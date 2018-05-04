5 колец Москвы-2018. Пролог

Astanaforever

Состав команды BMC на Джиро д’ ... (4) Бмс ловить нечего на Джиро.

Sezar

Джиро д'Италия-2018. Альтимет ... (29) Нашла коса на камень )).

Александра

Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (54) Да, восторга при обсуждении претендентов маловато. Но я не думаю, что это вызвано желанием как-то унизить гонщиков. Практически у каждого из них были минуты славы и триумфа, к тому же мы все понимаем, как тяжёл и опасен велоспорт. Но всё это не отменяет того, что Джиро на 80% едет второй эшелон. Без Фрума и Тома это действительно была бы открытая гонка и битва где-то на равных. Но у Фрума есть двужильная Скай, а у Тома... репутация на данный момент, не больше. Но и в таких условиях обсуждать каких-либо других претендентов можно только из любви к искусству.)

Astanaforever

Состав команды Quick Step Floo ... (1) Вивиани в этом году не на ноге.

Velolive-Team

Джиро д'Италия-2018. Альтимет ... (29) Так у нас всё и написано в тексте, а то что у организаторов не заменилась 1 на 2 при финальной обработке картинки профиля, при том, что на карте, в регламенте, в профили горы и еще многих материалов написано 2 категория. У них много опечаток бывает, и профиля меняются по несколько раз перед финальной обработкой. Предлагаете нам заняться работой организаторов?

Earl57

Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (54) Так и не поняли, о чем речь?

Каждый может ошибиться и у каждого может быть плохой день Независимо от таланта и статуса.

Каждый видит то, что хочет видеть. А многие еще отрицают то, что видеть неприятно или просто не хочется.

rude_rider

Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (54) и зачем этот длинный пост в пользу своего любимчика которого нет на этой джире? только лишь для того чтобы напомнить о нем нам тут всем что ли? нибали как был посредственным раздельщиком так и остается им вы еще покопайтесь навернека Нибали где то повыше заезжал.

Earl57

Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (54) Вся эта дискуссия о том, кто что может или не может, напомнила мне кое-что. Я довольно долго искала запись мужской разделки на Олимпиаде-2008 в Пекине. Велоспорт я начала смотреть всего несколько лет назад и потихоньку стараюсь восполнять пробелы. Наконец нашелся добрый человек, который поделился со мной записями из своего архива. Прислал он мне два варианта – полную запись с австралийского ТВ с английскими комментариями и несколько кусков трансляции с российскими комментаторами. Курдюков на русском Евроспорте и кто-то с канала Россия. Австралийские комментаторы просто обсуждали то, что показывали на экране. Причем австралийцам было без разницы, кого показывают, они ко всем относились одинаково, независимо от степени знаменитости, национальности или возраста. Будь то титулованные Фабиан Канчеллара, Леви Лайфаймер, Альберто Контадор, австралийцы Кадел Эванс и Майкл Роджерс, российские гонщики Владимир Карпец и Денис Меньшов, казахстанец Андрей Мизуров или же молодой итальянец 23-х лет от роду, начавший профессиональную карьеру всего пару лет назад. Винченцо Нибали его звали. О каждом комментаторы старались сказать что-то хорошее, рассказать об успехах, больших или маленьких. Комментарии на русском языке были прямо противоположными. Только о знаменитостях, причем большей частью о том, у кого что где не получилось, где и как не оправдались ожидания, где был провал. О Нибали Курдюков сразу прямо сказал, что он полный ноль и ждать от него абсолютно нечего. Что получилось в итоге? Дистанция 47 км вдоль Великой Китайской стены. 1 CANCELLARA Fabian, CSC ProTeam, 1:02:11

… 15 NIBALI Vincenzo, Liquigas, 3:25 16 HESJEDAL Ryder, Team Garmin - Chipotle, 3:31 17 TAARAMÄE Rein, Cofidis, 3:36 18 KARPETS Vladimir, Caisse d'Epargne, 3:41 19 SØRENSEN Chris Anker, CSC ProTeam, 3:44 20 MENCHOV Denis, Rabobank ProTeam, 3:59 21 KIRYIENKA Vasil, Tinkoff Credit Systems, 4:01 22 BRUSEGHIN Marzio, Lampre, 4:10 … 28 ŠPILAK Simon, Lampre, 5:23 … 32 GRIVKO Andrei, Milram 5:50 "Полный ноль" Нибали заехал 15-м из 39 стартовавших. И выше более опытных раздельщиков, чем он. Из русскоязычной трансляции невозможно понять, как так получилось. А в полной австралийской версии видно, что Кириенко, например, ошибся с тактикой. Он очень быстро начал в своей обычной силовой манере и просел на второй части дистанции, где был подъем с чувствительным градиентом. Нибали же начал помедленнее, а потом на второй половине заметно добавил. У Карпеца и Шпилака то же, что и у Кириенко. Начали быстро, но на на всю дистанцию их не хватило. А у Меньшова не пошло с самого начала. Если ноги нет, то ее нет. Так что в этой жизни все бывает. Никогда не говори никогда…

velodoctor

Состав команды Astana на Джиро ... (8) Надеюсь Хирт всех удивит, но для этого надо чтоб его не упахивали для развоза Лопеса.

Александра

Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (54) Цитата: Berdok четырьмя комментариями выше есть то, что может порвать Ваш шаблон Это вы про 2013? С таким же успехом можно сказать о 1013.) Это вы про 2013? С таким же успехом можно сказать о 1013.)