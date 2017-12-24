5 колец Москвы-2018. Этап 2

Браво Том, отличная разделка! Жаль Лопеза и Фрума, конечно после падения уже ощущения не те, тяжелее ехать. А Кампенартсу кажется уже не в первый раз так не везёт. Катюша тоже порадовала, хорошо показали себя ребята