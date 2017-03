Danilith - Nokere Koerse-2017 Категория:

Сегодня, 18:42 Danilith - Nokere Koerse-2017 Deinze - Nokere, 192.3 км 1 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 4:07:31 2 Adam Blythe (Gbr) Aqua Blue Sport 3 Joeri Stallaert (Bel) Cibel - Cebon 4 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 5 Bert Van Lerberghe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 6 Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 7 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 8 Andre Looij (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 9 Alan Banaszek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 10 Mathias De Witte (Bel) Cibel - Cebon 11 František Sisr (Cze) CCC Sprandi Polkowice 12 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 13 Jarl Salomein (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 14 Rob Leemans (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team 15 Jelle Mannaerts (Bel) Tarteletto - Isorex 16 Justin Jules (Fra) WB Veranclassic Aqua Protect 17 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 18 Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy 19 Steven Lammertink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 20 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 21 Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo - Vini Fantini 22 Boris Vallee (Bel) Fortuneo - Vital Concept 23 Martin Elmiger (Swi) BMC Racing Team 24 Twan Castelijns (Ned) Team LottoNl-Jumbo 25 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 26 Timothy Stevens (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team 27 Floris Gerfs (Ned) BMC Racing Team 28 Aleksei Tcatevich (Rus) Gazprom – Rusvelo 29 Aidis Kruopis (Ltu) Veranda's Willems Crelan 30 Amund Grondahl Jansen (Nor) Team LottoNl-Jumbo 31 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 32 Berden De Vries (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 33 Aaron Gate (Nzl) Aqua Blue Sport 34 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 35 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 36 Etienne Van Empel (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 37 Anders Skaarseth (Nor) Team Joker Icopal 38 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 39 Roy Jans (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 40 Bert De Backer (Bel) Team Sunweb 41 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 42 Benoit Jarrier (Fra) Fortuneo - Vital Concept 43 Rob Ruijgh (Ned) Tarteletto - Isorex 44 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 45 Arjen Livyns (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team 46 Zico Waeytens (Bel) Team Sunweb 47 Martijn Budding (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 48 Michal Paluta (Pol) CCC Sprandi Polkowice 49 Jakub Kaczmarek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 50 Lasse Norman Hansen (Den) Aqua Blue Sport 51 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 52 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 53 David Boucher (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team 54 Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie 55 Nicolas Marini (Ita) Nippo - Vini Fantini 56 Roman Maikin (Rus) Gazprom – Rusvelo 57 Wesley Kreder (Ned) Wanty - Groupe Gobert 58 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 59 Antwan Tolhoek (Ned) Team LottoNl-Jumbo 60 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 61 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi Polkowice 62 Dries De Bondt (Bel) Veranda's Willems Crelan 63 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 64 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 65 Igor Boev (Rus) Gazprom – Rusvelo 66 Kamil Malecki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:00:17 67 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 68 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 69 Michael Cools (Bel) Tarteletto - Isorex 70 Franck Bonnamour (Fra) Fortuneo - Vital Concept 71 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 72 Benjamin Perry (Can) Israel Cycling Academy 73 Anton Vorobyev (Rus) Gazprom – Rusvelo 74 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 75 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 76 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 77 Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team 78 Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin 79 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 80 Huub Duyn (Ned) Veranda's Willems Crelan 81 Gerry Druyts (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team 82 Michiel Dieleman (Bel) Cibel - Cebon 83 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 84 Seppe Verschuere (Bel) Cibel - Cebon 85 Niels De Rooze (Bel) Tarteletto - Isorex 86 Florian Vachon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 87 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 88 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:26 89 Jonas Van Genechten (Bel) Cofidis, Solutions Credits 90 Kenny Dehaes (Bel) Wanty - Groupe Gobert 91 Sean De Bie (Bel) Lotto Soudal 92 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 93 Vegard Breen (Nor) Team Joker Icopal 94 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 95 Martijn Tusveld (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:00:29 96 Robby Cobbaert (Bel) Cibel - Cebon 97 Maxime Vantomme (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 0:00:32 98 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 99 Dimitri Peyskens (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 100 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom – Rusvelo 101 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 102 Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 103 Jeremy Cornu (Fra) Direct Energie 104 Sindre Skjoestad Lunke (Nor) Team Sunweb 105 Andrei Solomennikov (Rus) Gazprom – Rusvelo 106 Mark Mcnally (Gbr) Wanty - Groupe Gobert 107 Floris De Tier (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:00:37 108 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 109 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 110 Marcel Sieberg (Ger) Lotto Soudal 0:00:40 111 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini 112 Stijn Steels (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 113 Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy 0:00:59 114 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:01:01 115 Michaël Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 116 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:01:04 117 Kevin Ista (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 118 Leigh Howard (Aus) Aqua Blue Sport 0:01:42 119 Dennis Coenen (Bel) Cibel - Cebon 120 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 0:01:48 121 Matthew Brammeier (Irl) Aqua Blue Sport 122 Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal 123 Brecht Dhaene (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team 0:01:51 124 Hamish Schreurs (Nzl) Israel Cycling Academy 0:01:54 125 Ludwig De Winter (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 0:01:56 126 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 127 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 128 Koen Bouwman (Ned) Team LottoNl-Jumbo 129 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 130 Jimmy Janssens (Bel) Cibel - Cebon 0:02:00 131 Andrew Fenn (Gbr) Aqua Blue Sport 132 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 133 Ole Forfang (Nor) Team Joker Icopal 0:02:09 134 Michael Goolaerts (Bel) Veranda's Willems Crelan 135 Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:34 136 Gaetan Bille (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:02:36 137 Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin 0:02:41 138 Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 139 Francis Mourey (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:02:44 140 Patryk Stosz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:02:46 141 Tony Hurel (Fra) Direct Energie 0:02:55 142 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 0:03:45 143 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:03:52 144 Alexander Maes (Bel) Cibel - Cebon 145 Aime De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 146 Yohann Gene (Fra) Direct Energie 0:04:18 147 Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy 148 Ryan Anderson (Can) Direct Energie 0:04:21 149 Kris Boeckmans (Bel) Lotto Soudal 0:04:29 150 Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Katusha-Alpecin 151 Erwann Corbel (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:05:15 152 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:05:27 153 Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport 0:05:35 154 Sander Cordeel (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:07:27 155 Timothy Dupont (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:07:42 156 Kristoffer Skjerping (Nor) Team Joker Icopal 157 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Joker Icopal 158 Adriaan Aas Stien (Nor) Team Joker Icopal 159 Bjorn Tore Hoem (Nor) Team Joker Icopal 160 Markus Hoelgaard (Nor) Team Joker Icopal 161 Alessandro Bisolti (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:08:19 162 Andrew Leigh (Gbr) Tarteletto - Isorex 163 Barry Markus (Ned) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team 164 James Shaw (Gbr) Lotto Soudal 165 Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport 166 Lawrence Naesen (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 167 Kevin Verwaest (Bel) Tarteletto - Isorex 0:09:01 168 Jonathan Breyne (Bel) Tarteletto - Isorex 0:09:29 DNF Stef Van Zummeren (Bel) Veranda's Willems Crelan DNF Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe DNF Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb DNF Rayane Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits DNF Kirill Sveshnikov (Rus) Gazprom – Rusvelo DNF Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini DNF Marino Kobayashi (Jpn) Nippo - Vini Fantini DNF Yuma Koishi (Jpn) Nippo - Vini Fantini DNF Alex Kirsch (Lux) WB Veranclassic Aqua Protect DNF Jordi Van Dingenen (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team DNF Michiel Stockman (Bel) Tarteletto - Isorex Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены Теги к статье: Nokere Koerse Danilith-Nokere Koerse однодневка классика Насэр Буанни спринт Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. 