5 колец Москвы-2018. Этап 1

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 18:13
Поселок Жохово - кольцо «Кленовское», 156,8 км
1. Андрей Сазанов (МГФСО)
2. Артур Ершов (Marathon-Tula)
3. Кирилл Поздняков (Synergy Baku)
Генеральная классификация после 1 этапа:
1. Артур Ершов (Marathon-Tula)
Photo © @5ringsofMoscow
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