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Адам Йейтс, Тадей Погачар, Сэм Беннетт, Грег Ван Авермат о 6-м этапе Тур де Франс-2020

Адам Йейтс, Тадей Погачар, Сэм Беннетт, Грег Ван Авермат, Нельсон Паулесс, Николас Роч о 6-м этапе Тур де Франс-2020

 

 

  6-й этап Тур де Франс-2020 завершился победой казахстанского гонщика команды Astana  Алексея Луценко, атаковавшего из отрыва дня. Он первым прошёл впервые представленный в маршруте Тур де Франс подъём 1-й категории Коль де ла Люзетт (Col de la Lusette), где взял бонусную премию.

 

 

Photo ©A.S.O./Pauline Ballet

 

  Атаки желающих попасть в отрыв дня начались сразу после старта. В отрыв уехали восемь гонщиков, но на финальном подъёме лишь трое кроме победителя удержали преимущество и финишировали перед пелотоном – Хесус Эррада (Cofidis), Грег Ван Авермат (CCC) и Нельсон Паулесс (EF Pro Cycling). Проредившийся пелотон, в котором находились все основные претенденты на борьбу за общий зачёт, финишировал почти через 3 минуты после Алексея Луценко.

 

 

  Адам Йейтс (Mitchelton-Scott) сохранил жёлтую майку лидера. Тадей Погачар (UAE Team Emirates), которому пришлось догонять пелотон после прокола за 13 км до финиша,  удержал белую майку лучшего молодого гонщика. Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step) поборолся за очки на промежуточном спринте, где был первым из пелотона и сохранил на плечах зелёную майку. Бенуа Коснефруа (AG2R La Mondiale) продолжает лидировать в горной классификации.

 

 

 

Photo ©A.S.O./Pauline Ballet

 

  Адам Йейтс (Mitchelton-Scott): «День в жёлтой майке получился отличным, думаю, мы вполне контролировали ситуацию. Уехал сильный отрыв, в который сегодня многие хотели отобраться. Почти весь этап до подъёмов ехали по равнине, поэтому следить за разрывом было довольно трудно, но мы хорошо справились. В финале со мной остались Микель и Эстебан, так что итог отличный.

 

  Так как отрыв создал просвет и забрал все почти все бонусы, поэтому остальным незачем было атаковать. Финальный подъём тоже не был слишком крутым, и на нём требовалось приложить много сил, чтобы набрать несколько секунд. Поэтому все берегли силы.

 

  Как я говорил вчера, ситуация странная, но мы сегодня хорошо проехали, проявили уважение к майке. Я всё ещё хочу выиграть этап, это наша цель. Но довольно трудно потерять время, когда ты лидер. Поэтому, думаю, теперь станем действовать по ситуации, день за днём, и посмотрим, что получится.

Завтра спринтерский этап, потом два очень трудных этапа, подъёмы которых я знаю довольно хорошо. Будет тяжело, но у нас сильная команда не только для равнинных, но и для горных этапов. С нетерпением жду эти этапы».

 

  Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Этап оказался труднее, чем я ожидал. Но так чувствовал ещё и потому, что пришлось остановиться из-за прокола перед последним подъёмом. Команда действовала быстро, Поланц вернулся и подождал меня, так что я не потратил слишком много сил. Видя финишную черту, попробовал спринтовать, чтобы попасть в топ-10, но меня заперли в коробочку.

 

  Это такое великолепное ощущение – выступать с лучшими гонщиками мира на Тур де Франс. У меня хорошая форма, но поеду гонку день за днём».

 

  Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step): «Ехать в зелёной майке сегодня было потрясающе. Люди мне аплодировали, слышал, как выкрикивали моё имя. Меня прекрасно поддерживали. Перед стартом Тура майка не была моей целью, но носить её для меня огромная честь. Я знаю, что до Парижа ещё далеко, и чтобы завоевать эту майку, надо много работать, но буду смотреть по ходу гонки, что получается».

 

  Грег Ван Авермат (CCC): «Подумал, что сегодня подходящий этап, чтобы что-то попробовать. Я был близко в генеральной классификации, поэтому просто выдал всё, что мог в начале подъёма. Было супертяжело, и мы очень много работали в отрыве. Я просто использовал шанс, отдал все силы, но Алексей Луценко был очень силён, особенно на крутой части. А я на этом участке не смог найти ритм, догнать его было трудно.

 

  В этих местах я был во время отдыха, поэтому знал, какой это подъём. Знал, что если выживу на крутой части, то могу хорошо пройти гору. Было приятно ехать в отрыве. То, как в него отбирались и какие гонщики, ничего не давалось просто так. Это был один из сильнейших отрывов, в которые я когда-либо уезжал. А на таком финише негде останавливаться, всё время надо продолжать продавливать. Мы набрали небольшое преимущество над генеральщиками, потому что они выжидали, так как на таком подъёме им не сделать больших разрывов.

 

  Когда я увидел Луценко, Эрраду и Роча, то понял, что легко не будет, но когда отрыв уезжает задолго до финиша, это совсем другое. Я просто старался изо всех сил.

 

  Доволен, потому что выиграл сильнейший, а я нигде не ошибся. С этим проблем нет. Я знал, что если выживу на подъёме 1-й категории, то у меня есть шанс на победу. Эту карту я разыгрывал. Надеялся, когда разрыв достигал шести минут, потому что всегда хочется максимально воспользоваться преимуществом».

 

 Нельсон Паулесс (EF Pro Cycling): «С самого начала этапа было невероятно трудно. Все в этом отрыве могли задавать огромный темп на равнине. Даже скорость, на которой ехали, была потрясающей. Не часто видишь ребят, которые держат выше 40 км/ч так долго.  После того, как сформировался отрыв и поехали ровно, я был доволен, потому что почти все были выше меня, так что я мог прятаться за ними. Например, сидел за Даниэлем Оссом или Грегом Ван Аверматом, просто старался спрятаться за этими ребятами.

 

  Думаю, я выбрал верный момент для атаки, на крутой части, где моё ускорение почти не помогало тем, кто находился позади. В итоге я просто рад, что ехал в атакующем стиле, думаю, весь этот опыт пойдёт в копилку на будущее. Возможно, однажды я буду достаточно силён, чтобы удержаться и атаковать, как сегодня».

 

  Николас Роч (Sunweb) получил награду как самый атакующий гонщик: «Луценко в отрыве был сильнейшим. Впервые я сказал по радио, что надо ехать за Луценко. И я не ошибся. Мне дорого стоило изменение ритма - после равнины, по которой ехали весь день, начались ускорения на подъёме. Жаль, потому что до этого моя тактика была правильной.

 

  Томас Де Гендт первым атаковал со старта. Это все приняли во внимание, поэтому я ждал встречных атак. Реми Каванья переложился с Грегом Ван Аверматом, и тогда я подумал, что это уже хорошо. Потом увидел, какого уровня гонщики подъезжают к нам, понял, что сформируется сильная группа гонщиков мирового уровня. И я знал, что мы хорошо сработаемся.

 

  Коль-де-ла-Лузетт  - подъём, который бьёт по ногам, как альпийские горы. Это настоящий подъём Тур де Франс – выматывающий, его тяжело и больно проходить.

 

  Я не удивлён, что генеральщики оставались в одной группе. Поэтому я и поехал в отрыв. Я подумал, что так и будет. Знал, что сегодня отрыв может уехать. А вот в выходные в Пиренеях борьба пойдёт больше между лидерами гонки».

 

Результаты 6 этапа Тур де Франс-2020

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Теги к статье: Адам Йейтс Adam Yates Mitchelton-Scott Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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Комментарии

  • Astanaforever
    Бауке Моллема: "Берналь проси ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Молема просто прилюдно сдал Берналя. Подслушал и сдал. Вот теперь Берналя будут делать все кому не лень. Поняли..он ни при ноге.
  • Astanaforever
    Тур де Франс. Этап 6. Огромный ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: paindoc
    Доктор Феррари еще раз доказал свой высокий профессионализм. То, что он и доктор Конкони сделали для велоспорта, просто феноменально.
    Желчью только не облейся.
  • salomon
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (24)
    salomon-Фото
    Пиренеи всех расставят по местам!
  • SportSpirit
    Бауке Моллема: "Берналь проси ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Бауке как ездит, так и говорит - без обиняков)

     

    Я тоже заметила этот момент, что когда Квято притопил - образовался просвет. Радует, что он в хорошей форме! Все никак не привыкну, что за Квято и Кастровьехо не вижу Томаса и Фрума. 

  • BaTman
    Бауке Моллема: "Берналь проси ... (3)
    BaTman-Фото

     Берналю надо показать силу, иначе начнут раздёргивать все подряд. А как видно из протокола, пока круг любителей подиума очень большой. Мне кажется даже Лопес видит себя на тумбочке.

  • Konstantin41
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (24)
    Konstantin41-Фото

     Да вроде Роглич никогда и не был особо аттакующим гонщиком.

     

    А если говорить о том, кто плохо себя чувствует, то это похоже Берналь. Сегодня на последнем километре он просил Квято ехать медленнее

  • Sezar
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (24)
    Sezar-Фото

    Если Юмбо и дальше будут сидеть в глухой обороне, то до всех соперников дойдет, что у Роглича серьезные последствия травмы. И начнутся попытки их растащить.

    Кстати Алафилиппа можно тоже поздравить, он не просто отдержался в длинную гору, но и результативно атаковал. Досадно, что 20 секунд так глупо потеряны.

  • close2you
    Тур де Франс. Этап 6. Огромный ... (3)
    close2you-Фото
    Не пойман - не вор ??
  • paindoc
    Тур де Франс. Этап 6. Огромный ... (3)
    paindoc-Фото

    Доктор Феррари еще раз доказал свой высокий профессионализм. То, что он и доктор Конкони сделали для велоспорта, просто феноменально.

  • Гонщик
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (24)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Gottliche_Recht
    Весьма странно, что Юмбо на последних километрах практически растворилась. Кроме Приможа и Тома в первой пачке никого нет.
    Видимо решили пока не забирать майку , тем более что опоненты ничего не предприняли , смысла впахивать остальным не было никакого .

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4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
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