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5 колец Москвы-2018. Этап 3

5 колец Москвы-2018. Этап 3

 

 

Поселок Жохово - кольцо «Кленовское», 156,8 км

1. Василий Строков (Minsk Сycling Сlub)
2. Каспарс Сергис (Team Latvia)
3. Евгений Тихонин (МГФСО)

Генеральная классификация после 3 этапа:
1. Андрей Простокишин (Team Russia)

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Теги к статье: 5 колец Москвы Five Rings of Moscow гонка Европейского Тура Europe Tour UCI Europe Tour

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  1. Имя: Владимир

    hodorik

    Сегодня, 17:35 | Регистрация: 31.01.2011

    Минск рулит Гонку по полной , молодцы земляки !!!

    Greg Hodorini
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1 Саган П. (Svk) (BOH) 1901
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1231
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
9 Импи Д. (RSA) (MTS) 941
10 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935

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