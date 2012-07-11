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Велокоманда Mitchelton-SCOTT нацелена бороться за этапы на Тур де Франс-2020

Состав команды Mitchelton-SCOTT на Тур де Франс-2020

 

 

  Австралийская велокоманда Mitchelton-Scott объявила, что главной целью на Тур де Франс-2020 является борьба за этапы, в соответствии с чем был сформирован состав.

 

  28-летний британский гонщик Адам Йейтс впервые за несколько лет не ставит целью борьбу за генеральную классификацию. Наряду с 30-летнимм колумбийским гонщиком Эстебаном Чавесом и 36-летним испанским гонщиком Микелем Ниеве Йейтс будет бороться за победу на горных этапах.  

 

  35-летний южноафриканский велогонщик Дэрил Импи,  стартующий на французском Гранд-туре в восьмой раз, а также дебютирующий на Тур де Франс 32-летний словенский гонщик Лука Мезгец также будут искать возможность побороться за победу на этапах. Универсалы, 31-летний датский гонщик Крис Юл-Йенсен, 35-летний новозеландский гонщик Джек Бауэр и дебютирующий на Тур де Франс 33-летний новозеландский гонщик Сэм Бьюли будут ключевыми помощниками.

 

Состав команды Mitchelton-SCOTT на Тур де Франс-2020Состав команды Mitchelton-SCOTT на Тур де Франс-2020

 

  Мэтт Уайт, главный спортивный директор команды: «Этот год настолько необычный, что такого даже представить себе было невозможно. Но команда сфокусирована и готова к вызову. На Тур де Франс этого года мы рады представить состав, соединяющий опыт и таланты. Это универсальный состав для всех видов рельефа.

 

  После невероятной для нас гонки прошлого года (прим. VeloLIVE - где гонщики команды выиграли 4 этапа), мы будем продолжать в том же духе, нацеливаясь на победы на этапах.

 

Точно одно – мы не уедем из Франции, не приложив все силы, не дав нашим болельщикам и спонсорам повод гордиться нами».

 

  Дэрил Импи: «Победа на этапе сделает гонку команды успешной. Было бы великолепно, если бы команде её принёс я. Прошлый год был очень успешным для нас, тот успех будет сложно повторить, но мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы его добиться.

 

  То, что я выигрывал этап, придаёт мне спокойствия. Я всегда стремился к этой цели, иногда чересчур волновался, что разрушало шансы на мой успех. Теперь же мне не придётся думать: «А что если это моя последняя возможность». Победа на таком уровне из отрыва, где было много сильных гонщиков, дала мне уверенность, что я могу побеждать».

 

  Эстебан Чавес: «Возвращение на Тур де Франс -  особенное для меня событие. Мой прошлый и единственный опыт участия в этой гонке не был таким уж хорошим. Но я чувствую, что этот год – правильное время для возвращения и попытки снова приложить все силы ради успеха.

 

  Хочу участвовать и сыграть важную роль в выступлении команды. На этот раз уже не будет той ситуации, когда я просто выживал до финиша. Хочу быть впереди, отличиться в гонке.

 

  В этом году я пока доволен своим выступлением. Две первых гонки придали уверенности, показали, что во время карантина я хорошо поработал. После Тура Польши я был на высоте в Андорре, а также мы выделили дни на разведку 8 и 9-го этапов. Цель – удержать форму, добавить кое-что, чего мне не хватало, но ничего из ряда вон выходящего».

 

 

Состав команды Mitchelton-Scott на Тур де Франс-2020:

 

 

Jack Bauer (Новая Зеландия),

Sam Bewley (Новая Зеландия)

Esteban Chaves (Колумбия)

Daryl Impey (ЮАР)

Chris Juul-Jensen (Дания)

Luka Mezgec (Словения)

Mikel Nieve (Испания)

Adam Yates (Великобритания)

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Теги к статье: Mitchelton-SCOTT Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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  1. Имя: sasha

    sashaney

    Сегодня, 20:57 | Регистрация: 19.09.2014

    Вот эта новость !!! Бабахнуло. А то можно было подумать они за жёлтой или за горохом едут.

  2. Имя: Ilmars

    salomon

    Сегодня, 22:26 | Регистрация: 11.07.2012

    А где ж Саймон ???

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Александра
    Тур де Франс без «подиумных де ... (5)
    Александра-Фото

    Белые, черные, молодые, пожилые, здоровые и не очень, мужчины, женщины... Туры проходят через столько городов, для которых это особенная честь. Почему не позвать на награждение хорошего доктора, талантливую певицу, ребенка - победителя какого-нибудь конкурса, ученого, журналиста, пистеля, художницу...

    Это же праздник для всех!

  • Николай Степаныч
    Тур де Франс без «подиумных де ... (5)
    Николай Степаныч-Фото

    Почему бы и нет? Квоты не обязательно, не стоит делить людей на группы, но пусть будут разные участники, не обязательно девушки, которые использовались в качестве предмета-украшения.

  • Giant72
    Тур де Франс без «подиумных де ... (5)
    Giant72-Фото
    А почему до сих пор нет темнокожих на церемонии награждения? Или представителя секс - меньшинств? Они что, "старомодные" или не уважают выше упомянутых?
  • salomon
    Национальные чемпионаты по шос ... (4)
    salomon-Фото
    Ван Арт разделал Кампенартса под орех !
  • Karmatron
    Герант Томас - капитан команды ... (6)
    Karmatron-Фото
    На Дофине убедительно смотрелся только Роглич, но что-то мне кажется, что на третьей неделе ТДФ он капнет, и вытащит в итоге кто-то неожиданный, и это будет не Берналь. Последнего, вполне вероятно, на финальной разделке даже с подиума скинут. А вот Рогалик на подиуме будет стоять, в этом я уверен. А вообще в отсутствие Джи все равно, кто победит, лишь бы не Берналь)
  • Николай Степаныч
    Тур де Франс без «подиумных де ... (5)
    Николай Степаныч-Фото

    Молодцы!

    Предсказываю фестиваль недовольства от комментаров из позапрошлого века.

  • Александра
    Тур де Франс без «подиумных де ... (5)
    Александра-Фото

    Лайк новости.)

  • salomon
    Стевен Крёйсвейк не примет уча ... (5)
    salomon-Фото
    Цитата: sashaney
    Без Кройсвика Рогличу будет помогать только Кусс. А что может случиться с каждым в любой день мы УЖЕ видели. Так что Инеосу везёт пока.
    Поживем - увидим !
  • salomon
    Велокоманда Mitchelton-SCOTT н ... (2)
    salomon-Фото
    А где ж Саймон ???
  • Sezar
    Предварительные составы команд ... (55)
    Sezar-Фото

    Цитата: Александра
    Смотрю я возобновившийся сезон и думаю, что Фрум, Томас, Ланда, Кинтана, братья Саймон и Адам, Кройшвайк, даже Дюмулан, Барде, Пино, Риго - все прямо на наших глазах неумолимо становятся вчерашним днем.
    Традиционно буду рада ошибиться.)

    А с другой стороны это было очевидно уже давно:).

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