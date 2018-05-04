5 колец Москвы-2018. Пролог

Вся эта дискуссия о том, кто что может или не может, напомнила мне кое-что.
Я довольно долго искала запись мужской разделки на Олимпиаде-2008 в Пекине. Велоспорт я начала смотреть всего несколько лет назад и потихоньку стараюсь восполнять пробелы. Наконец нашелся добрый человек, который поделился со мной записями из своего архива. Прислал он мне два варианта – полную запись с австралийского ТВ с английскими комментариями и несколько кусков трансляции с российскими комментаторами. Курдюков на русском Евроспорте и кто-то с канала Россия.
Австралийские комментаторы просто обсуждали то, что показывали на экране. Причем австралийцам было без разницы, кого показывают, они ко всем относились одинаково, независимо от степени знаменитости, национальности или возраста. Будь то титулованные Фабиан Канчеллара, Леви Лайфаймер, Альберто Контадор, австралийцы Кадел Эванс и Майкл Роджерс, российские гонщики Владимир Карпец и Денис Меньшов, казахстанец Андрей Мизуров или же молодой итальянец 23-х лет от роду, начавший профессиональную карьеру всего пару лет назад. Винченцо Нибали его звали. О каждом комментаторы старались сказать что-то хорошее, рассказать об успехах, больших или маленьких.
Комментарии на русском языке были прямо противоположными. Только о знаменитостях, причем большей частью о том, у кого что где не получилось, где и как не оправдались ожидания, где был провал. О Нибали Курдюков сразу прямо сказал, что он полный ноль и ждать от него абсолютно нечего.
Что получилось в итоге? Дистанция 47 км вдоль Великой Китайской стены.
1 CANCELLARA Fabian, CSC ProTeam, 1:02:11
…
15 NIBALI Vincenzo, Liquigas, 3:25
16 HESJEDAL Ryder, Team Garmin - Chipotle, 3:31
17 TAARAMÄE Rein, Cofidis, 3:36
18 KARPETS Vladimir, Caisse d'Epargne, 3:41
19 SØRENSEN Chris Anker, CSC ProTeam, 3:44
20 MENCHOV Denis, Rabobank ProTeam, 3:59
21 KIRYIENKA Vasil, Tinkoff Credit Systems, 4:01
22 BRUSEGHIN Marzio, Lampre, 4:10
…
28 ŠPILAK Simon, Lampre, 5:23
…
32 GRIVKO Andrei, Milram 5:50
"Полный ноль" Нибали заехал 15-м из 39 стартовавших. И выше более опытных раздельщиков, чем он. Из русскоязычной трансляции невозможно понять, как так получилось.
А в полной австралийской версии видно, что Кириенко, например, ошибся с тактикой. Он очень быстро начал в своей обычной силовой манере и просел на второй части дистанции, где был подъем с чувствительным градиентом. Нибали же начал помедленнее, а потом на второй половине заметно добавил.
У Карпеца и Шпилака то же, что и у Кириенко. Начали быстро, но на на всю дистанцию их не хватило. А у Меньшова не пошло с самого начала. Если ноги нет, то ее нет.
Так что в этой жизни все бывает. Никогда не говори никогда…