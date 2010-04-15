Тур де Франс-2023, превью этапов: 7 этап, Мон-де-Марсан - Бордо



Седьмой этап Тур де Франс (Tour de France)-2023 стартует в городе Мон-де-Марсан (Mont-de-Marsan). Город является административным центром департамента Ланды с 1790 года, расположен в самой юго-западной части Франции, в Новой Аквитании. Мон-де-Марсан прозвали «Городом трёх рек», поскольку он расположен в точке слияния двух рек, Миду (Midou) и Дуз (Douze), которые в самом центре города образуют третью реку, Мидуз (Midouze), главный приток Адура (Adour), на полпути между океаном и горами, в центре самого большого леса в Европе.



В ходе проведённых археологических раскопок установлено, что территория между двух рек была населена начиная с периода палеолита. Серия археологических раскопок, начатая в 1980-х годах и затем продолженная 2000-х годах, позволила установить множество следов проживания человека, датированные периодом Бронзового века. Многочисленные остатки богато украшенных керамических изделий свидетельствовали о значимости места раскопок, однако не позволили установить его роль (жилище, ферма, культовое сооружение и т. д.).



Гораздо больше находок, датированных римским завоеванием. Например, у донжона Лакатайе в ходе раскопок нашли множество фрагментов амфор, датированных I и II веками.



Мон-де-Марсан был основан виконтом Марсана Пьером I (Pierre de Marsan). До этого времени резиденция виконтов находилась немного восточнее, в поселении Рокфор (Roquefort), у слияния двух небольших рек, Дулуз и Эстампон. Заинтересовавшись местом слияния реки Мидуз, Пьер решил в период между 1136 и 1140 годом основать новое поселение на землях, принадлежавших приходам Сен-Пьер-дю-Мон (Saint-Pierre-du-Mont) и Сен-Жене-дез-Валле (Saint-Genès-des-Vallées). В первую очередь на новом месте он построил крепость. Мон-де-Марсан расширялся очень быстро, особенно в северо-восточном направлении. В XIII веке городская каменная стена из ракушечника окружала уже весьма многочисленное поселение. Потребовалось чуть более ста лет, чтобы новый город возник и укрепился как оборонительный, портовый и религиозный центр региона.



Алиенора Аквитанская (Aliénor d'Aquitaine) принесла герцогство Аквитания в 1152 году в качестве приданого своему мужу Генриху Плантагенету (Henri II Court-manteau), который в 1154 году стал английским королём Генрихом II. Таким образом, Мон-де-Марсан перешёл под английское господство, где он находился примерно 300 лет, вплоть до 1441 года.

В годы английского господства в городе появилась необычная традиция, когда каждый новый мэр перед вступлением в должность приносил присягу в церкви Сен-Пьер-дю-Мон. Эта традиция существовала на протяжении пяти столетий, и прекратилась только после Французской революции. Будучи важным коммерческим и перевалочным центром Гиени, из Мон-де-Марсана в порт Байонны направляли товары местного производства (в особенности зерновые и арманьяк) на протяжении средневековья и в эпоху дореволюционной Франции.



В 1517 году в Мон-де-Марсане скончалась Екатерина де Фуа (Catherine de Foix), королева Наварры. В том же, 1517 году, земли Марсана перешли во владение семьи Альбре, правившей тогда Наваррой. После прекращения религиозных войн оборонительные укрепления города стали бесполезны. Главный министр Ришельё в 1622 году распорядился снести часть Старого замка и Замок Нолибо. В настоящее время от этих укреплений сохранились только несколько фрагментов старых стен и старинный пункт наблюдения — «донжон Лакатайе». Город снова оказался в центре волнений во время Фронды в 1653 году.



В течение XVII века на месте разрушенных укреплений были основаны монастыри клариссинок, урсулинок, варнавитов. Город смог удержать славу коммерческого центра торговли винами, арманьяком и зерновыми; ещё в 1654 году Мон-де-Марсан имел статус «житницы Нижней Гиени». В 1777 году было принято решение снести городские врата, а в 1809 году уничтожили последние остатки Старого замка. Как следствие, улучшилось транспортное сообщение в городе.



12 января 1790 года в революционную эпоху во Франции, подобно другим департаментам, был образован департамент Ланды. Согласно постановлению Учредительного собрания Мон-де-Марсан, стал административным центром (префектурой) этого департамента. В период Французской революции город носил имя Мон-Мара (Mont-Marat). Став столицей департамента, город был должен в короткие сроки обзавестись новыми зданиями для размещения администрации. Поэтому в течение XIX века город полностью изменился, освободившись от признаков города-крепости.



После 1860 года, когда был начат проект высадки ландских лесов, продвигавшийся императором Наполеоном III, через городской порт стали проходить крупные партии древесины. В городе появились богатые торговцы, построившие несколько частных особняков на современной площади. Однако в начале XX века портовая деятельность пошла на спад и уже в 1903 году полностью прекратилась.



В период с 1932 по 1944 годы в Мон-де-Марсане построили первые корпусы больницы Лайне, ряд школ, а также расширили арены Плюмасон.

В годы Второй мировой войны город был оккупирован немецкими войсками начиная с 28 июня 1940 года. Немцы реквизировали аэродром, создав на его основе самую важную авиабазу Luftwaffe на юго-западе Франции. Город был освобождён 21 августа 1944 года.



В 1946 году на территории коммуны был открыт Испытательный центр военной авиации Франции (Авиабаза 118), придавший новый импульс развитию города. Численность населения стала быстро расти, появилась возможность открывать торговые центры. Сегодня Мон-де-Марсан также является важной базой французских ВВС.



Город Мон-де-Марсан называют «столицей современной скульптуры», он является меккой современного искусства. Его замечательный музей Деспио-Влерика (Musée Despiau-Wlérick), посвящен скульптуре ХХ-го века. Размещенный в бывшей романской часовне и величественной средневековой крепости Лакатае, музей основан на работах двух скульпторов Шарля Деспиу (Charles Despiau) и Роберта Улерика (Robert Wlérick), а также на произведениях сотен художников начала двадцатого века. Музей Деспио-Влерика — это также его скульптурный сад на берегу Мидо, его библиотека и прекрасная панорама города и его окрестностей с террасы башни Лакатае. Каждые два года город устраивает фестиваль скульптур Мон-де-Марсан (Mont de Marsan Sculptures). Фестиваль проводится как правило весной, мастера современного искусства, салоны и художественные мастерские преображают исторические места и природные пространства города, превращая Мон-де-Марсан в выставочную галерею под открытым небом.



На территории города Мон-де-Марсан расположены многочисленные достопримечательности и памятники культуры, 13 из них внесены в список исторических памятников. Как например, будучи городом, построенным на берегах трёх рек, город Мон-де-Марсан бережно хранит объекты исторического наследия, расположенные у воды. В наше время насчитывается семь старинных оборудованных общественных мест для стирки белья, шесть из которых находятся в самом городе, и один в пригороде Сен-Медар. Помимо них остались частные прачечные, которые скрыты в садах и дворах.



Самым старым из сохранившихся городских мест стирки белья является прачечная Lavoir du Bourg Neuf, расположенная у площади Anciens Combattants. Она построена у подножия городских укреплений XII века и донжона Лакатайе, у впадины старого рва, защищавшего город. Здесь устроен фонтан, на котором выгравирована дата 1734. В 1894 городские власти выполнили восстановительные работы этой крытой прачечной, имеющей две ёмкости (одна для чистки и другая для отбеливания). В 1934 году объект снова отремонтировали, починив кровлю, освежив декор, заменив деревянные обшивки и починив ступеньки. В наши дни крыша прачечной покрыта черепицей, а доступ к объекту защищён воротами.



Тем не менее, символом города считается прачечная Lavoir de la Cale de l’Abreuvoir, которую построили в 1870 году по распоряжению мэра, после заиления прачечной Fontaine du Bourg (современная площадь у мэрии). Она находится у кромки левого берега реки Мидуз возле места слияния. Эта прачечная имеет форму половинчатого эллипса, а её фасад выполнен в виде десяти арок на каменных колоннах. Весной 2009 года этот объект был отремонтирован, выполнена гидроизоляция бассейнов и почищен фасад. Этот объект упомянут в книге, посвящённой ста самым красивым местам стирки белья Франции.



В Мон-де-Марсан можно отлично провести время отдыхая на природе, в городе расположен восхитительный парк Жана-Рамо (Parc Jean-Rameau), который тянется вдоль излучины реки Дуз. Это зеленая территория площадью шесть гектаров, где можно полюбоваться замечательными растениями, скульптурами Шарля Деспио, развлечь детей на игровой площадке, а также посмотреть японский сад, папоротники, гортензии и травы. В этом году барку исполняется 200 лет, он был основан в 1813 году.



Наряду с праздником Дакса и праздником Байонны, ежегодно проводимый в Мон-де-Марсан праздник Мадлен, считается самым крупным народным гулянием юго-запада Франции. Праздник устраивается в стиле ферии (больших ежегодных праздников юга Франции и Испании). Традиции его проведения восходят к XVII веку, праздник Мадлен является самым крупным и любимым жителями городским праздником. Ежегодно в третью неделю июля около 600000 человек участвуют в уличных представлениях и бычьих зрелищах, проводимых на арене Плюмасон, куда даже приезжают лучшие испанские тореадоры, чтобы принять участие в боях быков. Мон-де-Марсан является членом «Союза городов корриды Франции».



Альтиметрия 7-го этапа Тур де Франс-2023

Мон-де-Марсан (Mont-de-Marsan, административный центр департамента Ланды, регион Новая Аквитания) в третий раз принимает старт этапа Тур де Франс. Финиширует этап в Бордо (Bordeaux, административный центр департамента Жиронда и региона Новая Аквитания). Седьмой этап 7 июля, спринтерский этап по равнине запада Франции, влияние ветра может внести свои коррективы в развитие этапа.

Со старта пелотон отправится на север, по пути преодолеет единственный категорийный подъем - подъем 4-й категории Кот-де-Беге (Côte de Béguey), протяжённость 1,2 км, 31-84 м, перепад 53 м, средний градиент 4,4%, максимальный градиент 6%.

Достигнув города Лангон (Langon), расположенного на 113-м километре маршрута, велогонщики продолжат двигаться на северо-запад по долине реки Гаронна (Garonne).

Бордо в 81-й раз будет принимать этап Тур де Франс, в последний раз в Бордо финишировали в 2010 году, победу тогда одержал Марк Кэвендиш.

Заключительные 2 км дистанции проложены по набережной Гаронны с юго-востока на север. Победитель этапа получает 50 очков в зачет зеленой майки. На финише действует нейтрализация и спринтерский протокол.



Финишный город Бордо - прекрасное, просто идеальное место для прогулок влюбленных. Бордо расположен в юго-западном регионе Франции и многим известен как винная столица Франции, но в последнее время сам город привлекает внимание туристов благодаря своим великолепным готическим соборам и особнякам XVIII века.



Бордо насчитывает более 350 зданий, причисленных к историческим памятникам ЮНЕСКО, в том числе три религиозных, входящих во Всемирное наследие с 1998 года как часть Пути Сантьяго-де-Компостела во Франции. Бордо классифицируется как центр искусства и истории и зарегистрирован как архитектурный памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО с 28 июня 2007.



Бордо является французской коммуной, расположенной в департаменте Жиронда региона Аквитания, раскинувшейся на 50 кв. км. Первоначально название города - Бюрдигала (Burdigala), он был основан еще при галлах в III-м веке.



История города уходит в I век до н. э., когда на левом берегу Гаронны обосновались кельтские племена битуригов. Одно из племён, называемое вибисками, имело центр в Бурдигале — непосредственной предшественнице Бордо. В I веке до н. э. город был покорён Юлием Цезарем, а его преемники сделали его столицей Аквитанской Галлии. Античный город описал в своих сочинениях местный житель, Авсоний.



В Средневековье герцогами Аквитанскими (Гасконскими) стали английские короли из династии Плантагенетов (Анжуйского дома). С их приходом Бордо преобразился: были построены новые здания, расширен кафедральный собор, развивалось бордосское виноделие. Англичане очень полюбили вино «кларет», и с тех пор оно вывозилось в больших количествах из Медока и Лафита на туманный Альбион. По окончании Столетней войны Бордо вошёл в состав Франции и утратил вольности, дарованные английской короной.



В период Фронды в середине XVII века Бордо являлось базой радикального плебейского движения Ормэ. В XVIII веке благодаря расцвету «треугольной торговли» с Америкой в город вернулось благосостояние. В 1746 году градоначальник маркиз де Турни (Louis-Urbain Aubert de Tourny) пообещал сделать Бордо одним из красивейших городов Французского королевства. Центр города был преображён в соответствии с принципами классицизма. Интересы местной буржуазии во время Революции представляла партия жирондистов.



Значение Бордо продолжало расти с расширением французских колониальных владений. Основная часть торговли с метрополией шла через Бордо. Спасаясь от немецких вторжений, французское правительство и парламент пребывали в Бордо в 1870—1871 годах и осенью 1914 года.



В 1940 году, когда силы вермахта приблизились к Парижу, в Бордо уже в третий раз укрылось французское правительство. В годы войны город несколько раз подвергался бомбардировкам.



С именем города неразрывно связаны судьбы прославленных мыслителей Франции - Мишеля де Монтеня (Michel de Montaigne) - французский писатель и философ эпохи Возрождения, автор книги «Опыты» и Шарля Луи де Монтескьё (Baron de La Brède et de Montesquieu) - французский писатель, правовед и философ эпохи Просвещения, один из зачинателей идеологии либерализма, разработал доктрину о разделении властей.



Бордо называют гаванью Полумесяца или портом Луны за изящный изгиб широкой реки Гаронны, воды которой разделяют город на два берега, правый и левый. Градостроительный ансамбль порта Луны считается эталоном застройки времён раннего классицизма. В 2007 году эта часть города была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как «уникальный городской и архитектурный ансамбль эпохи Просвещения».



В Бордо расположено 78 католических строений. Самым знаковом является кафедральный собор Святого Андрея (Cathédrale Saint-André de Bordeaux), он был освящён в 1096 году. От первоначального романского здания остались лишь стены. Королевские ворота были достроены в начале XIII века, тогда как остальная часть строения в основном XIV, XV веков. Здание является национальным памятником Франции.



Базилика Святого Михаила (basilique Saint-Michel), построенная в стиле пламенеющей готики в XIV-XV веках, церковь классифицирована в 1846 году как национальный исторический памятник. В декабре 1998 года базилика включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



С конца июля 2006 года в Бордо появилось крупнейшее «зеркало воды» (miroir d'eau de Bordeaux) в мире, его площадь занимает 3450 кв. м. Выходящий на площадь Бурс, между набережной де-ла-Дуан и набережной Людовика XVIII, отражающий бассейн меняет попеременно водяное зеркало на туман. Феерию фонтанов создал Жан-Макс Льорка (Jean-Max Llorca) — это водное зеркало занимает центральное место и безукоризненно вписывается в старинный пейзаж средневековой площади.



Отражающий бассейн работает ежедневно с 10 до 22, в соответствии со следующим циклом: 3 мин заполняется водой, 15 минут зеркальная поверхность, 5 минут и 3 минут пускается туман. Система парижского дизайнера Жан-Макс Льорки позволяет показывать один за другим зеркала (с 2 дюйма стоячей воды на плите из гранита), а также эффект тумана до 2 метров.



Вода находится под землей, в баке объемом 800 м3. Она поднимается на поверхность с помощью насосов, заполняет 100 каналов под плитой, выводится через стыки, находящиеся по всей поверхности. Запрограммированная система работы электромагнитных клапанов позволяет воде спуститься в резервуар, чтобы вернуться к своей надлежащей температуре. Она может превращаться в газ и выводить эффект тумана из 900 сопел, расположенных в центре каждой плиты.



Ещё одной исторической достопримечательностью является гальский дворец (Palais Gallien) - единственный сохранившийся в Бордо памятник периода Римской империи. Этот амфитеатр мог вмещать 15 000 зрителей и был построен в II веке н.э. для гладиаторских боёв.



В Бордо сохранился каменный мост Пон-де-Пьер (Pont de pierre), XIX-го века. Историческое здание с 17 декабря 2002. Сначала он получил название моста Наполеона, он был первым мостом и единственный мостом Бордо через реку Гарон до 1965 года и был построен по приказу Наполеона I-го. Строительство проводилось с 1810 по 1822 по проекту инженера Клода Дешан (1765-1843). Из кирпича и камня, с 15-метровой ширины, мост насчитывает 17 арок длиной 487 метров. Каждый кирпич украшен белым медальоном в честь императора. Пон-де-Пьер соединяет улицу, где проживал Виктор Гюго на левом берегу, район Ла-Бастид. Гарон это 647 км в длину французская река, которая берет свое начало в испанских Пиренеях, и бросается в Атлантическом океане.



В Бордо расположена самая большая площадь Европы - Биржевая площадь (Place de la Bourse). На переднем плане можно увидеть одну из статуй памятника жирондистов. Огромный фонтан был построен в конце XIX века и был посвящен жирондистам, одной из групп, действующих во времена французской революции. Высота главной колонны 43 метра, и там невероятное количество статуй.



Говоря о Бордо, нельзя не упомянуть о том, что здесь имеется около 8650 виноделов в виноградниках, принадлежащих как семейным поместьям, которые передаются от поколения к поколению, так и крупным корпорациям, принадлежащим национальным или многонациональным инвесторам. 68% продукции идет на экспорт.



Некоторые виноделы не хотят продавать свои собственные вина, и, следовательно, входят в один из 48 кооперативов. И таких виноделов около 3500 человек. Эти кооперативы играют важную роль в трёх основных областях. Во-первых, они идут в ногу с самой последней информацией о посадке, обрезке и технологии выращивания, которые они разделяют с членами их сообщества, что приводит к улучшению качества винограда. Бизнес обеспечивает рынок большим объёмом вина, таким образом кооперативы вносят вклад в развитие сельских районов путем поддержки малого бизнеса.

Приглашаем вас обсуждать события этапа Тур де Франс в комментариях к превью дня.