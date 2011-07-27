Команда Sky представила форму для Тур де Франс-2018

Велокоманда Sky присоединяется к кампании по спасению Мирового океана от загрязнения пластиком

Британская велокоманда Sky объявила о присоединении к кампании «Спасение Мирового океана вместе со Sky» (Sky Ocean Rescue), ставя задачу к 2020 году прекратить использование одноразовых пластиковых пакетов (а также упаковки, контейнеров, бачков, пластиковых бутылок, упаковочных пакетов, одноразовых столовых приборов и т.д.), которые являются основной причиной загрязнения Мирового океана пластиком.

Присоединение велокоманды Sky к кампании Sky Ocean Rescue будет отражено в дизайне велоформы гонщиков команды Sky на Тур де Франс-2018 – в виде надписи на груди и изображения косатки на спине веломайки.

Кроме того на церемонию презентации команд, а также на возможные церемонии награждения во время Тур де Франс-2018 гонщики команды Sky будут выходить в веломайках, сделанных исключительно из переработанного пластика, который в своё время был выловлен из Мирового океана. (Гонщики команды не будут выступать в веломайках из переработанного пластика во время гонки).

Команда Sky хочет привлечь внимание к острой проблеме загрязнения Мирового океана пластиком, побудить людей каждый день менять свою жизнь, отказываясь от использования одноразовых пластиковых пакетов и предметов, что поможет остановить загрязнение океана.

Команда Sky обещает до 2020 года исключить из использования все одноразовые упаковки, а также убрать одноразовый пластик из канала поставок. Команда Sky уже начала работу с экспертами логистики и партнёром кампании Sky Ocean Rescue, компанией Unipart, по сокращению использования пластика и поиску упаковки без пластика.

Крис Фрум, капитан команды Sky: «Замечательно, что команда поддержала такое важное дело, которое имеет огромное значение для мира, в котором мы живём. Специальная велоформа – это фантастика, мы готовы повысить информированность людей об этой кампании во время Тур де Франс-2018, но важно, чтобы кампания продолжалась и после гонки».

Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Sky: «Мы гордимся, что присоединяемся к важному делу по изменению поведения людей, что поможет спасти наш океан. Велоспорт может сделать больше, сократив использование одноразового пластика на всех уровнях. Природа нашего спорта такова, что мы несём особую ответственность за охрану окружающей среды. На предстоящем Тур де Франс команда будет носить привлекающую внимание своим дизайном велоформу, что поможет рассказать миллионной аудитории, людям всего мира о существующей проблеме загрязнения океана и кампании Sky Ocean Rescue. Мы хотим вдохновить людей всего мира подумать о том, как они используют пластик, подвигнуть их изменить свою повседневную жизнь. Вклад каждого играет важную роль».

Джереми Даррок, исполнительный директор компании Sky: «Я очень рад, что велокоманда Sky и её гонщики внесут свой вклад в нашу кампанию. Простые изменения в жизни, к которым мы призываем вместе с велосипедным сообщество, помогут остановить загрязнение Мирового океана пластиком».

По материалам пресс-релиза команды Sky