Алессандро Де Марки сошёл с Гран-тура впервые за 12 стартов в карьере

Алессандро Де Марки сошёл с 9-го этапа Тур де Франс-2019 после падения

Через 9 км после старта 9-го этапа Тур де Франс-2019 Алессандро Де Марки (Alessandro De Marchi) упал, ударившись лицом об асфальт, и был вынужден сойти с гонки. 33-летний итальянский гонщик команды CCC стартовал на Гран-турах 12 раз в карьере, но впервые не доедет трёхнедельную гонку до конца.

На 8-м этапе Алессандро Де Марки проехал в отрыве более 180 км, но не смог последовать за своим попутчиком Томасом Де Гендтом (Lotto Soudal), когда тот атаковал за 14 км до финиша.

Как сообщает команда CCC, Алессандро Де Марки не терял сознание. У него глубокие порезы лица, его отвезли в больницу на рентген.

Информация о состоянии гонщика будет дополняться по мере поступления новостей.