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5 колец Москвы-2018. Этап 4

5 колец Москвы-2018. Этап 4

 

Велотрасса «Крылатское», 122,4 км

1. Кирилл Поздняков (Synergy Baku)
2. Иван Селедков (Serpantin)
3. Александр Куликововский (Gazprom-RusVelo)
Итоговая генеральная классификация:
1. Андрей Простокишин (Team Russia)

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Теги к статье: 5 колец Москвы Five Rings of Moscow гонка Европейского Тура Europe Tour UCI Europe Tour

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 15:19 | Регистрация: 24.12.2017

    Блин,чуток до майки не хватило. Болел за Кирилла. Поздравляю!!

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3 - 6 мая 2018

Tour de Yorkshire

4 - 27 мая 2018

Giro d'Italia

8 - 13 мая 2018

4 Jours de Dunkerque

13 - 19 мая 2018

Amgen Tour of California

16 - 20 мая 2018

Tour of Norway


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    5 колец Москвы-2018. Этап 4 (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Блин,чуток до майки не хватило. Болел за Кирилла. Поздравляю!!
  • Paco1986
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (2)
    Paco1986-Фото

    У Вивиани сегодня ничего не получится,развозят его очень плохо,вчера сработала тактика чёртика из табакерки,на этот раз всё будет по другому.

    Ну и уверен в массовом завале на финише,сегодня спринт не обычный

  • kwwk
    Элиа Вивиани - победитель 2 эт ... (2)
    kwwk-Фото

    Молодец Элиа за джентельменский поступок в борьбе за розовую майку, чего не скажу в адрес гонца забравшего горную.

  • ayahuasca
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (2)
    ayahuasca-Фото

    Опасность массового спринта сегодня будет зашкаливать! Как и зачем орги устроили такие повороты на финише?

  • Shalam s Urala
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (39)
    Shalam s Urala-Фото
    типа "послежу за финалом из зрительного зала, а на кульминацию выйду из тени на сцену весь в белом" )
    хороший вариант. а то всё поезда да поезда
  • Bjoern
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (39)
    Bjoern-Фото
    Те, кто смотрит велоспорт, будут смотреть Джиро хоть с Фрумом, хоть без Фрума.... а вот после театра абсурда на всяких Мон Ванту желание смотреть гонки у многих пропадает.
  • ironharley
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (39)
    ironharley-Фото

    Отучаемся за всех говорить. Не слежу ни за кенийским рыцарем, ни за голландским, хотя первого просто на дух не переношу, а второй мне одновалентен.

  • bob.velo17
    Элиа Вивиани - победитель 2 эт ... (2)
    bob.velo17-Фото

    Элия Вивитани отработал на все 100% на финише,достойная победа.

  • Гонщик
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (39)
    Гонщик-Фото

    Цитата: marketbk
    Да нет, в моем понимании человек должен отвечать за свои слова. Видно у Вас иначе))
    Может нужно чек показать , какая разница именно вам ?  Да , звёзды спорта получают хорошие деньги , а супер звезда  Фрум , просто так на Джиро бы не поехал  , сделали предложение от которого сложно отказаться , два ляма и в Африке два ляма , на туре столько не дадут . 

  • f16
    Тур Йоркшира-2018. Этап 3 (7)
    f16-Фото
    Ну Корт выдает второй день, аля молодой Саган

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Roman Kreuziger (Mitchelton-Scott)

Oscar Rodriguez Garaicoechea (Euskadi Basque Country - Murias)

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1901
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1231
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
9 Импи Д. (RSA) (MTS) 941
10 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935

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