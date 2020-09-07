Адам Йейтс, Тадей Погачар, Сэм Беннетт, Грег Ван Авермат о 6-м этапе Тур де Франс-2020

Адам Йейтс, Тадей Погачар, Сэм Беннетт, Грег Ван Авермат, Нельсон Паулесс, Николас Роч о 6-м этапе Тур де Франс-2020

6-й этап Тур де Франс-2020 завершился победой казахстанского гонщика команды Astana Алексея Луценко, атаковавшего из отрыва дня. Он первым прошёл впервые представленный в маршруте Тур де Франс подъём 1-й категории Коль де ла Люзетт (Col de la Lusette), где взял бонусную премию.

Photo ©A.S.O./Pauline Ballet

Атаки желающих попасть в отрыв дня начались сразу после старта. В отрыв уехали восемь гонщиков, но на финальном подъёме лишь трое кроме победителя удержали преимущество и финишировали перед пелотоном – Хесус Эррада (Cofidis), Грег Ван Авермат (CCC) и Нельсон Паулесс (EF Pro Cycling). Проредившийся пелотон, в котором находились все основные претенденты на борьбу за общий зачёт, финишировал почти через 3 минуты после Алексея Луценко.

Адам Йейтс (Mitchelton-Scott) сохранил жёлтую майку лидера. Тадей Погачар (UAE Team Emirates), которому пришлось догонять пелотон после прокола за 13 км до финиша, удержал белую майку лучшего молодого гонщика. Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step) поборолся за очки на промежуточном спринте, где был первым из пелотона и сохранил на плечах зелёную майку. Бенуа Коснефруа (AG2R La Mondiale) продолжает лидировать в горной классификации.

Photo ©A.S.O./Pauline Ballet

Адам Йейтс (Mitchelton-Scott): «День в жёлтой майке получился отличным, думаю, мы вполне контролировали ситуацию. Уехал сильный отрыв, в который сегодня многие хотели отобраться. Почти весь этап до подъёмов ехали по равнине, поэтому следить за разрывом было довольно трудно, но мы хорошо справились. В финале со мной остались Микель и Эстебан, так что итог отличный.

Так как отрыв создал просвет и забрал все почти все бонусы, поэтому остальным незачем было атаковать. Финальный подъём тоже не был слишком крутым, и на нём требовалось приложить много сил, чтобы набрать несколько секунд. Поэтому все берегли силы.

Как я говорил вчера, ситуация странная, но мы сегодня хорошо проехали, проявили уважение к майке. Я всё ещё хочу выиграть этап, это наша цель. Но довольно трудно потерять время, когда ты лидер. Поэтому, думаю, теперь станем действовать по ситуации, день за днём, и посмотрим, что получится.

Завтра спринтерский этап, потом два очень трудных этапа, подъёмы которых я знаю довольно хорошо. Будет тяжело, но у нас сильная команда не только для равнинных, но и для горных этапов. С нетерпением жду эти этапы».

Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Этап оказался труднее, чем я ожидал. Но так чувствовал ещё и потому, что пришлось остановиться из-за прокола перед последним подъёмом. Команда действовала быстро, Поланц вернулся и подождал меня, так что я не потратил слишком много сил. Видя финишную черту, попробовал спринтовать, чтобы попасть в топ-10, но меня заперли в коробочку.

Это такое великолепное ощущение – выступать с лучшими гонщиками мира на Тур де Франс. У меня хорошая форма, но поеду гонку день за днём».

Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step): «Ехать в зелёной майке сегодня было потрясающе. Люди мне аплодировали, слышал, как выкрикивали моё имя. Меня прекрасно поддерживали. Перед стартом Тура майка не была моей целью, но носить её для меня огромная честь. Я знаю, что до Парижа ещё далеко, и чтобы завоевать эту майку, надо много работать, но буду смотреть по ходу гонки, что получается».

Грег Ван Авермат (CCC): «Подумал, что сегодня подходящий этап, чтобы что-то попробовать. Я был близко в генеральной классификации, поэтому просто выдал всё, что мог в начале подъёма. Было супертяжело, и мы очень много работали в отрыве. Я просто использовал шанс, отдал все силы, но Алексей Луценко был очень силён, особенно на крутой части. А я на этом участке не смог найти ритм, догнать его было трудно.

В этих местах я был во время отдыха, поэтому знал, какой это подъём. Знал, что если выживу на крутой части, то могу хорошо пройти гору. Было приятно ехать в отрыве. То, как в него отбирались и какие гонщики, ничего не давалось просто так. Это был один из сильнейших отрывов, в которые я когда-либо уезжал. А на таком финише негде останавливаться, всё время надо продолжать продавливать. Мы набрали небольшое преимущество над генеральщиками, потому что они выжидали, так как на таком подъёме им не сделать больших разрывов.

Когда я увидел Луценко, Эрраду и Роча, то понял, что легко не будет, но когда отрыв уезжает задолго до финиша, это совсем другое. Я просто старался изо всех сил.

Доволен, потому что выиграл сильнейший, а я нигде не ошибся. С этим проблем нет. Я знал, что если выживу на подъёме 1-й категории, то у меня есть шанс на победу. Эту карту я разыгрывал. Надеялся, когда разрыв достигал шести минут, потому что всегда хочется максимально воспользоваться преимуществом».

Нельсон Паулесс (EF Pro Cycling): «С самого начала этапа было невероятно трудно. Все в этом отрыве могли задавать огромный темп на равнине. Даже скорость, на которой ехали, была потрясающей. Не часто видишь ребят, которые держат выше 40 км/ч так долго. После того, как сформировался отрыв и поехали ровно, я был доволен, потому что почти все были выше меня, так что я мог прятаться за ними. Например, сидел за Даниэлем Оссом или Грегом Ван Аверматом, просто старался спрятаться за этими ребятами.

Думаю, я выбрал верный момент для атаки, на крутой части, где моё ускорение почти не помогало тем, кто находился позади. В итоге я просто рад, что ехал в атакующем стиле, думаю, весь этот опыт пойдёт в копилку на будущее. Возможно, однажды я буду достаточно силён, чтобы удержаться и атаковать, как сегодня».

Николас Роч (Sunweb) получил награду как самый атакующий гонщик: «Луценко в отрыве был сильнейшим. Впервые я сказал по радио, что надо ехать за Луценко. И я не ошибся. Мне дорого стоило изменение ритма - после равнины, по которой ехали весь день, начались ускорения на подъёме. Жаль, потому что до этого моя тактика была правильной.

Томас Де Гендт первым атаковал со старта. Это все приняли во внимание, поэтому я ждал встречных атак. Реми Каванья переложился с Грегом Ван Аверматом, и тогда я подумал, что это уже хорошо. Потом увидел, какого уровня гонщики подъезжают к нам, понял, что сформируется сильная группа гонщиков мирового уровня. И я знал, что мы хорошо сработаемся.

Коль-де-ла-Лузетт - подъём, который бьёт по ногам, как альпийские горы. Это настоящий подъём Тур де Франс – выматывающий, его тяжело и больно проходить.

Я не удивлён, что генеральщики оставались в одной группе. Поэтому я и поехал в отрыв. Я подумал, что так и будет. Знал, что сегодня отрыв может уехать. А вот в выходные в Пиренеях борьба пойдёт больше между лидерами гонки».