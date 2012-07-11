Команды Katusha-Alpecin и Sunweb в топ-5 на 2-м этапе Тур де Франс-2019

Гонщики команд Sunweb и Katusha-Alpecin заняли 4-е и 5-е места в командной гонке на Тур де Франс-2019

Гонщики команд Sunweb и Katusha-Alpecin в командной гонке на время на 2-м этапе Тур де Франс-2019 заняли 4-е и 5-е места соответственно. Обе команды на дистанции 27,6 км уступили победителям, команде Jumbo-Visma, 26 секунд. Гонщики команды Katusha-Alpecin финишировали впятером, включая 29-летнего российского гонщика Ильнура Закарина. Команде Sunweb, занявшей 4-е место, Katusha-Alpecin проиграла всего 51 сотую секунды. Гонщикам обеих команды помогли попасть в пятёрку сильнейших на дистанции 27,6 км трубки Continental.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet

Вилко Келдерман, гонщик команды Sunweb: «Думаю, мы можем быть довольны тем, как проехали разделку. В общем, разделка была очень быстрой, было трудно. Возможно, на каких-то участках можно было проехать лучше, но результат в итоге мы показали хороший. Жаль, что не выиграли, потому что мы очень ждали этой разделки. Но если взглянуть на разрыв относительно победителей, можем быть довольны результатом».

Айке Висбек, тренер команды Sunweb: «Мы очень хотели попытаться взять победу в командной гонке, хорошо подготовились ради этого. К сожалению, две механические проблемы недалеко от финиша заставили Нико и Вилко потратить лишние силы, что, возможно, стоило им второго или третьего места. Мы сделали всё, что могли. Ребята выложились полностью. Победитель – сильнейшая команда».

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet

Нильс Политт, гонщик команды Katusha-Alpecin: «Сегодня всё сработало отлично. Команда великолепно потрудилась. Думаю, рельеф нам подходил, поэтому мы смогли быть первыми на первой отсечке, а затем в конце проиграли только 6 секунд команде Ineos. Думаю, мы можем очень гордиться тем, как выступили».