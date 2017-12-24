5 колец Москвы-2018. Этап 2

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 16:07
Велотрасса «Крылатское», 149,6 км
1. Станислав Божков (Minsk Cycling Club)
2. Антон Воробьев (Gazprom-RusVelo)
3. Виктор Манаков (Marathon-Tula)
Генеральная классификация после 2 этапа:
1. Артур Ершов (Marathon-Tula)
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