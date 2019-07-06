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Алессандро Де Марки сошёл с Гран-тура впервые за 12 стартов в карьере

Алессандро Де Марки сошёл с 9-го этапа Тур де Франс-2019 после падения

 

 

  Через 9 км после старта 9-го этапа Тур де Франс-2019 Алессандро Де Марки (Alessandro De Marchi) упал, ударившись лицом об асфальт, и был вынужден сойти с гонки. 33-летний итальянский гонщик команды CCC стартовал на Гран-турах 12 раз в карьере, но впервые не доедет трёхнедельную гонку до конца.

 

На 8-м этапе Алессандро Де Марки проехал в отрыве более 180 км, но не смог последовать за своим попутчиком Томасом Де Гендтом (Lotto Soudal), когда тот атаковал за 14 км до финиша.

 

 

 

Как сообщает команда CCC, Алессандро Де Марки не терял сознание. У него глубокие порезы лица, его отвезли в больницу на рентген.  

 

Информация о состоянии гонщика будет дополняться по мере поступления новостей.

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Теги к статье: Алессандро Де Марки Alessandro De Marchi Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

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Комментарии

  • kwwk
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (13)
    kwwk-Фото
    до четверга у генералов пауза, сечься будут спринтеры в первую очередь те кто по холмам могёт.
  • Бакеша
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (13)
    Бакеша-Фото
    До пятницы ничего интересного
  • Николай Н.
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Главное, чтоб как сегодня не отпустили слишком долико отрыв. Тогда спринтеры порезвятся.

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (13)
    Николай Н.-Фото
    http://tivix.co/334-evrosport_2.html Здесь евроспорт 1 и 2 в хорошем качестве. Я смотрю тут.
  • Николай Н.
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (13)
    Николай Н.-Фото

    Сегодняшний этап напомнил мне этапы на Джиро. Этап делится на две гонки. Гонка в отрыва и катание в группе. Проигрывание 16 минут это слишком.

  • Серафим
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (13)
    Серафим-Фото
    Очень смешны претензии Нибали по такому поводу. Уж кто-кто...
  • Николай Н.
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (13)
    Николай Н.-Фото

    Цитата: hodorik
    Ну дайте же ссылку прямого эфира , в командировке не могу к телевизору добраться только интернет . Спасибо ещё раз , искал везде и везде банится канал. Может какой импортный кто знает ???????????

    Я уже довал вот http://tivix.co/334-evrosport_2.html здесь есть евросрот 1 и 2 в хорошем качестве. Я смотрю каждый день.

  • hodorik
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (13)
    hodorik-Фото

    Ну дайте же ссылку прямого эфира , в командировке не могу к телевизору добраться только интернет . Спасибо ещё раз , искал везде и везде банится канал. Может какой импортный кто знает ???????????

  • kwwk
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (3)
    kwwk-Фото

    На завтра вангую на Юэна,хоть ему и тяжко будет, Петя - второй.

    Генералы, конечно же попробуют засушить этап, но у спринтеров осталось два с половиной этапа.

  • kicker141
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (13)
    kicker141-Фото

    Вроде была вчера после этапа между якобом и жужу небольшая словесная перепалка по поводу езды за мотоциклом. Нет информации чем это закончилось, но интересно то, что сегодня Deceuninck - Quick Step почти всю гонку была одна в голове пелотона, а остальные команды не особо стремились помочь, даже если у них и не было гонцов в отрыве.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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