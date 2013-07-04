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Призовые велокоманд на Тур де Франс-2017
23 июля 2017 года на Елисейских полях в Париже завершился 104-й выпуск французской многодневной велогонки Тур де Франс (Tour de France). Победителем французского Гран-тура, четвёртый раз за свою карьеру, стал британский велогонщик Крис Фрум (Chris Froome) из британской велокоманды Sky.
Велокоманда Sky и её велогонщики получили 716 590 € призовых. Общая сумма премиальных и бонусов, которую выплатит организатор Тур де Франс-2017 Amaury Sport Organisation (ASO), составляет 2 287 650 €, что на 8 200 € меньше, чем в 2016 году (в 2016 году общая сумма премиальных и бонусов на Тур де Франс составила - 2 295 850 €).
Велогонщики, становившиеся промежуточными лидерами генеральной классификации во время велогонки, также получали премиальные за каждый день, проведённый в жёлтой майке лидера.
Велогонщики возглавляющие классификации - «очковую», «горную», «молодой гонщик» - получали премиальные за каждый день, проведённый в майке лидера своей классификации.
Система начисления денежных премий на Тур де Франс-2017.
Представляем Вашему вниманию список велокоманд с суммами призовых Тур де Франс-2017.
|
|Призовые команд на Тур де Франс-2017, евро
|
|
|1
|
|Team Sky (Gbr)
|
|716 590
|
|
|2
|
|Cannondale-Drapac (Usa)
|
|243 250
|
|
|3
|
|Team Sunweb (Ger)
|
|177 790
|
|
|4
|
|AG2R (Fra)
|
|173 400
|
|
|5
|
|Quick-Step Floors (Bel)
|
|115 440
|
|
|6
|
|Lotto Soudal (Bel)
|
|87 590
|
|
|7
|
|Astana (Kaz)
|
|81 080
|
|
|8
|
|Lotto NL - Jumbo (Ned)
|
|77 250
|
|
|9
|
|Trek-Segafredo (Usa)
|
|69 580
|
|
|10
|
|Orica-Scott (Aus)
|
|66 900
|
|
|11
|
|UAE Team Emirates (Uae)
|
|63 910
|
|
|12
|
|Dimension Data (Rsa)
|
|59 710
|
|
|13
|
|BMC Racing Team (Usa)
|
|59 120
|
|
|14
|
|Bora-hansgrohe (Ger)
|
|55 290
|
|
|15
|
|Direct Energie (Fra)
|
|43 720
|
|
|16
|
|Wanty - Groupe Gobert (Bel)
|
|39 360
|
|
|17
|
|KATUSHA-Alpecin (Sui)
|
|33 880
|
|
|18
|
|FDJ (Fra)
|
|32 720
|
|
|19
|
|Fortuneo - Oscaro (Fra)
|
|28 150
|
|
|20
|
|Movistar (Spa)
|
|24 090
|
|
|21
|
|Bahrain Merida (Brn)
|
|19 960
|
|
|22
|
|Cofidis (Fra)
|
|19 230
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Starch27
Тур де Франс-2017. Результаты ... (31)
Цитата: EL-Fenomeno
Большинство из нас (я так думаю) хотели чтобы Ланда отыграл ту 1 секунда в Барде на 21 этапе, но лично я понял что этого уже никогда не случится после эпизода, когда техничка СКАЙ поздравляла технчику AG2R, ну и чёкнулись бокалами)) А Ланда проиграл, т.е. недобрал ту секунду на любом этапе где не взял (а мог ведь) хотя бы 1 бонификацию(
Ланда проиграл ту секунду, когда на 18-ом этапе Фрум подвёз Барде к Ланде
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EL-Fenomeno
Тур де Франс-2017. Результаты ... (31)
Да уж, Андре просто "проспал" момент для финишного рывка, а вот Дилан вышел и удержал(ся). Жаль, но прервалась серия побед (хотя бы 1) для Грайпеля на ТУРах начиная с 2012(?) года.
Большинство из нас (я так думаю) хотели чтобы Ланда отыграл ту 1 секунда в Барде на 21 этапе, но лично я понял что этого уже никогда не случится после эпизода, когда техничка СКАЙ поздравляла технчику AG2R, ну и чёкнулись бокалами)) А Ланда проиграл, т.е. недобрал ту секунду на любом этапе где не взял (а мог ведь) хотя бы 1 бонификацию(
Самый трудный ТдФ для Фрума, без единой победы на этапе и уже действительно без ФРУМи-шоу (команда Скай тут не в счёт), так что в 2018 взять 5 победу в Париже будт очень сложно, может даже уже и невозможно для британца.
P.S.
Насчёт Альберто Кондадоа (дословно): "In a maximum of 10 days I will say what I will do"...падажжём 10 дней и узанем будет с нами Конта далее или это уже алес финита.
P.P.S.
За Де Гента очень обидно. Супер Комбатив должен быть его, даже хотя бы в статусе "утешительного приза" для него лично и всей Лотто-Сюдал(ь)
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EL-Fenomeno
Призовые команд на Тур де Фран ... (2)
Испанская МОВИСТАР только 20. Вот что значит потеря Вальверде на старте Тура, и усталый Кинтана на протяжении всего Тура.
Для меня же лучшим командами на этом ТдФ стали Санвеб и AG2R
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dendav
Тур де Франс-2017. Результаты ... (31)
В целом - да, на туре сильнейшие. Но именно в этот год в этом есть определённые сомнения.
Был ли бы на этой гонке конкурентоспособен Дюмулан? А свежие Кинтана и Нибали? Я думаю да. Не забываем про рано вылетевших из гонки Вальверде, Сагане и Порте. В итоге получаем довольно средний состав участников.
Многие хвалят этот Тур. Вроде бы, действительно, было много запоминающихся моментов. Но мне кажется, что большая часть этих моментов сложилась не благодаря организаторам, а вопреки - травмы, падения, дисквалификации очень сильно лишили гонку именно спортивной составляющей (хотя и добавили кое-каких интриг).
Давайте объективно взглянём на результаты.
Зелёная майка. Киттель всех убрал без вопросов - есть он и все остальные. Прошел почти все горы, но упал и майку забрал другой. Это спорт, конечно, но осадочек остался.
Горох. Баргий красавец, старался, боролся и выиграл майку. Но постойте... У кого он её выиграл? Разве кто-то вообще с ним хотя бы пытался бороться? Нет, разрыв в очках больше чем в два раза. Минус организаторам за то, что практически угробили престижную когда-то майку.
Общий зачёт. Тут чуть сложнее, но тоже ситуация не ахти. Фрум на одном фактически этапе дал чуть усомниться в своём превосходстве. Этого как-то мало для интриги почти месячной гонки. Что видим по таблице - Фрум опять в своей лиге, на втором месте какой-то парень (я шучу), который за 21 этап не предпринял вообще ничего, ни одной атаки, ни даже попытки атаки, на третьем месте герой Барде, у которого вообще нет шансов на общую победу из-за отсутствия разделки. А настоящие герои гонки - трудяга Ланда (отпахавший за себя и за того парня в желтом), одиночка Ару, сломанные Киттель и Порт, дисквалифицированный Саган и прочие - в полном пролёте. Коту как, но мне такие вещи не очень нравятся. Может быть Джиро и Вуэльта и менее раскрученные и расчётливые гонки, но с каждым годом именно их я жду всё больше и больше.
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Gottliche_Recht
Тур де Франс-2017. Результаты ... (31)
А я поражаюсь болельщикам, которые вечно недовольны маршрутом. Если есть финишные горы, то это плохо, потому что все колхозят до конца вершины. Нужно больше спусков. Ставят спуски, опять не довольны, ибо на спусках ничего невозможно выиграть. Нужно больше гор (повторять до бесконечности).
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