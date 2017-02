Etoile de Besseges-2017. Этап 4 Категория:

Etoile de Besseges-2017. Этап 4 Chusclan - Laudun-l'Ardoise, 152.9 км 1 Arnaud Démare (Fra) FDJ 3:36:24 2 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha - Alpecin 0:00:00 3 Christophe Laporte (Fra) Cofidis Solutions Crédits 4 Armindo Fonseca (Fra) Fortuneo - Vital Concept 5 Mads Würtz Schmidt (Den) Team Katusha - Alpecin 6 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 7 Roy Jans (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 8 Eduard Prades Reverter (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 9 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 10 Maxime Vantomme (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 11 Jérémy Lecroq (Fra) Roubaix - Lille Métropole 12 Emiel Vermeulen (Bel) Roubaix - Lille Métropole 13 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 14 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 15 Romain Hardy (Fra) Fortuneo - Vital Concept 16 Samuel Dumoulin (Fra) Ag2r La Mondiale 17 Bryan Alaphilippe (Fra) Armée de Terre 18 Nils Politt (Ger) Team Katusha - Alpecin 19 Tony Gallopin (Fra) Lotto - Soudal 20 Pierre Roger Latour (Fra) Ag2r La Mondiale 21 Roland Thalmann (Sui) Roth - Akros 22 Arnold Jeannesson (Fra) Fortuneo - Vital Concept 23 Mauro Finetto (Ita) Delko - Marseille Provence KTM 24 Reto Hollenstein (Sui) Team Katusha - Alpecin 25 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 26 Quentin Pacher (Fra) Delko - Marseille Provence KTM 27 Dan Gardner (Gbr) An Post - Chainreaction 28 Jaime Roson Garcia (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 29 Jonas Rickaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 30 Mathias De Witte (Bel) Cibel - Cebon 0:00:13 31 Robby Cobbaert (Bel) Cibel - Cebon 32 Jarl Salomein (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 33 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 34 Lawrence Naesen (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 35 Romain Combaud (Fra) Delko - Marseille Provence KTM 36 Anthony Maldonado (Fra) HP-BTP - Auber 93 37 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 38 Jimmy Janssens (Bel) Cibel - Cebon 39 Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) An Post - Chainreaction 40 Bastien Duculty (Fra) Armée de Terre 41 Lukas Jaun (Sui) Roth - Akros 42 Dennis Coenen (Bel) Cibel - Cebon 0:00:20 43 Félix Pouilly (Fra) Roubaix - Lille Métropole 44 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 45 Julien El Farès (Fra) Delko - Marseille Provence KTM 46 Jeremy Bescond (Fra) HP-BTP - Auber 93 0:00:26 47 Sander Cordeel (Bel) Vérandas Willems - Crelan 48 Alo Jakin (Est) HP-BTP - Auber 93 49 Bert Van Lerberghe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:29 50 Christophe Prémont (Bel) Vérandas Willems - Crelan 51 Olivier Pardini (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 0:00:32 52 Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie 0:00:34 53 Yannis Yssaad (Fra) Armée de Terre 0:00:36 54 Maxime Daniel (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:00:38 55 Jérémy Leveau (Fra) Roubaix - Lille Métropole 0:00:41 56 Jens Debusschere (Bel) Lotto - Soudal 57 Joeri Stallaert (Bel) Cibel - Cebon 0:00:43 58 Pierre Gouault (Fra) HP-BTP - Auber 93 59 Nans Peters (Fra) Ag2r La Mondiale 0:00:47 60 Rudy Barbier (Fra) Ag2r La Mondiale 0:00:50 61 Stef Van Zummeren (Bel) Vérandas Willems - Crelan 62 Otto Vergaerde (Bel) Vérandas Willems - Crelan 63 Brecht Ruyters (Bel) Cibel - Cebon 64 Florian Vachon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 65 Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo - Vital Concept 66 Hubert Dupont (Fra) Ag2r La Mondiale 67 Jonathan Fumeaux (Sui) Roth - Akros 68 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:00:58 69 Anthony Turgis (Fra) Cofidis Solutions Crédits 70 Jasper De Buyst (Bel) Lotto - Soudal 71 Michiel Dieleman (Bel) Cibel - Cebon 72 Jelle Vanendert (Bel) Lotto - Soudal 0:01:01 73 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 74 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix - Lille Métropole 75 Jeremy Cabot (Fra) Roubaix - Lille Métropole 76 Mickaël Delage (Fra) FDJ 77 Marc Sarreau (Fra) FDJ 78 Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ 79 Robin Stenuit (Bel) Wanty - Groupe Gobert 80 Rick Zabel (Ger) Team Katusha - Alpecin 81 Rein Taaramäe (Est) Team Katusha - Alpecin 82 Alex Kirsch (Lux) WB Veranclassic - Aqua Protect 0:01:08 83 Jimmy Turgis (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:01:16 84 Julien Duval (Fra) Ag2r La Mondiale 85 Jérôme Cousin (Fra) Cofidis Solutions Crédits 86 Stijn Devolder (Bel) Vérandas Willems - Crelan 87 Sébastien Delfosse (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 0:01:20 88 Marco Haller (Aut) Team Katusha - Alpecin 89 Jonas Bokeloh (Ger) An Post - Chainreaction 90 Maxime Monfort (Bel) Lotto - Soudal 91 Angel Madrazo Ruiz (Esp) Delko - Marseille Provence KTM 92 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko - Marseille Provence KTM 93 Julien Loubet (Fra) Armée de Terre 94 Yann Guyot (Fra) Armée de Terre 95 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto - Soudal 96 Steven Tronet (Fra) Armée de Terre 97 Kris Boeckmans (Bel) Lotto - Soudal 98 Damien Touzé (Fra) HP-BTP - Auber 93 0:01:01 99 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 0:01:20 100 Romain Feillu (Fra) HP-BTP - Auber 93 101 Nicolas Baldo (Fra) HP-BTP - Auber 93 102 Ludwig De Winter (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 103 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural - Seguros RGA 104 Jérémy Cornu (Fra) Direct Energie 105 Nico Denz (Ger) Ag2r La Mondiale 0:01:45 106 Damien Gaudin (Fra) Armée de Terre 107 Jon Irisarri Rincon (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 108 Alexander Aranburu Deva (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 109 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:54 110 Kevyn Ista (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 111 Wesley Kreder (Ned) Wanty - Groupe Gobert 112 Jelle Wallays (Bel) Lotto - Soudal 113 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 0:02:08 114 Colin Chris Stüssi (Sui) Roth - Akros 115 Mark Stewart (Gbr) An Post - Chainreaction 0:02:12 116 Daniel McLay (Gbr) Fortuneo - Vital Concept 117 Kévin Lebreton (Fra) Armée de Terre 118 Quentin Jauregui (Fra) Ag2r La Mondiale 119 Massimo Vanderaerden (Bel) An Post - Chainreaction 0:02:33 120 Jenthe Biermans (Bel) Team Katusha - Alpecin 0:03:01 121 Davide Cimolai (Ita) FDJ 0:03:11 122 Stijn De Bock (Bel) Cibel - Cebon 0:08:30 123 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 0:08:33 124 Stijn Steels (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 125 Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ 126 Perrig Quéméneur (Fra) Direct Energie 127 Yohann Gène (Fra) Direct Energie 128 Dries De Bondt (Bel) Vérandas Willems - Crelan 0:09:01 DNF

Dimitri ClaeysBel (Bel) Cofidis Solutions Crédits DNF

Florian Sénéchal (Fra) Cofidis Solutions Crédits DNF

Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis Solutions Crédits DNF

Dylan Page (SUI) Caja Rural - Seguros RGA DNF

Josu Zabala Lopez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA DNF

Flavien Dassonville (Fra) HP-BTP - Auber 93 DNF

Valentin Baillifard (SUI) Roth - Akros DNF

Damian Lüscher (SUI) Roth - Akros Генеральная классификация после 4 этапа: 1 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 14:25:33 2 Mads Würtz Schmidt (Den) Team Katusha - Alpecin 0:00:17 3 Tony Gallopin (Fra) Lotto - Soudal 0:00:18 4 Christophe Laporte (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:00:21 5 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 0:00:22 6 Pierre Roger Latour (Fra) Ag2r La Mondiale 0:00:25 7 Nils Politt (Ger) Team Katusha - Alpecin 8 Reto Hollenstein (Sui) Team Katusha - Alpecin 9 Romain Hardy (Fra) Fortuneo - Vital Concept 10 Maxime Vantomme (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 0:00:33 11 Mauro Finetto (Ita) Delko - Marseille Provence KTM 0:02:09 12 Arnold Jeannesson (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:02:13 13 Jérôme Cousin (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:04:03 14 Roland Thalmann (Sui) Roth - Akros 0:06:01 15 Jaime Roson Garcia (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 16 Romain Combaud (Fra) Delko - Marseille Provence KTM 0:06:20 17 Quentin Pacher (Fra) Delko - Marseille Provence KTM 0:07:12 18 Hubert Dupont (Fra) Ag2r La Mondiale 0:08:12 19 Rein Taaramäe (Est) Team Katusha - Alpecin 0:08:17 20 Samuel Dumoulin (Fra) Ag2r La Mondiale 0:09:27 21 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:09:40 22 Jimmy Janssens (Bel) Cibel - Cebon 23 Julien El Farès (Fra) Delko - Marseille Provence KTM 0:09:47 24 Damien Gaudin (Fra) Armée de Terre 0:11:45 25 Arnaud Démare (Fra) FDJ 0:15:13 26 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha - Alpecin 27 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:15:37 28 Rudy Barbier (Fra) Ag2r La Mondiale 0:16:21 29 Anthony Turgis (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:16:35 30 Rick Zabel (Ger) Team Katusha - Alpecin 0:16:38 31 Julien Duval (Fra) Ag2r La Mondiale 0:16:53 32 Marco Haller (Aut) Team Katusha - Alpecin 0:17:12 33 Jonas Rickaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:17:25 34 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 35 Bryan Alaphilippe (Fra) Armée de Terre 36 Armindo Fonseca (Fra) Fortuneo - Vital Concept 37 Jarl Salomein (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:17:38 38 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 39 Bastien Duculty (Fra) Armée de Terre 40 Mickaël Delage (Fra) FDJ 0:17:40 41 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:17:45 42 Bert Van Lerberghe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:17:54 43 Olivier Pardini (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 0:17:57 44 Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie 0:17:59 45 Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:18:15 46 Jasper De Buyst (Bel) Lotto - Soudal 0:18:23 47 Damien Touzé (Fra) HP-BTP - Auber 93 0:18:26 48 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 49 Jonas Bokeloh (Ger) An Post - Chainreaction 0:18:45 50 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko - Marseille Provence KTM 51 Julien Loubet (Fra) Armée de Terre 52 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 53 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto - Soudal 54 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:19:16 55 Wesley Kreder (Ned) Wanty - Groupe Gobert 0:19:19 56 Kevyn Ista (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 57 Marc Sarreau (Fra) FDJ 0:19:23 58 Jérémy Lecroq (Fra) Roubaix - Lille Métropole 0:21:19 59 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 60 Lukas Jaun (Sui) Roth - Akros 0:21:26 61 Jenthe Biermans (Bel) Team Katusha - Alpecin 0:21:29 62 Lawrence Naesen (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 0:21:32 63 Alo Jakin (Est) HP-BTP - Auber 93 0:21:45 64 Jelle Wallays (Bel) Lotto - Soudal 0:21:53 65 Jérémy Leveau (Fra) Roubaix - Lille Métropole 0:21:54 66 Maxime Monfort (Bel) Lotto - Soudal 67 Joeri Stallaert (Bel) Cibel - Cebon 0:21:56 68 Pierre Gouault (Fra) HP-BTP - Auber 93 69 Jens Debusschere (Bel) Lotto - Soudal 0:22:00 70 Jonathan Fumeaux (Sui) Roth - Akros 0:22:03 71 Otto Vergaerde (Bel) Vérandas Willems - Crelan 72 Daniel McLay (Gbr) Fortuneo - Vital Concept 0:22:08 73 Florian Vachon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:22:09 74 Michiel Dieleman (Bel) Cibel - Cebon 0:22:11 75 Robin Stenuit (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:22:20 76 Jelle Vanendert (Bel) Lotto - Soudal 77 Jimmy Turgis (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:22:29 78 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural - Seguros RGA 0:22:33 79 Ludwig De Winter (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 80 Kris Boeckmans (Bel) Lotto - Soudal 0:22:39 81 Steven Tronet (Fra) Armée de Terre 82 Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ 0:22:55 83 Alexander Aranburu Deva (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:22:58 84 Nico Denz (Ger) Ag2r La Mondiale 85 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:23:07 86 Félix Pouilly (Fra) Roubaix - Lille Métropole 0:23:25 87 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 0:23:27 88 Emiel Vermeulen (Bel) Roubaix - Lille Métropole 0:24:02 89 Roy Jans (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 0:24:35 90 Eduard Prades Reverter (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:24:39 91 Mathias De Witte (Bel) Cibel - Cebon 0:24:52 92 Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) An Post - Chainreaction 93 Anthony Maldonado (Fra) HP-BTP - Auber 93 94 Jeremy Bescond (Fra) HP-BTP - Auber 93 0:25:04 95 Sander Cordeel (Bel) Vérandas Willems - Crelan 0:25:05 96 Stef Van Zummeren (Bel) Vérandas Willems - Crelan 0:25:29 97 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix - Lille Métropole 0:25:40 98 Jeremy Cabot (Fra) Roubaix - Lille Métropole 99 Alex Kirsch (Lux) WB Veranclassic - Aqua Protect 0:25:47 100 Dennis Coenen (Bel) Cibel - Cebon 0:25:50 101 Angel Madrazo Ruiz (Esp) Delko - Marseille Provence KTM 0:25:56 102 Stijn Steels (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:25:58 103 Yohann Gène (Fra) Direct Energie 104 Romain Feillu (Fra) HP-BTP - Auber 93 0:25:59 105 Yann Guyot (Fra) Armée de Terre 106 Sébastien Delfosse (Bel) WB Veranclassic - Aqua Protect 107 Nicolas Baldo (Fra) HP-BTP - Auber 93 108 Jérémy Cornu (Fra) Direct Energie 109 Dan Gardner (Gbr) An Post - Chainreaction 0:26:15 110 Jon Irisarri Rincon (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:26:24 111 Maxime Daniel (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:26:43 112 Colin Chris Stüssi (Sui) Roth - Akros 0:26:47 113 Quentin Jauregui (Fra) Ag2r La Mondiale 0:26:48 114 Kévin Lebreton (Fra) Armée de Terre 0:26:49 115 Mark Stewart (Gbr) An Post - Chainreaction 0:26:51 116 Massimo Vanderaerden (Bel) An Post - Chainreaction 0:27:12 117 Davide Cimolai (Ita) FDJ 0:27:26 118 Nans Peters (Fra) Ag2r La Mondiale 0:27:35 119 Christophe Prémont (Bel) Vérandas Willems - Crelan 0:27:51 120 Stijn Devolder (Bel) Vérandas Willems - Crelan 0:28:38 121 Yannis Yssaad (Fra) Armée de Terre 0:29:11 122 Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ 0:29:52 123 Robby Cobbaert (Bel) Cibel - Cebon 0:30:21 124 Brecht Ruyters (Bel) Cibel - Cebon 0:30:58 125 Perrig Quéméneur (Fra) Direct Energie 0:33:12 126 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 127 Stijn De Bock (Bel) Cibel - Cebon 0:38:38 128 Dries De Bondt (Bel) Vérandas Willems - Crelan 0:39:04 Спасибо!



