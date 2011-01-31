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5 колец Москвы-2018. Этап 1

 

 

Поселок Жохово - кольцо «Кленовское», 156,8 км

1. Андрей Сазанов (МГФСО)
2. Артур Ершов (Marathon-Tula)
3. Кирилл Поздняков (Synergy Baku)

 

 

5 колец Москвы-2018. Этап 1

 

5 колец Москвы-2018. Этап 1

 

5 колец Москвы-2018. Этап 1

 

Генеральная классификация после 1 этапа:
1. Артур Ершов (Marathon-Tula)

 

5 колец Москвы-2018. Этап 1

 

5 колец Москвы-2018. Этап 1

 

 

Photo © @5ringsofMoscow

 

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Теги к статье: 5 колец Москвы Five Rings of Moscow гонка Европейского Тура Europe Tour UCI Europe Tour

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В тему:

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  1. Имя: Владимир

    hodorik

    Сегодня, 18:33 | Регистрация: 31.01.2011

    Такое ощущение ,что гонка проходит , где то очень далеко и информация идёт через спутник и видимо через спутник Зимбабве и протокол полный и фоторепортаж делают , где то в Никарагуа или Конго с долгим переводом через Монголию . Напишите статью выставьте видео финиша, несколько фотографий участников гонки и составы команд и тд . Спасибо за понимание . Освещайте с любовью наш вид спорта .

    Greg Hodorini
    1. Имя: Дмитрий

      Дмитрий В.В.

      Сегодня, 19:48 | Регистрация: 2.05.2018

      да, печально. Сегодня днем в фейсбуке читал страничку Манакова-старшего. Тот хотя бы выкладывал фото с этапа и давал кое-какую оперативную инфу с гонки.

  2. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 18:59 | Регистрация: 24.12.2017

    Поздняков выиграет

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2 - 6 мая 2018

5 колец Москвы

3 - 6 мая 2018

Tour de Yorkshire

4 - 27 мая 2018

Giro d'Italia

8 - 13 мая 2018

4 Jours de Dunkerque

13 - 19 мая 2018

Amgen Tour of California

16 - 20 мая 2018

Tour of Norway


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Brodyazhnik
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (18)
    Brodyazhnik-Фото

    Эххх Оруэлл, как же ты был прав.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (18)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ну веньи сегодня только повторил , то что говорит уже четыре месяца. И идёт разговор только о Джиро . вуэльту может и заберут . лапартье и уци боятся закрытия Скай ,о котором говорили на май -июнь. Веньи так же борется за трансляции на Скай . поживем увидим .
  • Pixinguinha
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (18)
    Pixinguinha-Фото

    Цитата: Earl57
    В UCI уже отреагировали на заявление Веньи: The UCI wishes to clarify that the UCI President is not in a position to decide when a potential suspension for any anti-doping rule violation should start and whether results obtained before the starting point of a suspension should be annulled or maintained. Президент UCI не в состоянии решать - приостанавливать или не приостанавливать после нарушения антидопинговых допинговых правил, сохранять или аннулировать полученные результаты. Как-то так.

     

    ЧТД. Веньи, защищая свои финансовые интересы, цинично давит на UCI, толкая их к беззаконию.

  • Astanaforever
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (18)
    Astanaforever-Фото
    За, что такие преференции мистеру Фруму? За то,что под видом астматика лишние пару раз пшикнул во время гонки сальбутамольчику? Или за то, что отчаянно бежал без велика в гору? Или за то, что пелотон его ждал после завала Ская в горах? А, нет.Он просто неприкасаемый в мире велоспорта.На нем чиновники UCI и орги Джиро делают большие деньги.А деньги поглавнее будут клятвы Пьер Де Кубертена. Вот так. Родченков...!!!! Ау? Где ты? Есть тема.
  • RVL
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (18)
    RVL-Фото

    Цитата: Earl57
    В UCI уже отреагировали на заявление Веньи:
    The UCI wishes to clarify that the UCI President is not in a position to decide when a potential suspension for any anti-doping rule violation should start and whether results obtained before the starting point of a suspension should be annulled or maintained.
     
    Президент UCI не в состоянии решать - приостанавливать или не приостанавливать после нарушения антидопинговых допинговых правил, сохранять или аннулировать полученные результаты. Как-то так.
     
    )))) то есть и вуэльту не может забрать? )))

     



    Интересно, что думает Контадор про весь этот фарс?

  • Александра
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (18)
    Александра-Фото
    Спасибо.
  • Гонщик
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (18)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Earl57
    В UCI уже отреагировали на заявление Веньи:
    The UCI wishes to clarify that the UCI President is not in a position to decide when a potential suspension for any anti-doping rule violation should start and whether results obtained before the starting point of a suspension should be annulled or maintained.
     
    Президент UCI не в состоянии решать - приостанавливать или не приостанавливать после нарушения антидопинговых допинговых правил, сохранять или аннулировать полученные результаты. Как-то так.
     
    Пользоваться переводчиком вы уже научились похоже , а если по делу , то давно  понятно , что Фрум серьёзного наказания не заслуживает по мнению самых авторитетных решал , иначе никакую Джиро он бы не ехал . 

  • Sezar
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (18)
    Sezar-Фото

     

    Браво, Веньи! Когда бестолковые бюрократы завели положение дел с допингом и реальный цугцванг и, похоже, даже не собираются выходить из этого сами знаете чего, приходит человек дела, реально отвечающий за него и предлагает первый более менее подходящий выход из этого  ......на.  Наверное не лучший, но это может сработать, поскольку решает две проблемы, которые пока решить никто не может: ненадо ждать вердикта экспертов, зависеть от него и выключать гонщиков из гоночной практики. Второе-если пробы конкретнь с гонки-чистые, значит победил тот, кто финишировал первым и пересудов кто возьмет Джиро если Фрума забанят задним числом удастся избежать. А насчет ультиматума Веньи, то полагаю его оправданным, если UCI становится частью проблемы вместо его решения, то пусть подвинется и даст решить проблему более способным и заинтересованным. Как говорится: хочешь рулить-рули, не  можешь рулить-вали!

  • Earl57
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (18)
    Earl57-Фото

    В UCI уже отреагировали на заявление Веньи:

    The UCI wishes to clarify that the UCI President is not in a position to decide when a potential suspension for any anti-doping rule violation should start and whether results obtained before the starting point of a suspension should be annulled or maintained.

     

    Президент UCI не в состоянии решать - приостанавливать или не приостанавливать после нарушения антидопинговых допинговых правил, сохранять или аннулировать полученные результаты. Как-то так.

     

  • Александра
    Мауро Веньи: «Если Крис Фрум с ... (18)
    Александра-Фото

    Нет, господа, что ни говорите, а как-то это все по-свински выглядит. 

    Я уже по рукам себя бью, чтобы не написать тысячепервый пост о Фруме, но цинизм как-то зашкаливает. 

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Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1901
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1231
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
9 Импи Д. (RSA) (MTS) 941
10 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935

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