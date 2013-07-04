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Призовые команд на Тур де Франс-2017

Призовые велокоманд на Тур де Франс-2017

 

Премиальные и бонусы Тур де Франс-2017   23 июля 2017 года на Елисейских полях в Париже завершился 104-й выпуск французской многодневной велогонки Тур де Франс (Tour de France). Победителем французского Гран-тура, четвёртый раз за свою карьеру, стал британский велогонщик Крис Фрум (Chris Froome) из британской велокоманды Sky.

 

   Велокоманда Sky и её велогонщики получили 716 590 € призовых. Общая сумма премиальных и бонусов, которую выплатит организатор Тур де Франс-2017 Amaury Sport Organisation (ASO), составляет 2 287 650 €, что на 8 200 € меньше, чем в 2016 году (в 2016 году общая сумма премиальных и бонусов на Тур де Франс составила - 2 295 850 €).

 

   Велогонщики, становившиеся промежуточными лидерами генеральной классификации во время велогонки, также получали премиальные за каждый день, проведённый в жёлтой майке лидера.

 

    Велогонщики возглавляющие классификации - «очковую», «горную», «молодой гонщик» - получали премиальные за каждый день, проведённый в майке лидера своей классификации.

 

   Система начисления денежных премий на Тур де Франс-2017.

 

   Представляем Вашему вниманию список велокоманд с суммами призовых Тур де Франс-2017.

 

  Призовые команд на Тур де Франс-2017, евро  
  1   Team Sky (Gbr)   716 590  
  2   Cannondale-Drapac (Usa)   243 250  
  3   Team Sunweb (Ger)   177 790  
  4   AG2R (Fra)   173 400  
  5   Quick-Step Floors (Bel)   115 440  
  6   Lotto Soudal (Bel)   87 590  
  7   Astana (Kaz)   81 080  
  8   Lotto NL - Jumbo (Ned)   77 250  
  9   Trek-Segafredo (Usa)   69 580  
  10   Orica-Scott (Aus)   66 900  
  11   UAE Team Emirates (Uae)   63 910  
  12   Dimension Data (Rsa)   59 710  
  13   BMC Racing Team (Usa)   59 120  
  14   Bora-hansgrohe (Ger)   55 290  
  15   Direct Energie (Fra)   43 720  
  16   Wanty - Groupe Gobert (Bel)   39 360  
  17   KATUSHA-Alpecin (Sui)   33 880  
  18   FDJ (Fra)   32 720  
  19   Fortuneo - Oscaro (Fra)   28 150  
  20   Movistar (Spa)   24 090  
  21   Bahrain Merida (Brn)   19 960  
  22   Cofidis (Fra)   19 230  

 

 

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:34 | Регистрация: 4.01.2015

    Испанская МОВИСТАР только 20. Вот что значит потеря Вальверде на старте Тура, и усталый Кинтана на протяжении всего Тура.

    Для меня же лучшим командами на этом ТдФ стали Санвеб и AG2R

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 00:47 | Регистрация: 4.07.2013

      А как же Скай? Не заслужила? )

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Ближайшие старты

22 - 26 июля 2017

Тур Валлонии

29 июля 2017

Классика Сан-Себастьяна

29 июля - 4 августа 2017

Тур Польши

30 июля 2017

Prudential RideLondon-Surrey Classic

1 - 5 августа 2017

Вуэльта Бургоса

7 - 13 августа 2017

BinckBank Tour (Энеко Тур)


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Комментарии

  • Hammill
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (31)
    Hammill-Фото
    Пожалейте немца.
  • Starch27
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (31)
    Starch27-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno

    Большинство из нас (я так думаю) хотели чтобы Ланда отыграл ту 1 секунда в Барде на 21 этапе, но лично я понял что этого уже никогда не случится после эпизода, когда техничка СКАЙ поздравляла технчику AG2R, ну и чёкнулись бокалами)) А Ланда проиграл, т.е. недобрал ту секунду на любом этапе где не взял (а мог ведь) хотя бы 1 бонификацию(


     

    Ланда проиграл ту секунду, когда на 18-ом этапе Фрум подвёз Барде к Ланде

     

  • uran
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (31)
    uran-Фото

    Фрум едет консервативно, нацелен на Вуэлту. 

    По мне Джира смотрелась куда захватывающей, что нисколько не принижает победителя Тура.

  • VeloVelo
    Призовые команд на Тур де Фран ... (2)
    VeloVelo-Фото

    А как же Скай? Не заслужила? )

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (31)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да уж, Андре просто "проспал" момент для финишного рывка, а вот Дилан вышел и удержал(ся). Жаль, но прервалась серия побед (хотя бы 1) для Грайпеля на ТУРах начиная с 2012(?) года.

     

    Большинство из нас (я так думаю) хотели чтобы Ланда отыграл ту 1 секунда в Барде на 21 этапе, но лично я понял что этого уже никогда не случится после эпизода, когда техничка СКАЙ поздравляла технчику AG2R, ну и чёкнулись бокалами)) А Ланда проиграл, т.е. недобрал ту секунду на любом этапе где не взял (а мог ведь) хотя бы 1 бонификацию(

    Самый трудный ТдФ для Фрума, без единой победы на этапе и уже действительно без ФРУМи-шоу (команда Скай тут не в счёт), так что в 2018 взять 5 победу в Париже будт очень сложно, может даже уже и невозможно для британца.

     

    P.S.

    Насчёт Альберто Кондадоа (дословно): "In a maximum of 10 days I will say what I will do"...падажжём 10 дней и узанем будет с нами Конта далее или это уже алес финита.

     

    P.P.S.

    За Де Гента очень обидно. Супер Комбатив должен быть его, даже хотя бы  в статусе "утешительного приза" для него лично и всей Лотто-Сюдал(ь)

  • EL-Fenomeno
    Призовые команд на Тур де Фран ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Испанская МОВИСТАР только 20. Вот что значит потеря Вальверде на старте Тура, и усталый Кинтана на протяжении всего Тура.

    Для меня же лучшим командами на этом ТдФ стали Санвеб и AG2R

  • GTX
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (31)
    GTX-Фото
    Как бы, Груневеген уже второй год не в последних рядах спринтеров и продолжает прибавлять
  • dendav
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (31)
    dendav-Фото
    В целом - да, на туре сильнейшие. Но именно в этот год в этом есть определённые сомнения.

    Был ли бы на этой гонке конкурентоспособен Дюмулан? А свежие Кинтана и Нибали? Я думаю да. Не забываем про рано вылетевших из гонки Вальверде, Сагане и Порте. В итоге получаем довольно средний состав участников.

    Многие хвалят этот Тур. Вроде бы, действительно, было много запоминающихся моментов. Но мне кажется, что большая часть этих моментов сложилась не благодаря организаторам, а вопреки - травмы, падения, дисквалификации очень сильно лишили гонку именно спортивной составляющей (хотя и добавили кое-каких интриг).

    Давайте объективно взглянём на результаты.

    Зелёная майка. Киттель всех убрал без вопросов - есть он и все остальные. Прошел почти все горы, но упал и майку забрал другой. Это спорт, конечно, но осадочек остался.

    Горох. Баргий красавец, старался, боролся и выиграл майку. Но постойте... У кого он её выиграл? Разве кто-то вообще с ним хотя бы пытался бороться? Нет, разрыв в очках больше чем в два раза. Минус организаторам за то, что практически угробили престижную когда-то майку.

    Общий зачёт. Тут чуть сложнее, но тоже ситуация не ахти. Фрум на одном фактически этапе дал чуть усомниться в своём превосходстве. Этого как-то мало для интриги почти месячной гонки. Что видим по таблице - Фрум опять в своей лиге, на втором месте какой-то парень (я шучу), который за 21 этап не предпринял вообще ничего, ни одной атаки, ни даже попытки атаки, на третьем месте герой Барде, у которого вообще нет шансов на общую победу из-за отсутствия разделки. А настоящие герои гонки - трудяга Ланда (отпахавший за себя и за того парня в желтом), одиночка Ару, сломанные Киттель и Порт, дисквалифицированный Саган и прочие - в полном пролёте. Коту как, но мне такие вещи не очень нравятся. Может быть Джиро и Вуэльта и менее раскрученные и расчётливые гонки, но с каждым годом именно их я жду всё больше и больше.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (31)
    VeloVelo-Фото
    Удачное сравнение )
  • Gottliche_Recht
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (31)
    Gottliche_Recht-Фото
    А я поражаюсь болельщикам, которые вечно недовольны маршрутом. Если есть финишные горы, то это плохо, потому что все колхозят до конца вершины. Нужно больше спусков. Ставят спуски, опять не довольны, ибо на спусках ничего невозможно выиграть. Нужно больше гор (повторять до бесконечности).

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Тур де Франс

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Милан - Сан-Ремо

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2628
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Мартин Д. (Irl) (QST) 2040
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1882
5 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
6 Фрум К. (GBr) (SKY) 1824
7 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1771
8 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1765
9 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1711
10 Саган П. (Svk) (BOH) 1570

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