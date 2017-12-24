5 колец Москвы-2018. Этап 4

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 13:18
Велотрасса «Крылатское», 122,4 км
1. Кирилл Поздняков (Synergy Baku)
2. Иван Селедков (Serpantin)
3. Александр Куликововский (Gazprom-RusVelo)
Итоговая генеральная классификация:
1. Андрей Простокишин (Team Russia)
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