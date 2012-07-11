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Команды Katusha-Alpecin и Sunweb в топ-5 на 2-м этапе Тур де Франс-2019

Гонщики команд Sunweb и Katusha-Alpecin заняли 4-е и 5-е места в командной гонке на Тур де Франс-2019

 

 

  Гонщики команд Sunweb и Katusha-Alpecin в командной гонке на время на 2-м этапе Тур де Франс-2019 заняли 4-е и 5-е места соответственно. Обе команды на дистанции 27,6 км уступили победителям, команде Jumbo-Visma, 26 секунд. Гонщики команды Katusha-Alpecin финишировали впятером, включая 29-летнего российского гонщика Ильнура Закарина. Команде Sunweb, занявшей 4-е место, Katusha-Alpecin проиграла всего 51 сотую секунды. Гонщикам обеих команды помогли попасть в пятёрку сильнейших на дистанции 27,6 км трубки Continental.

 

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet

 

  Вилко Келдерман, гонщик команды Sunweb: «Думаю, мы можем быть довольны тем, как проехали разделку. В общем, разделка была очень быстрой, было трудно. Возможно, на каких-то участках можно было проехать лучше, но результат в итоге мы показали хороший. Жаль, что не выиграли, потому что мы очень ждали этой разделки. Но если взглянуть на разрыв относительно победителей, можем быть довольны результатом».

 

  Айке Висбек, тренер команды Sunweb: «Мы очень хотели попытаться взять победу в командной гонке, хорошо подготовились ради этого. К сожалению, две механические проблемы недалеко от финиша заставили Нико и Вилко потратить лишние силы, что, возможно, стоило им второго или третьего места. Мы сделали всё, что могли. Ребята выложились полностью. Победитель – сильнейшая команда».

 

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet

 

 

 Нильс Политт, гонщик команды Katusha-Alpecin: «Сегодня всё сработало отлично. Команда великолепно потрудилась. Думаю, рельеф нам подходил, поэтому мы смогли быть первыми на первой отсечке, а затем в конце проиграли только 6 секунд команде Ineos. Думаю, мы можем очень гордиться тем, как выступили».

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Теги к статье: Katusha-Alpecin Sunweb Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Илмарс

    salomon

    Сегодня, 12:22 | Регистрация: 11.07.2012

    Для кого командная разделка пошла в минус ? Однозначно, Мовистар ! А также, Ромэн Барде, Ричи Порт, и Дэн Мартин с Фабио Ару.

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • rude_rider
    Будущее команды Katusha-Alpeci ... (12)
    rude_rider-Фото
    Киттель все бабки сьел и команда развалилась
  • Konstantin41
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (18)
    Konstantin41-Фото
    Ильнур сразу говорил, что едет исключительно за этапами. Не знаю, почему некоторые решили, что он будет бороться за генерал
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Жужу опять заберет этап.
  • Серафим
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (18)
    Серафим-Фото
    Ильнуро смысла нет здесь выкладываться.
  • aksbor
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (18)
    aksbor-Фото

    Пока интересно,пять часов трансляции пролетели почти незаметно. И это главное!

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (5)
    Николай Н.-Фото

    Есть для Сагана момент, взять финиш.

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (18)
    Николай Н.-Фото

    Писал я, что этап под Алафилиппо, а он не только выиграл этап, но и маячку прихватил. Теперь у волчьей стаи трудно будет её забрать. Саган теперь по праву будет в зелёной маячке ехать. Ильнур что-то совсем капнул.

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (18)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: salomon
    А с какого перепугу между 12 и 13 местом разрыв 5 секунд ??? Посмотрите повтор : между Берналем(12-ое место на этапе) и Томасом( 13-ое место) по дистанции разрыв метров 7-8 , не больше !!!А перед Берналем тоже разрывы !Опять начинается старая песня - тянут за ушы бывший Sky !!!
    Я это тоже заметил. Буду пересматривать финиш. И Луценко 1 секунду проигрывал перед этим этапом . Теперь почему то идет с одним временем с Фульсом вровень?? А приехал вместе с ним .
  • Konstantin41
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (18)
    Konstantin41-Фото
    А с какого перепугу между 12 и 13 местом разрыв 5 секунд ???
    А с такого перепугу, что там на самом деле был разрыв, мне сразу в прямой трансляции показалось, что Томас далековато от Берналя, но Курдюков сказал, что все генералы приезжают на финиш вместе, а в итоге действительно 5 секунд дали. Вы не любите sky - это ваше право, но здравый смысл-то должен быть!
  • Gorn9k
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (18)
    Gorn9k-Фото
    Томас не потянет генерал
    Всегда в голос ору с этого высказывания про прошлогоднего победителя

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Francesco Romano (Bardiani - CSF)

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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