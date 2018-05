Тур Йоркшира-2018. Этап 1

Цитата: Earl57

В UCI уже отреагировали на заявление Веньи: The UCI wishes to clarify that the UCI President is not in a position to decide when a potential suspension for any anti-doping rule violation should start and whether results obtained before the starting point of a suspension should be annulled or maintained. Президент UCI не в состоянии решать - приостанавливать или не приостанавливать после нарушения антидопинговых допинговых правил, сохранять или аннулировать полученные результаты. Как-то так.

ЧТД. Веньи, защищая свои финансовые интересы, цинично давит на UCI, толкая их к беззаконию.