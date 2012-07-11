Велокоманда Mitchelton-SCOTT нацелена бороться за этапы на Тур де Франс-2020

Состав команды Mitchelton-SCOTT на Тур де Франс-2020

Австралийская велокоманда Mitchelton-Scott объявила, что главной целью на Тур де Франс-2020 является борьба за этапы, в соответствии с чем был сформирован состав.

28-летний британский гонщик Адам Йейтс впервые за несколько лет не ставит целью борьбу за генеральную классификацию. Наряду с 30-летнимм колумбийским гонщиком Эстебаном Чавесом и 36-летним испанским гонщиком Микелем Ниеве Йейтс будет бороться за победу на горных этапах.

35-летний южноафриканский велогонщик Дэрил Импи, стартующий на французском Гранд-туре в восьмой раз, а также дебютирующий на Тур де Франс 32-летний словенский гонщик Лука Мезгец также будут искать возможность побороться за победу на этапах. Универсалы, 31-летний датский гонщик Крис Юл-Йенсен, 35-летний новозеландский гонщик Джек Бауэр и дебютирующий на Тур де Франс 33-летний новозеландский гонщик Сэм Бьюли будут ключевыми помощниками.

Состав команды Mitchelton-SCOTT на Тур де Франс-2020

Мэтт Уайт, главный спортивный директор команды: «Этот год настолько необычный, что такого даже представить себе было невозможно. Но команда сфокусирована и готова к вызову. На Тур де Франс этого года мы рады представить состав, соединяющий опыт и таланты. Это универсальный состав для всех видов рельефа.

После невероятной для нас гонки прошлого года (прим. VeloLIVE - где гонщики команды выиграли 4 этапа), мы будем продолжать в том же духе, нацеливаясь на победы на этапах.

Точно одно – мы не уедем из Франции, не приложив все силы, не дав нашим болельщикам и спонсорам повод гордиться нами».

Дэрил Импи: «Победа на этапе сделает гонку команды успешной. Было бы великолепно, если бы команде её принёс я. Прошлый год был очень успешным для нас, тот успех будет сложно повторить, но мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы его добиться.

То, что я выигрывал этап, придаёт мне спокойствия. Я всегда стремился к этой цели, иногда чересчур волновался, что разрушало шансы на мой успех. Теперь же мне не придётся думать: «А что если это моя последняя возможность». Победа на таком уровне из отрыва, где было много сильных гонщиков, дала мне уверенность, что я могу побеждать».

Эстебан Чавес: «Возвращение на Тур де Франс - особенное для меня событие. Мой прошлый и единственный опыт участия в этой гонке не был таким уж хорошим. Но я чувствую, что этот год – правильное время для возвращения и попытки снова приложить все силы ради успеха.

Хочу участвовать и сыграть важную роль в выступлении команды. На этот раз уже не будет той ситуации, когда я просто выживал до финиша. Хочу быть впереди, отличиться в гонке.

В этом году я пока доволен своим выступлением. Две первых гонки придали уверенности, показали, что во время карантина я хорошо поработал. После Тура Польши я был на высоте в Андорре, а также мы выделили дни на разведку 8 и 9-го этапов. Цель – удержать форму, добавить кое-что, чего мне не хватало, но ничего из ряда вон выходящего».

Состав команды Mitchelton-Scott на Тур де Франс-2020:

Jack Bauer (Новая Зеландия),

Sam Bewley (Новая Зеландия)

Esteban Chaves (Колумбия)

Daryl Impey (ЮАР)

Chris Juul-Jensen (Дания)

Luka Mezgec (Словения)

Mikel Nieve (Испания)

Adam Yates (Великобритания)