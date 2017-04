Volta Limburg Classic-2017 Категория:

Сегодня, 17:55 Volta Limburg Classic-2017 Eijsden - Eijsden, 198,6 км 1 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini 4:45:26 2 Xandro Meurisse (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:00:00 3 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:00:04 4 Antoine Warnier (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 0:00:51 5 Paul Martens (Ger) Team LottoNL - Jumbo 0:00:59 6 Jeroen Meijers (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 7 Dimitri Peyskens (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 8 Jérôme Baugnies (Bel) Wanty - Groupe Gobert 9 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 10 Rob Ruijgh (Ned) Tarteletto - Isorex 11 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 12 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi - Polkowice 13 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani - CSF 14 Krister Hagen (Nor) Team Coop 15 Jasper De Laat (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 16 Joseph Rosskopf (Usa) BMC Racing Team 0:01:09 17 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:01:46 18 Justin Jules (Fra) WB Veranclassic - Aqua Protect 19 Rasmus Poulsen (Den) Team VeloConcept 20 Chris Anker Sørensen (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:01:48 21 Martijn Tusveld (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:01:50 22 Timo Roosen (Ned) Team LottoNL - Jumbo 23 Dennis Bakker (Ned) Delta Cycling Rotterdam 24 Andrei Solomennikov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:03:58 25 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 0:04:00 26 Arjen Livyns (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team 27 Tijmen Eising (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 28 Julius Van Den Berg (Ned) SEG Racing Academy 29 Grégory Habeaux (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 30 Ivan Savitskiy (Rus) Gazprom - RusVelo 31 August Jensen (Nor) Team Coop 32 Maxime Farazijn (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 33 Sébastien Delfosse (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 34 Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi - Polkowice 35 Jasper Ockeloen (Ned) Monkey Town Continental Team 36 Raphael Freienstein (Ger) Team Lotto - Kern Haus 37 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 38 Mads Baadsgaard Rahbek (Den) Team VeloConcept 39 Adriaan Janssen (Ned) SEG Racing Academy 40 Robbert De Greef (Ned) BabyDump Cycling Team 41 Michal Paluta (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 42 Øyvind Lukkedal (Nor) Team Coop 43 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:04:03 44 Kilian Frankiny (Sui) BMC Racing Team 45 Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo - Vini Fantini 46 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 47 Rick Ottema (Ned) BabyDump Cycling Team 48 Ludovic Robeet (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 49 Guillaume Levarlet (Fra) Wanty - Groupe Gobert 50 Jens Wallays (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 51 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Riwal Platform Cycling Team 52 František Sisr (Cze) CCC Sprandi - Polkowice 53 Sjoerd Kouwenhoven (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 54 Frederik Veuchelen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 55 Mirco Maestri (Ita) Bardiani - CSF 56 Pierpaolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 57 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini 58 Marcin Mrozek (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 59 Eliot Lietaer (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 60 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 61 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani - CSF 0:04:11 62 Ike Groen (Ned) Delta Cycling Rotterdam 63 Stef Krul (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 64 Raymond Kreder (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 65 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:04:13 66 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 67 Robert Wagner (Ger) Team LottoNL - Jumbo 68 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 69 Martijn Budding (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 70 Christophe Masson (Fra) WB Veranclassic - Aqua Protect 0:08:21 71 Jasper Hamelink (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel DNF Koen Bouwman (Ned) Team LottoNL - Jumbo DNF Victor Campenaerts (Bel) Team LottoNL - Jumbo DNF Jurgen Van Den Broeck (Bel) Team LottoNL - Jumbo DNF Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi - Polkowice DNF Jakub Kaczmarek (Pol) CCC Sprandi - Polkowice DNF Kevin Van Melsen (Bel) Wanty - Groupe Gobert DNF Kenny Dehaes (Bel) Wanty - Groupe Gobert DNF Eduard Michael Grosu (Rou) Nippo - Vini Fantini DNF Yuma Koishi (Jpn) Nippo - Vini Fantini DNF Nicolas Marini (Ita) Nippo - Vini Fantini DNF Aimé De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Ruben Pols (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Jarl Salomein (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Tim Ariesen (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNF Etienne Van Empel (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNF Thomas Deruette (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect DNF Enrico Barbin (Ita) Bardiani - CSF DNF Marco Maronese (Ita) Bardiani - CSF DNF Paolo Simion (Ita) Bardiani - CSF DNF Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani - CSF DNF Pavel Brutt (Rus) Gazprom - RusVelo DNF Igor Boev (Rus) Gazprom - RusVelo DNF Nikolay Trusov (Rus) Gazprom - RusVelo DNF Alexey Tsatevich (Rus) Gazprom - RusVelo DNF Luuc Bugter (Ned) Delta Cycling Rotterdam DNF Daan Meijers (Ned) Delta Cycling Rotterdam DNF Rens Tulner (Ned) Delta Cycling Rotterdam DNF Jens Van Den Dool (Ned) Delta Cycling Rotterdam DNF Mitchell Mulhern (Aus) Delta Cycling Rotterdam DNF Gerco Pastoor (Ned) Delta Cycling Rotterdam DNF Niklas Eg (Den) Team VeloConcept DNF Michael Reihs (Den) Team VeloConcept DNF Thomas Nybo Riis (Den) Team VeloConcept DNF Mark Sehested Pedersen (Den) Team VeloConcept DNF Erlend J. Blikra (Nor) Team Coop DNF Havard Jorbekk Blikra (Nor) Team Coop DNF Fredrik Strand Galta (Nor) Team Coop DNF Philip Lindau (Swe) Team Coop DNF Ole Andre Austevoll (Nor) Team Coop DNF Justin Timmermans (Ned) BabyDump Cycling Team DNF Marco Doets (Ned) BabyDump Cycling Team DNF Koos Jeroen Kers (Ned) BabyDump Cycling Team DNF Merijn Korevaar (Ned) BabyDump Cycling Team DNF Folkert Oostra (Ned) BabyDump Cycling Team DNF Harry Sweering (Ned) BabyDump Cycling Team DNF Brent Van De Kerkhove (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team DNF Jordi Van Dingenen (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team DNF Brecht Dhaene (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team DNF Gerry Druyts (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team DNF Alexander Geuens (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team DNF Rob Leemans (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team DNF Dieter Bouvry (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice Continental Team DNF Fabio Jakobsen (Ned) SEG Racing Academy DNF Gabriel Cullaigh (Gbr) SEG Racing Academy DNF Henrik Evensen (Nor) SEG Racing Academy DNF Marten Kooistra (Ned) SEG Racing Academy DNF Dylan Bouwmans (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel DNF Jarno Gmelich Meijling (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel DNF Johim Ariesen (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel DNF Stephan Bakker (Ned) Monkey Town Continental Team DNF Yannick Detant (Ned) Monkey Town Continental Team DNF Bram Nolten (Ned) Monkey Town Continental Team DNF Gijs Meijer (Ned) Monkey Town Continental Team DNF Mel Van Der Veekens (Ned) Monkey Town Continental Team DNF Sven Van Luijk (Ned) Monkey Town Continental Team DNF Remco Te Brake (Ned) Monkey Town Continental Team DNF Michael Cools (Bel) Tarteletto - Isorex DNF Niels De Rooze (Bel) Tarteletto - Isorex DNF Jelle Mannaerts (Bel) Tarteletto - Isorex DNF Ciske Aneca (Bel) Tarteletto - Isorex DNF Lorenzo Blomme (Bel) Tarteletto - Isorex DNF Andrew Leigh (Gbr) Tarteletto - Isorex DNF Kevin Verwaest (Bel) Tarteletto - Isorex DNF Nicolai Brøchner (Den) Riwal Platform Cycling Team DNF Patrick Clausen (Den) Riwal Platform Cycling Team DNF Jesper Mørkøv (Den) Riwal Platform Cycling Team DNF Rasmus Mygind (Den) Riwal Platform Cycling Team DNF Troels Rønning Vinther (Den) Riwal Platform Cycling Team DNF Kasper Schmidt (Den) Riwal Platform Cycling Team DNF Gert-Jan Bosman (Ned) Destil - Jo Piels Cycling Team DNF Jochem Hoekstra (Ned) Destil - Jo Piels Cycling Team DNF Tim Kerkhof (Ned) Destil - Jo Piels Cycling Team DNF Lars Olde Meierink (Ned) Destil - Jo Piels Cycling Team DNF Bas Van Der Kooij (Ned) Destil - Jo Piels Cycling Team DNF Rob Van Broekhoven (Ned) Destil - Jo Piels Cycling Team DNF Jordi Van Loon (Ned) Destil - Jo Piels Cycling Team DNF Joey Van Rhee (Ned) Destil - Jo Piels Cycling Team DNF Julian Braun (Ger) Team Lotto - Kern Haus DNF Luca Henn (Ger) Team Lotto - Kern Haus DNF Lukas Baum (Ger) Team Lotto - Kern Haus DNF Tobias Knaup (Ger) Team Lotto - Kern Haus DNF Robert Retschke (Ger) Team Lotto - Kern Haus DNF Fabian Schormair (Ger) Team Lotto - Kern Haus DNF Daniel Westmattelmann (Ger) Team Lotto - Kern Haus Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены Теги к статье: Volta Limburg Classic Europe Tour однодневка Марко Канола Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. 