (Rsa) Dimension Data 74 Jonas Van Genechten (Bel) Vital Concept Club 75 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept Club 76 Arnaud Courteille (Fra) Vital Concept Club 77 Steven Lammertink (Ned) Vital Concept Club 78 Jacob Scott (Gbr) One Pro Cycling 79 Max Stedman (Gbr) Canyon Eisberg 80 Harrison Jones (Gbr) Vitus Pro Cycling 0:13:22 81 Pim Ligthart (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 82 Oliver Wood (Gbr) JLT Condor 83 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 84 Liam Davies (Gbr) Vitus Pro Cycling 85 Thomas Baylis (Gbr) One Pro Cycling 86 George Pym (Gbr) Madison Genesis 0:13:25 87 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 88 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 0:18:22 89 Thomas Pidcock (Gbr) Great Britain 0:18:34 90 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:28:39 91 Andrew Tennant (Gbr) Canyon Eisberg 92 Gabriel Cullaigh (Gbr) Great Britain 93 Joshua Hunt (Gbr) Vitus Pro Cycling 94 Leon Mazzone (Gbr) Holdsworth Pro Racing 95 Robert-Jon McCarthy (Irl) JLT Condor 96 Sean McKenna (Irl) Holdsworth Pro Racing 97 Russell Downing (Gbr) Holdsworth Pro Racing 98 Emils Liepins (Lat) One Pro Cycling 0:31:47 OTL Harry Tanfield (Gbr) Canyon Eisberg DNF Adam Kenway (Gbr) Vitus Pro Cycling DNF Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie DNF Tobyn Horton (Gbr) Madison Genesis DNF Jérémy Lecroq (Fra) Vital Concept Club DNF Julien Morice (Fra) Vital Concept Club DNF Mikel Aristi Gardoki (Spa) Euskadi Basque Country-Murias DNF Dexter Gardias (Gbr) Canyon Eisberg DNF Jesse Anthony (Usa) Rally Cycling DNF Ben Walsh (Irl) Vitus Pro Cycling DNF Joey Walker (Gbr) Great Britain DNF Mark Cavendish (Gbr) Dimension Data DNF Cyril Barthe (Fra) Euskadi Basque Country-Murias DNF Axel Journiaux (Fra) Direct Energie DNF Seid Lizde (Ita) Holdsworth Pro Racing DNF Julen Irizar Laskurain (Spa) Euskadi Basque Country-Murias DNF Alistair Slater (Gbr) JLT Condor DNF Pieter Weening (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij DNF Shane Archbold (Nzl) Aqua Blue Sport DNF Adam Blythe (Gbr) Aqua Blue Sport DNF Moreno Moser (Ita) Astana Pro Team DNF Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team DNF Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team DNF Mark Renshaw (Aus) Dimension Data DNF Jeremy Cornu (Fra) Direct Energie DNS Wouter Wippert (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij DNS Erick Rowsell (Gbr) Madison Genesis

Итоговая генеральная классификация: 1 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 16:38:00 2 Eduard Prades Reverter (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:00:09 3 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 0:00:14 4 Robert Kiserlovski (Cro) Katusha-Alpecin 0:00:19 5 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 6 Ian Bibby (Gbr) JLT Condor 0:00:23 7 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:25 8 Edward Dunbar (Irl) Aqua Blue Sport 0:00:27 9 Patrick Bevin (Nzl) BMC Racing Team 0:00:37 10 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 0:00:39 11 Colin Joyce (Usa) Rally Cycling 0:00:50 12 Brent Bookwalter (Usa) BMC Racing Team 0:00:53 13 Dylan van Baarle (Ned) Team Sky 0:01:09 14 James Shaw (Gbr) Great Britain 0:01:15 15 Karol Domagalski (Pol) One Pro Cycling 0:01:21 16 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 17 Edmund Bradbury (Gbr) JLT Condor 0:01:29 18 Nick van der Lijke (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 19 Magnus Cort (Den) Astana Pro Team 0:01:35 20 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 0:01:50 21 Daniel Pearson (Gbr) Aqua Blue Sport 0:02:01 22 Mark Christian (Gbr) Aqua Blue Sport 0:02:04 23 Etienne van Empel (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 24 James Oram (Nzl) One Pro Cycling 0:02:16 25 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:02:19 26 Kyle Murphy (Usa) Rally Cycling 0:02:22 27 Edward Laverack (Gbr) JLT Condor 0:02:30 28 Hayden McCormick (Nzl) One Pro Cycling 0:02:44 29 Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:02:48 30 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 0:02:52 31 Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin 0:03:21 32 Owain Doull (Gbr) Team Sky 0:04:19 33 Ben Swift (Gbr) Great Britain 0:04:47 34 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:05:38 35 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:05:51 36 Leonardo Basso (Ita) Team Sky 0:06:11 37 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 0:06:17 38 Peter Williams (Gbr) One Pro Cycling 0:06:19 39 Richard Handley (Gbr) Madison Genesis 40 Steff Cras (Bel) Katusha-Alpecin 0:07:01 41 Guillaume Bonnafond (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:07:37 42 Fred Wright (Gbr) Great Britain 0:07:54 43 Ryan Anderson (Can) Rally Cycling 44 Kevin Reza (Fra) Vital Concept Club 0:08:39 45 James Lowsley-Williams (Gbr) Canyon Eisberg 0:08:43 46 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:08:51 47 Robbert de Greef (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:08:52 48 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 0:09:15 49 Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:10:01 50 Jonathan McEvoy (Gbr) Madison Genesis 0:10:38 51 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:11:17 52 Martijn Budding (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 53 Michael Cuming (Gbr) Madison Genesis 0:11:19 54 Connor Swift (Gbr) Madison Genesis 0:12:07 55 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 0:12:36 56 Jonathan Dibben (Gbr) Team Sky 0:14:25 57 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept Club 0:14:49 58 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 0:15:09 59 Jacob Scott (Gbr) One Pro Cycling 0:15:21 60 Ian Stannard (Gbr) Team Sky 0:15:43 61 Lawrence Warbasse (Usa) Aqua Blue Sport 0:16:25 62 Scott Davies (Gbr) Dimension Data 0:16:42 63 Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport 0:18:06 64 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 65 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 0:18:44 66 Thomas Pidcock (Gbr) Great Britain 0:18:45 67 Nicolas Dougall (Rsa) Dimension Data 0:19:08 68 Max Stedman (Gbr) Canyon Eisberg 0:19:24 69 Arnaud Courteille (Fra) Vital Concept Club 70 Steven Lammertink (Ned) Vital Concept Club 0:20:02 71 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 0:20:03 72 Jonas Van Genechten (Bel) Vital Concept Club 0:20:16 73 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky 74 Matteo Dal-Cin (Can) Rally Cycling 0:21:21 75 Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin 0:23:11 76 Julien Vermote (Bel) Dimension Data 0:24:35 77 Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:24:51 78 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 0:27:19 79 Thomas Baylis (Gbr) One Pro Cycling 0:28:02 80 Jay Thomson (Rsa) Dimension Data 0:28:34 81 Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb 0:29:53 82 Pim Ligthart (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 0:30:47 83 Gabriel Cullaigh (Gbr) Great Britain 0:31:30 84 James Gullen (Gbr) JLT Condor 85 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 0:31:33 86 Oliver Wood (Gbr) JLT Condor 0:33:43 87 Harrison Jones (Gbr) Vitus Pro Cycling 0:34:42 88 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:37:42 89 Robert-Jon McCarthy (Irl) JLT Condor 0:37:46 90 Joshua Hunt (Gbr) Vitus Pro Cycling 0:39:35 91 Julio Alberto Amores Palacios (Spa) Vitus Pro Cycling 0:39:48 92 Emils Liepins (Lat) One Pro Cycling 0:41:16 93 George Pym (Gbr) Madison Genesis 0:42:15 94 Russell Downing (Gbr) Holdsworth Pro Racing 0:46:04 95 Andrew Tennant (Gbr) Canyon Eisberg 96 Leon Mazzone (Gbr) Holdsworth Pro Racing 97 Liam Davies (Gbr) Vitus Pro Cycling 0:47:58 98 Sean McKenna (Irl) Holdsworth Pro Racing 0:57:18 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Йоркшира Tour de Yorkshire гонка Европейского Тура Europe Tour UCI Europe Tour



