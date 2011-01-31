5 колец Москвы-2018. Этап 3

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 16:27
Поселок Жохово - кольцо «Кленовское», 156,8 км
1. Василий Строков (Minsk Сycling Сlub)
2. Каспарс Сергис (Team Latvia)
3. Евгений Тихонин (МГФСО)
Генеральная классификация после 3 этапа:
1. Андрей Простокишин (Team Russia)
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